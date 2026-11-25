Co je šoulet
Základem šouletu jsou luštěniny a obiloviny. Nejčastěji se používá hrách, který doplňují ječné kroupy. Nechybí cibule, česnek a koření. V mnoha receptech se přidává také maso, například vepřové, kachní nebo husí. Jednotlivé suroviny se společně dlouze pečou, aby se jejich chutě propojily.
Jak šoulet vznikl
Původ šouletu souvisí se židovským svátkem šabat, který začíná každý pátek při západu slunce a končí v sobotu po setmění. Podle židovských náboženských pravidel se během šabatu nesmí mimo jiné vařit ani rozdělávat oheň. Věřící proto potřebovali připravit jídlo předem, aby si mohli v sobotu dopřát teplý oběd, aniž by museli během svátečního dne vařit.
Řešením se stal pokrm, který se dal připravit už v pátek a následně pomalu péct či dusit při nízké teplotě po mnoho hodin. Dříve lidé odnášeli hrnce s připraveným jídlem také do pekařských pecí, kde zůstávaly přes noc. V sobotu si je pak vyzvedli a měli připravený teplý oběd.
Podobnost s kočičí svatbou
Se šouletem se někdy spojuje také označení kočičí svatba. Tak se v české lidové kuchyni říkalo pokrmu připravovanému z hrachu a ječných krup. Šlo o jednoduché jídlo, které se vařilo zejména v domácnostech, kde bylo potřeba zužitkovat dostupné suroviny. Podobnost se šouletem je tedy zřejmá. Oba pokrmy stojí na kombinaci luštěnin a obilovin, liší se však původem i kulinářskou tradicí.
Recept Pečené kachní stehno v šouletu
- 100 g zeleného hrachu
- 100 gžlutého hrachu
- 100 g krup
- sůl dle chuti
- 2 cibule
- 5 stroužků česneku
- 60 g škvařeného sádla
- mletý pepř dle chuti
- 1 lžička mletého kmínu
- 10 snítekčerstvé majoránky
- 4 kachní stehna
- Luštěniny a kroupy namočíme zvlášť přes noc do studené vody, poté je slijeme a uvaříme doměkka ve vroucí osolené vodě. Po uvaření scedíme a necháme okapat. Cibuli a česnek oloupeme a nakrájíme nadrobno.
- Misku na pečení vymažeme polovinou sádla. Zbytek rozpustíme ve velké pánvi, přisypeme cibuli s česnekem a zesklovatíme. Pak přidáme hrách i kroupy, dobře ochutíme solí, pepřem, mletým kmínem a majoránkou.
- Směs dáme do vymazané formy, navrch položíme dobře osolená kachní stehna, přikryjeme poklicí nebo alobalem a pečeme při 160°C asi 120 minut. Pak odstraníme poklici a pečeme při 200 °C asi 20 minut, aby se vypekla kůže z kachny a na šouletu se udělala kůrka.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 170 minut bez doby namáčení