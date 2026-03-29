Souboj šéfkuchařů v Ledničko, vyprávěj! 2026: Bodovala kachna v tamari marinádě nebo krevety v hnědém másle?

Klára Pěnkavová
  13:30
Ve čtvrtém díle Ledničko, vyprávěj! 2026 se utkaly výrazné chutě másla a bambusu. Jak si s netradiční kombinací poradili šéfkuchaři Přemek Forejt a Honza Punčochář pod vedením hostů – kreativní šéfkuchařky Jany Jelič a michelinské hvězdy Christiana Chu?
V 5. díle jsme si užili souboj šéfkuchařů. Kdo nakonec získal Řád červené ledničky?

Christian Chu s Janem Punčochářem.
10 fotografií

Obsah

Christian Chu a Honza Punčochář

Christian Chu je hlavní šéfkuchař pražské restaurace Levitate, která získala pod jeho vedením michelinskou hvězdu a vysoké hodnocení v průvodci Gault & Millau.

Do kuchyně Ledničko, vyprávěj! přinesl jako svou surovinu bambus a dodal: „S bambusem se dá velice dobře pracovat. Skvělý je třeba v kombinaci s rybou, ale těch receptů mám v záloze spoustu.“

Společně s Honzou Punčochářem připravili Kachnu v tamari marinádě s bambusovým salátem – výrazné, šťavnaté jídlo s asijskými tóny, které zaujalo hloubkou chutí i precizním zpracováním surovin.

Recept

Střední

30 min

Recept Kachna v tamari marinádě s bambusovým salátem

  • 2 kachní prsa s kůží, nebo 4 kachní čtvrtky
  • 2 větší kusy bambusu
  • 2 šalotky
  • 100 g másla
  • 2 lžíce tamari omáčky
  • 2 lžíce ústřicové omáčky
  • 5 g zázvoru
  • 2 lžičky kurkumy
  • 50 g citronové trávy
    • snítka koriandru
    • 1 pak choi
    • sůl, pepř a chili dle chuti
  1. Kachní prsa (nebo čtvrtky) očistíme, kůži nařežeme do mřížky, osolíme a opepříme.
  2. Smícháme tamari omáčku a ústřičnou omáčku, přidáme strouhaný zázvor, kurkumu a citronovou trávu, kterou předem naklepeme a nakrájíme na kolečka.
  3. Do směsi dáme marinovat kachnu na 20 minut.
  4. Orestujeme 1 šalotku dozlatova na hnědém másle, přidáme marinovanou kachnu a zarestujeme, přilijeme horkou vodu a zakryté necháme vařit 3 minuty.
  5. Pak přidáme 1 kus bambusu pokrájeného na větší kusy a dusíme 20 až 30 min. Vyndáme maso, omáčku zredukujeme a zahustíme kostičkami studeného másla.
  6. Druhou šalotku nakrájíme na kolečka a naložíme do rýžového octa, přidáme plátky bambusu, koriandr a chili a promícháme.
  7. Salátek servírujeme na listech pak choi. A vedle servírujeme kachnu.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 60 minut

Jana Jelič a Přemek Forejt

Jana Jelič působí jako kreativní šéfkuchařka sítě Ambiente Restaurants, kde má na starosti rozvoj nových konceptů a kulinářské inovace.

A proč si zvolila jako svou oblíbenou surovinu zrovna máslo? „Miluju ho samotně i k vaření. Konkrétně hnědé máslo mám v ledničce skutečně vždy a právě proto jsem ho přinesla jako surovinu do Ledničko, vyprávěj!“

S Přemkem Forejtem připravili Krevety v hnědém másle s bambusovým salátem. Lehký, svěží chod, kde se o slovo hlásí oříškové tóny másla i křupavost zeleniny.

Recept

Lehké

10 min

Recept Krevety v hnědém másle s bambusovým salátem

  • 200 g krevet
  • 1 limeta
  • 3 kafírové listy
  • větší kus bambusu
  • 100 g másla
  • 2 stroužky česneku
  • 50 g citronové trávy
  • 1 lžíce octa
  • 1 salátová okurka
  • 1 mrkev
  • 1 římský salát
  • 1 šalotka
  • hrst petržele
  • hrst koriandru
  • 1 jarní cibulka
  • hrst kopru
  • 1 lžička gochujang pasty
  • 2 lžíce sojové omáčky
  • 2 lžičky cukru
  • 2 lžíce sezamového oleje
  • sezamová semínka
  • sůl, pepř a chili dle chuti
  1. Bambus si nakrájíme na plátky. Okurku, mrkev, římský salát, šalotku, petržel a koriandr nakrájíme na tenké nudličky. Chili a jarní cibulku nakrájíme na kroužky a vše promícháme.
  2. Připravíme zálivku z gochujang pasty, najemno nakrájených kafírových listů, limetové šťávy, sojové omáčky, chili, cukru a sezamového oleje, nalijeme ji na zeleninu a promícháme. Posypeme sezamovými semínky.
  3. Připravíme si hnědé máslo, osolíme, dáme do něj česnek, citronovou trávu, kafírový list a ocet. Stáhneme z plotny a necháme infuzovat asi 15 minut.
  4. Máslo opět mírně rozehřejeme a vložíme do něj krevety. Necháme je prohřívat asi 3 minuty
  5. Servírujeme salátek s krevetami. Navrch dozdobíme čerstvým koriandrem a koprem.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 45 minut

Jak čtvrtý díl dopadl a na co se těšit příště

Řád červené ledničky získal Christian Chu s Honzou Punčochářem za jejich Kachnu v tamari marinádě s bambusovým salátem. O výhře rozhodli diváci ve studiu v poměru 25 ku 15 hlasům.

Na další díl se můžete těšit opět příští neděli 5. dubna na obrazovkách TV Nova. Do kuchyně Ledničko, vyprávěj! přijde elitní kaskadérka Hana Dvorská a nejznámější český horolezec Radek Jaroš. Čeká vás jízda kolem světa plná neuvěřitelných historek, adrenalinu i surovin, které byste v běžné ledničce hledali jen stěží. Kdo si tentokrát odnese Řád červené ledničky?

Vstoupit do diskuse
Témata: Máslo, kachna

Nejčtenější

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.