Christian Chu a Honza Punčochář
Christian Chu je hlavní šéfkuchař pražské restaurace Levitate, která získala pod jeho vedením michelinskou hvězdu a vysoké hodnocení v průvodci Gault & Millau.
Do kuchyně Ledničko, vyprávěj! přinesl jako svou surovinu bambus a dodal: „S bambusem se dá velice dobře pracovat. Skvělý je třeba v kombinaci s rybou, ale těch receptů mám v záloze spoustu.“
Společně s Honzou Punčochářem připravili Kachnu v tamari marinádě s bambusovým salátem – výrazné, šťavnaté jídlo s asijskými tóny, které zaujalo hloubkou chutí i precizním zpracováním surovin.
Střední
30 min
Recept Kachna v tamari marinádě s bambusovým salátem
- 2 kachní prsa s kůží, nebo 4 kachní čtvrtky
- 2 větší kusy bambusu
- 2 šalotky
- 100 g másla
- 2 lžíce tamari omáčky
- 2 lžíce ústřicové omáčky
- 5 g zázvoru
- 2 lžičky kurkumy
- 50 g citronové trávy
- snítka koriandru
- 1 pak choi
- sůl, pepř a chili dle chuti
- Kachní prsa (nebo čtvrtky) očistíme, kůži nařežeme do mřížky, osolíme a opepříme.
- Smícháme tamari omáčku a ústřičnou omáčku, přidáme strouhaný zázvor, kurkumu a citronovou trávu, kterou předem naklepeme a nakrájíme na kolečka.
- Do směsi dáme marinovat kachnu na 20 minut.
- Orestujeme 1 šalotku dozlatova na hnědém másle, přidáme marinovanou kachnu a zarestujeme, přilijeme horkou vodu a zakryté necháme vařit 3 minuty.
- Pak přidáme 1 kus bambusu pokrájeného na větší kusy a dusíme 20 až 30 min. Vyndáme maso, omáčku zredukujeme a zahustíme kostičkami studeného másla.
- Druhou šalotku nakrájíme na kolečka a naložíme do rýžového octa, přidáme plátky bambusu, koriandr a chili a promícháme.
- Salátek servírujeme na listech pak choi. A vedle servírujeme kachnu.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 60 minut
Jana Jelič a Přemek Forejt
Jana Jelič působí jako kreativní šéfkuchařka sítě Ambiente Restaurants, kde má na starosti rozvoj nových konceptů a kulinářské inovace.
A proč si zvolila jako svou oblíbenou surovinu zrovna máslo? „Miluju ho samotně i k vaření. Konkrétně hnědé máslo mám v ledničce skutečně vždy a právě proto jsem ho přinesla jako surovinu do Ledničko, vyprávěj!“
S Přemkem Forejtem připravili Krevety v hnědém másle s bambusovým salátem. Lehký, svěží chod, kde se o slovo hlásí oříškové tóny másla i křupavost zeleniny.
Lehké
10 min
Recept Krevety v hnědém másle s bambusovým salátem
- 200 g krevet
- 1 limeta
- 3 kafírové listy
- větší kus bambusu
- 100 g másla
- 2 stroužky česneku
- 50 g citronové trávy
- 1 lžíce octa
- 1 salátová okurka
- 1 mrkev
- 1 římský salát
- 1 šalotka
- hrst petržele
- hrst koriandru
- 1 jarní cibulka
- hrst kopru
- 1 lžička gochujang pasty
- 2 lžíce sojové omáčky
- 2 lžičky cukru
- 2 lžíce sezamového oleje
- sezamová semínka
- sůl, pepř a chili dle chuti
- Bambus si nakrájíme na plátky. Okurku, mrkev, římský salát, šalotku, petržel a koriandr nakrájíme na tenké nudličky. Chili a jarní cibulku nakrájíme na kroužky a vše promícháme.
- Připravíme zálivku z gochujang pasty, najemno nakrájených kafírových listů, limetové šťávy, sojové omáčky, chili, cukru a sezamového oleje, nalijeme ji na zeleninu a promícháme. Posypeme sezamovými semínky.
- Připravíme si hnědé máslo, osolíme, dáme do něj česnek, citronovou trávu, kafírový list a ocet. Stáhneme z plotny a necháme infuzovat asi 15 minut.
- Máslo opět mírně rozehřejeme a vložíme do něj krevety. Necháme je prohřívat asi 3 minuty
- Servírujeme salátek s krevetami. Navrch dozdobíme čerstvým koriandrem a koprem.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 45 minut
Jak čtvrtý díl dopadl a na co se těšit příště
Řád červené ledničky získal Christian Chu s Honzou Punčochářem za jejich Kachnu v tamari marinádě s bambusovým salátem. O výhře rozhodli diváci ve studiu v poměru 25 ku 15 hlasům.
Na další díl se můžete těšit opět příští neděli 5. dubna na obrazovkách TV Nova. Do kuchyně Ledničko, vyprávěj! přijde elitní kaskadérka Hana Dvorská a nejznámější český horolezec Radek Jaroš. Čeká vás jízda kolem světa plná neuvěřitelných historek, adrenalinu i surovin, které byste v běžné ledničce hledali jen stěží. Kdo si tentokrát odnese Řád červené ledničky?
