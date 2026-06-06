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Šormajzl znal kdysi každý. Dnes je tahle moravská specialita krup a luštěnin téměř zapomenutá

Klára Pěnkavová
  5:00
Neobvyklý název může připomínat pracovní nástroj nebo staré řemeslo. Šormajzl je ale tradiční moravské jídlo z krup, luštěnin a škvarků, které po generace patřilo k nejdostupnějším a nejvydatnějším jídlům venkovské kuchyně.

Babiččin šormajzl | foto: ALKulinární studio MAFRA

Obsah

Co je to šormajzl

Šormajzl se připravuje z vařených krup, luštěnin a škvarků. Nejčastěji se používají fazole nebo hrách, nechybí cibule a sádlo. V některých rodinách se přidává také česnek, majoránka nebo uzené maso.

Jde o typický příklad hospodárné venkovské kuchyně, která dokázala z několika běžných surovin vytvořit syté jídlo pro celou rodinu.

Šormajzl, šumajstr i kočičí tanec

Stejně jako mnoho dalších lidových jídel má i šormajzl řadu regionálních názvů. Na Moravě se lze setkat s označením šumajstr, šurymajzl nebo šulimajs.

Někde se tomuto jídlu říkalo i manželství, protože spojovalo dvě základní suroviny – kroupy a fazole. Jinde se používal název kočičí tanec, který pravděpodobně odkazoval na pestrou směs různých ingrediencí promíchaných na talíři.

Odkud se ale vzal podivný název tohoto moravského jídla? Odborníci ho nejčastěji spojují s německým výrazem Schulmeister nebo Schumeister, tedy „školní mistr“. A existuje i lidové vysvětlení, podle kterého název souvisel s jednoduchostí a levností surovin, které měla doma každá hospodyňka.

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Šormajzl

Recept Jak se připravuje Šormajzl

Základ tvoří zvlášť uvařené kroupy a luštěniny, nejčastěji fazole nebo hrách. Luštěniny se obvykle předem namáčejí, aby změkly a zkrátila se doba vaření.

Na sádle se mezitím osmaží cibule a připraví škvarky. Všechny suroviny se následně promíchají a dochutí solí, pepřem nebo majoránkou. Některé recepty doporučují část fazolí lehce rozmačkat, aby směs získala soudržnější konzistenci.

Výsledkem je hutné jídlo, které se nejčastěji podává samostatně. Doplnit ho může kyselá okurka, zelí nebo krajíc čerstvého chleba.

Šormajzl

Šormajzl

Recept

Lehké

50 min
Babiččin šormajzl

Babiččin šormajzl

Recept

Lehké

80 min

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