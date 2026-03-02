Šokující semifinále Peče celá země 2026: Mont Blanc nezdolal poslední muž v soutěži

Obsah
„Stačí drobnost… a sen o finále končí,“ varoval Maršálek
Ve stanu semifinále Peče celá země 2026 panovalo už od začátku dílu velké napětí. „Tady už stačí jen menší chyba,“ poznamenal hned na začátku Josef Maršálek a všichni soutěžící věděli, že dnes rozhodují detaily. Stačilo pár minut v troubě, drobná nepozornost u náplně nebo neuhlídaná konzistence těsta, a sen o finále se rozplynul.
Obří šnek, první disciplína večera, se ukázal být větší výzvou, než kdo čekal. „U kynutého těsta je nejdůležitější vědět, kdy přestat hníst a kdy nenechat těsto ubrat na pozoru,“ komentoval snažení soutěžících Maršálek.
- Anežka sáhla po exotice – mango v těstě, mango s kokosem v náplni a limetka navrch. Chuť byla zajímavá, ale střed zůstal nedopečený.
- Lukáš hrál na jistotu: karamel, pistácie a pistáciové máslo v těstě. Nižší tvar mu umožnil rovnoměrné propečení a porota ocenila promyšlenost i chuť.
- Alena vsadila také na pistácie. Pistáciový krém doplnila vanilkovou máslovou polevu a maliny. Chuť obstála, jen náplně bylo na porotu až příliš.
- I Eliška zvolila klasiku: se skořicí, jablky a hruškami, vrstvy byly čisté a vůně zaplnila celý stan.
Mont Blanc: Zatím nejnáročnější disciplína v Peče celá země 2026
V rámci technické výzvy měli soutěžící připravit pět kusů francouzského dezertu Mont Blanc. „Mont Blanc je dezert, který v sobě kombinuje jednoduchost surovin i nesmírnou technickou náročnost. A právě to dělá ten rozdíl,“ řekl Josef Maršálek. Hodnotila se přesnost tvaru, konzistence kaštanového pyré, šlehačky a pevnost základu. Každý detail mohl rozhodnout o pořadí.
Co je Mont Blanc?
Jak komentovala Michaela Landová: „V Mont Blancu je zásadní konzistence kaštanového pyré. Když je příliš hrubé, dezert ztratí jemnost. A když je příliš měkké, těžko udrží tvar. Je to o citu.“
A právě práce s kaštanovým pyré ukázala, jak i malé odchylky v textuře ovlivní celý dezert. „Soutěžící jsou víceméně vyrovnaní. Stačí jedna chyba a pořadí se může otočit,“ shrnula Landová.
A tak se i stalo. Zatímco Anežka předvedla téměř učebnicový Mont Blanc a svoje místo v soutěži si zachránila, Lukáš svou sušenku přepekl a u šlehačky nepohlídal konzistenci. V technické výzvě tak skončil na posledním místě, protože jak Eliška, tak i Alena své dezerty odprezentovaly v klidu, a i když měly drobné rezervy ve zdobení, chuťově obstály.
Pekařkou týdne se stala Eliška, Lukáš končí
Zatímco Maršálek kladl důraz na techniku a správnou práci se surovinami, Michaela Landová v druhé části předposledního dílu hodnotila spíše nervy a stabilitu výkonu: „Když soutěžící ví, co chce udělat, a dělá to s rozvahou, vidíme to i na výsledku. V Peče celá země někdy nejvíc rozhodne hlava, ne ruce.“
Kreativní výzva v podobě patrového zmrzlinového dortu v cukrové vatě spojovala všechny dovednosti soutěžících. Pekařkou týdne se nakonec stala Eliška a jako první postoupila do finále. Rozhodování o tom, kdo odejde těsně před ním, nebylo rozhodně jednoduché. Porota zvažovala mezi Anežkou a Lukášem, oba měli silné i slabší momenty.
Nakonec se ale přiklonili k Lukášovi. Finále 4. řady Peče celá země 2026 tak čeká čistě ženská trojice – Anežka, Alena a Eliška.
Recept Mont Blanc podle Michaely Landové
Sablé breton
- 70 g másla
- 60 g moučkového cukru
- 90 g hladké mouky
- 4 g prášku do pečiva
- 1 g soli
- 30 g žloutků
Rybízový vklad
- 150 g pyré z černého rybízu
- 40 g cukru krupice
- 5 g pektinu NH
Kaštanová šlehačka
- 250 g smetany ke šlehání 33 %
- 85 g kaštanové pasty
- 30 g cukru krupice
Kaštanové „nudle“
- 200 g kaštanového pyré (100 %)
- 200 g kaštanové pasty
- 40 g másla
- 3 lžíce rumu
- nevlhnoucí moučkový cukr
- kandované kaštany
- Lehce změklé máslo utřeme s moučkovým cukrem do hladka.
- Přidáme mouku smíchanou se solí a práškem do pečiva a promícháme do drobenky. Nakonec vmícháme žloutky a vypracujeme kompaktní těsto.
- Rozválíme mezi dvěma pečicími papíry na tloušťku 6 mm a necháme ztuhnout v chladu.
- Z vychlazeného těsta vykrojíme kolečka o průměru 8 cm a pečeme v ráfcích na perforované podložce při 180 °C (horkovzduch) cca 8–9 minut dozlatova.
- Ještě teplé korpusy opatrně vyjmeme z ráfků a necháme vychladnout.
- Pyré zahřejeme v rendlíku na cca 40 °C. Cukr smícháme s pektinem a za stálého míchání vsypeme do pyré.
- Přivedeme k varu a povaříme 1–2 minuty. Hmotu nalijeme do silikonové formy (polokoule o průměru 4 cm) a dáme zamrazit.
- Všechny suroviny na kaštanovou šlehačku vyšleháme do pevnější, ale stále hladké šlehačky a přendáme do cukrářského sáčku s hladkou špičkou (Ø 9 mm).
- Na vychladlou sušenku nastříkáme malé množství šlehačky, přiložíme zamražený rybízový vklad a kolem něj nastříkáme šlehačku do spirály směrem nahoru. Pomocí nože nebo stěrky vytvarujeme do tvaru jehlanu a dáme krátce zamrazit.
- Kaštanové pyré, kaštanovou pastu, změklé máslo a rum utřeme do hladkého krému. Směs přendáme do cukrářského sáčku se speciální špičkou na „nudle“ a rovnoměrně nastříkáme na zamražený základ tak, aby vznikl typický tvar Mont Blanc.
- Hotové dortíky lehce poprášíme nevlhnoucím moučkovým cukrem a do středu ozdobíme kouskem kandovaného kaštanu.
Počet porcí: 5 ks
Doba přípravy: 75 minut
Zdroj: Česká televize
