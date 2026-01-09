Šodó chlebíček: Nečekaně potrápil soutěžící v Peče celá země. Troufnete si na něj?

První díl nové řady Peče celá země se nesl v duchu nostalgie. Hned v prvních dvou výzvách se soutěžící vrátili ke klasice, kterou si pamatujeme z dětství. Po domácích koláčích přišel na řadu už téměř zapomenutý dezert – šodó chlebíček. Vypadal nenápadně, ale ve skutečnosti prověřil přesnost, cit pro detail i práci s časem.
Zapomenutý dezert teď peče celá země
Pro mladší generace bude tento dezert spíše neznámý, přestože jeho skladba vypadá povědomě: piškot, žloutkový krém, šlehačka a ovoce. Soutěžící však měli na jeho přípravu pouhou hodinu a dvacet minut a mnozí recept viděli poprvé až při natáčení. Nervozita tak sehrála svou roli a řada šodó chlebíčků se nepovedla – těsto nebylo dokonale vyšlehané, piškot se propadl, krém se srazil nebo ho bylo málo.
Nejlépe se šodó chlebíčky povedly Lence, která sice titul Pekaře týdne nezískala, přesto patří mezi jasné favority letošní řady Peče celá země.
Zaujal vás tento retro dezert? Zkuste si podobnou výzvu i vy, tentokrát bez kamer a v klidu domova.
RECEPT Šodó chlebíček (8 ks)*
Piškotové těsto:
- 3 vejce M
- 100 g krupicového cukru
- 120 g hladké mouky
- 25 g oleje
- kůra z ½ citronu
Bílky vyšlehejte se dvěma třetinami cukru do pevného sněhu. Žloutky vyšlehejte se zbytkem cukru do pěny, poté pomalu zašlehejte olej a přidejte citronovou kůru. Obě směsi opatrně spojte stěrkou a postupně vmíchejte prosátou mouku.
Hotové těsto nalijte do chlebíčkové formy, jejíž dno jste předem vyložili papírem na pečení. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 25 minut.
Ihned po vytažení z trouby otočte korpus i s formou na teplý plech vyložený papírem na pečení a lehce poprášený hladkou moukou. Nechte vychladnout a poté korpus opatrně vyjměte z formy.
Žloutkový krém
- 250 ml mléka
- 50 g cukru krupice
- 2 žloutky
- 35 g kukuřičného škrobu
- 25 g másla
- 1 lžíce vanilkové pasty
Žloutky v misce prošlehejte s cukrem, vanilkou a malým množstvím studeného mléka, poté vmíchejte škrob. Zbytek mléka spolu s máslem zahřejte v rendlíku téměř k bodu varu. Horkou mléčnou směs za stálého míchání pomalu vlévejte do žloutkové směsi v misce.
Vzniklou směs poté přelijte zpět do rendlíku a za stálého míchání na středním plameni přiveďte k varu. Krátce povařte, dokud krém nezhoustne. Hotový krém přelijte do čisté misky, zakryjte potravinářskou fólií přiloženou přímo na povrch krému a nechte vychladnout v lednici.
Závěrečné zdobení
- 350 g smetany ke šlehání 35–40%
- čerstvé maliny a borůvky
- čerstvé bylinky a jedlé květy
Vychladlý chlebíček nakrájejte na plátky silné přibližně 15 mm. Vychlazený žloutkový krém vyšlehejte do hladké konzistence a stěrkou do něj opatrně vmíchejte 100 g ušlehané smetany. Krém přendejte do cukrářského sáčku s řezanou špičkou Wilton 1M a nastříkejte jej na polovinu piškotových plátků. Do krému lehce vmáčkněte 3–4 kousky ovoce, přiklopte zbývajícími plátky korpusu a jemně přimáčkněte.
Zbytek ušlehané smetany nastříkejte stejnou špičkou na povrch chlebíčků a ozdobte podle chuti. Do rohu můžete zapíchnout například maliny a lístky máty.
*Zdroj: Peče celá země, Česká televize