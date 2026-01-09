Šodó chlebíček: Nečekaně potrápil soutěžící v Peče celá země. Troufnete si na něj?

Klára Pěnkavová
  12:37
Na cukrářky a cukráře v nové řadě Peče celá země čekala první technická výzva, kterou pro ně připravila Míša Landová. Jejich úkolem bylo připravit na první pohled snadný retro dezert – šodó chlebíček. Tahle nenápadná sladkost ale nakonec potrápila většinu soutěžících.

První díl další řady Peče celá země: V technické výzvě museli soutěžící upéct šodó chlebíček. | foto: Mikuláš Křepelka

První díl nové řady Peče celá země se nesl v duchu nostalgie. Hned v prvních dvou výzvách se soutěžící vrátili ke klasice, kterou si pamatujeme z dětství. Po domácích koláčích přišel na řadu už téměř zapomenutý dezert – šodó chlebíček. Vypadal nenápadně, ale ve skutečnosti prověřil přesnost, cit pro detail i práci s časem.

  1. Zapomenutý dezert teď peče celá země
  2. Recept na šodó chlebíček

Míša Landová soutěžícím zadala výzvu v podobě šodó chlebíčku.

Zapomenutý dezert teď peče celá země

Pro mladší generace bude tento dezert spíše neznámý, přestože jeho skladba vypadá povědomě: piškot, žloutkový krém, šlehačka a ovoce. Soutěžící však měli na jeho přípravu pouhou hodinu a dvacet minut a mnozí recept viděli poprvé až při natáčení. Nervozita tak sehrála svou roli a řada šodó chlebíčků se nepovedla – těsto nebylo dokonale vyšlehané, piškot se propadl, krém se srazil nebo ho bylo málo.

Nejlépe se šodó chlebíčky povedly Lence, která sice titul Pekaře týdne nezískala, přesto patří mezi jasné favority letošní řady Peče celá země.

Zaujal vás tento retro dezert? Zkuste si podobnou výzvu i vy, tentokrát bez kamer a v klidu domova.

Šodó chlebíček z piškotového těsta.

RECEPT Šodó chlebíček (8 ks)*

Piškotové těsto:

  • 3 vejce M
  • 100 g krupicového cukru
  • 120 g hladké mouky
  • 25 g oleje
  • kůra z ½ citronu

Bílky vyšlehejte se dvěma třetinami cukru do pevného sněhu. Žloutky vyšlehejte se zbytkem cukru do pěny, poté pomalu zašlehejte olej a přidejte citronovou kůru. Obě směsi opatrně spojte stěrkou a postupně vmíchejte prosátou mouku.

Hotové těsto nalijte do chlebíčkové formy, jejíž dno jste předem vyložili papírem na pečení. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 25 minut.

Ihned po vytažení z trouby otočte korpus i s formou na teplý plech vyložený papírem na pečení a lehce poprášený hladkou moukou. Nechte vychladnout a poté korpus opatrně vyjměte z formy.

Žloutkový krém

  • 250 ml mléka
  • 50 g cukru krupice
  • 2 žloutky
  • 35 g kukuřičného škrobu
  • 25 g másla
  • 1 lžíce vanilkové pasty

Žloutky v misce prošlehejte s cukrem, vanilkou a malým množstvím studeného mléka, poté vmíchejte škrob. Zbytek mléka spolu s máslem zahřejte v rendlíku téměř k bodu varu. Horkou mléčnou směs za stálého míchání pomalu vlévejte do žloutkové směsi v misce.

Vzniklou směs poté přelijte zpět do rendlíku a za stálého míchání na středním plameni přiveďte k varu. Krátce povařte, dokud krém nezhoustne. Hotový krém přelijte do čisté misky, zakryjte potravinářskou fólií přiloženou přímo na povrch krému a nechte vychladnout v lednici.

Závěrečné zdobení

  • 350 g smetany ke šlehání 35–40%
  • čerstvé maliny a borůvky
  • čerstvé bylinky a jedlé květy

Vychladlý chlebíček nakrájejte na plátky silné přibližně 15 mm. Vychlazený žloutkový krém vyšlehejte do hladké konzistence a stěrkou do něj opatrně vmíchejte 100 g ušlehané smetany. Krém přendejte do cukrářského sáčku s řezanou špičkou Wilton 1M a nastříkejte jej na polovinu piškotových plátků. Do krému lehce vmáčkněte 3–4 kousky ovoce, přiklopte zbývajícími plátky korpusu a jemně přimáčkněte.

Zbytek ušlehané smetany nastříkejte stejnou špičkou na povrch chlebíčků a ozdobte podle chuti. Do rohu můžete zapíchnout například maliny a lístky máty.

*Zdroj: Peče celá země, Česká televize

Dukátové buchtičky se šodó a ovocem

Dukátové buchtičky se šodó a ovocem

Recept

Střední

50 min
Buchtičky se šodó

Buchtičky se šodó

Recept

Střední

60 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

4 rychlé a zdravé snídaně, které máte hotové za pár minut

ilustrační snímek

Rána bývají hektická, ale snídaně by kvůli tomu neměla jít stranou. Tady jsou čtyři osvědčené tipy na rychlé a zdravé snídaně, které si můžete připravit dopředu a ráno už jen pro ně sáhnout do...

S mákem, drobenkou i mascarpone. Snadné a rychlé koláče podle foodblogerek

Ilustrační snímek

Lité koláče či buchty na plech mají jedno společné. Zachraňují nás ve chvílích, kdy chceme něco sladkého rychle, bez nervů a bez hory špinavého nádobí. Stačí mísa, vařečka a pár základních surovin a...

Bílkoviny jsou ve výživě důležitější než chutě na sladké. Kde začít?

Ilustrační fotografie

Mnoho z nás si na začátku roku dává předsevzetí, má chuť měnit se k lepšímu. Často začínáme u stravy a zdravého životního stylu. Po svátečním přejídání, cukroví a těžkých jídlech přichází chuť „to...

Nadýchané palačinky jako z kavárny? Seznamte se se Syrniki

Sladké syrníky

Syrniki jsou tvarohové lívanečky, které patří k tradiční kuchyni východní Evropy. Na první pohled připomínají sladké placičky, jejich chuť i struktura jsou však zcela specifické. Uvnitř jsou vláčné,...

Recept na lasagne pro začátečníky. Jak postupovat krok za krokem

Navrstvené těstoviny, masové ragú, bešamel a sýr – to jsou lasagne al forno

Lasagne jsou typickým oblíbeným jídlem pro rodinné obědy i slavnostnější příležitosti. Ačkoliv existuje nespočet jejich variant, klasické lasagne s mletým masem, bešamelem a sýrem zůstávají...

Nadýchané palačinky jako z kavárny? Seznamte se se Syrniki

Sladké syrníky

Syrniki jsou tvarohové lívanečky, které patří k tradiční kuchyni východní Evropy. Na první pohled připomínají sladké placičky, jejich chuť i struktura jsou však zcela specifické. Uvnitř jsou vláčné,...

28. ledna 2026  17:35

Pizza, hladovění i návrat k masu. Šokující odhalení jídelníčku finalistů UFC 324

Justin Gaethje Vs Paddy Pimblett

Bojovníci UFC nejsou jen stroje na rány, ale i mistři přísné životosprávy. Jak vypadají jídelníčky šesti hvězd, které se v neděli utkaly na galavečeru UFC 324 v Las Vegas?

27. ledna 2026  16:57

Zjistili jsme, jak připravit nejlepší maršmelouny! Plátková želatina je základ

Peče celá země 4. díl

Čtvrtý díl Peče celá země přinesl opět náročné cukrářské výzvy, tentokrát plné barev. Diváky nejvíce zaujala osobní výzva v podobě originálních maršmelounů.

26. ledna 2026  17:38

Čím ochutit květákovou polévku? Žampiony a vypečená slanina bodují místo krutonů

Ilustrační snímek

Leden přímo vybízí k horké misce polévky, která zahřeje, zasytí a dodá tělu potřebné živiny. Vyzkoušejte krémové polévky z květáku a brokolice. Jsou jednoduché na přípravu, lehké a přitom plné chuti.

25. ledna 2026,  aktualizováno  16:05

Bílkoviny jsou ve výživě důležitější než chutě na sladké. Kde začít?

Ilustrační fotografie

Mnoho z nás si na začátku roku dává předsevzetí, má chuť měnit se k lepšímu. Často začínáme u stravy a zdravého životního stylu. Po svátečním přejídání, cukroví a těžkých jídlech přichází chuť „to...

25. ledna 2026

4 rychlé a zdravé snídaně, které máte hotové za pár minut

ilustrační snímek

Rána bývají hektická, ale snídaně by kvůli tomu neměla jít stranou. Tady jsou čtyři osvědčené tipy na rychlé a zdravé snídaně, které si můžete připravit dopředu a ráno už jen pro ně sáhnout do...

24. ledna 2026  15:30,  aktualizováno  15:33

Na bílý sex si nechte zajít chuť. Tělo po svátcích potřebuje pravidelnost

Díky dobré snídani a svačinám během dne budete mít i v zimě dostatek energie.

Zahájili jste novoroční půst? Zrušte ho a zkuste něco lepšího. Tělo teď potřebuje klid a pravidelnost. Snídaně a svačiny hrají klíčovou roli v tom, jak se během dne cítíme. Mám pro vás recepty a...

24. ledna 2026,  aktualizováno  9:14

Recept na lasagne pro začátečníky. Jak postupovat krok za krokem

Navrstvené těstoviny, masové ragú, bešamel a sýr – to jsou lasagne al forno

Lasagne jsou typickým oblíbeným jídlem pro rodinné obědy i slavnostnější příležitosti. Ačkoliv existuje nespočet jejich variant, klasické lasagne s mletým masem, bešamelem a sýrem zůstávají...

23. ledna 2026

Více klidu, méně kompromisů. Rohlik.cz představuje potravinové trendy pro rok 2026

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Ještě před pár lety bylo jídlo buď levné, nebo kvalitní. Buď zdravé, nebo rychlé. Rok 2026 ale ukazuje, že lidé už nechtějí vybírat mezi extrémy. Chtějí, aby jídlo fungovalo v běžném dni – mezi...

22. ledna 2026  12:28

S mákem, drobenkou i mascarpone. Snadné a rychlé koláče podle foodblogerek

Ilustrační snímek

Lité koláče či buchty na plech mají jedno společné. Zachraňují nás ve chvílích, kdy chceme něco sladkého rychle, bez nervů a bez hory špinavého nádobí. Stačí mísa, vařečka a pár základních surovin a...

22. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Peče celá země: 3 nejlepší recepty na Pull Apart Bread (trhací chléb)

Peče celá země, 3. díl

Třetí díl oblíbené show Peče celá země voněl po chlebu a až na technickou výzvu, kdy soutěžící připravovali čokoládové kornoutky, byl o slaném pečivu.

21. ledna 2026

Holandský řízek podle Mojmíra Maděriče. Recept, který dělal jinak než ostatní

Herec a moderátor Mojmír Maděrič

Mojmír Maděrič dokázal jídlo popsat s neskonalou vášní a zároveň s osobitým humorem. Zavzpomínejme na jeho nejslavnější televizní období a jeho oblíbené recepty.

20. ledna 2026  17:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.