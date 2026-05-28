Sociální sítě objevily novou mánii. Sladkost chutná jako karamel z cukrárny

Natálie Brabcová
  8:30
Ještě nedávno ležely datle někde mezi oříšky a sušeným ovocem. Většina lidí po nich sáhla maximálně před Vánoci. Teď ale zaplavily sociální sítě a lidé z nich připravují svačiny, které vypadají spíš jako dezerty z kavárny. Plní je arašídovým máslem, namáčejí do čokolády a tvrdí, že chutnají skoro jako karamel.

Nenápadné datle se na sociálních sítích mění ve sladké kombinace s arašídovým máslem a čokoládou. | foto: instagramový účet: @saweeties

Stačí pár minut na TikToku a člověk narazí na desítky receptů, kde hrají hlavní roli právě datle. Jednou se plní máslem a solí, jindy se mixují do datlového krému nebo obalují v čokoládě.

Velkou popularitu získaly hlavně medjool datle, které jsou měkké, výrazně sladké a často se přirovnávají ke karamelu. Na sociálních sítích se objevují recepty na takzvané datlové snickersky, domácí datlové máslo nebo rozmačkané datle s banánem, arašídovým máslem a čokoládou.

BECKY | HIGH PROTEIN RECIPES @becky_bfit

Chunky monkey dates ���� Ingredients: Medjool dates 1 banana Almond butter / peanut butter Dark chocolate Flaky sea salt #healthyrecipes #healthydesserts #chunkymonkeydates #dessert #healthydessertideas

22. května 2026 v 17:07, příspěvek archivován: 22. května 2026 v 17:07

Na rostoucí popularitu datlí upozorňuje i zahraniční tisk. Podle deníku The Guardian lidé stále častěji sahají po datlích jako po alternativě k průmyslově zpracovaným sladkostem.

Datle obsahují vlákninu a minerální látky, hlavně draslík a hořčík. Přirozeně jsou ale také hodně sladké, takže je dobré to s jejich množstvím nepřehánět.

Plněné datle

Plněné datle s čokoládou – Sladká čokoládová odměna v jednom soustu

Recept

Lehké

15 min
