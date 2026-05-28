Stačí pár minut na TikToku a člověk narazí na desítky receptů, kde hrají hlavní roli právě datle. Jednou se plní máslem a solí, jindy se mixují do datlového krému nebo obalují v čokoládě.
Velkou popularitu získaly hlavně medjool datle, které jsou měkké, výrazně sladké a často se přirovnávají ke karamelu. Na sociálních sítích se objevují recepty na takzvané datlové snickersky, domácí datlové máslo nebo rozmačkané datle s banánem, arašídovým máslem a čokoládou.
Na rostoucí popularitu datlí upozorňuje i zahraniční tisk. Podle deníku The Guardian lidé stále častěji sahají po datlích jako po alternativě k průmyslově zpracovaným sladkostem.
Datle obsahují vlákninu a minerální látky, hlavně draslík a hořčík. Přirozeně jsou ale také hodně sladké, takže je dobré to s jejich množstvím nepřehánět.