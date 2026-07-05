Jak zdravé jsou meruňky
Jsou ceněné především pro extrémně vysoký obsah beta karotenu, který jim dává jejich typickou barvu. Kromě toho jsou bohaté na vitamin C, vitaminy skupiny B a draslík.
Pro pokožku jsou meruňky nepostradatelné. Beta karoten funguje jako silný antioxidant, který chrání buňky před volnými radikály, zpomaluje stárnutí pleti a pomáhá pokožce regenerovat se po pobytu na slunci. Pokud chcete mít zdravou, zářivou pleť s bronzovým nádechem, meruňky jsou jasná volba.
|
Samosběr meruněk 2026: kde a za kolik, když jarní mrazíky úrodu zdecimovaly
Co všechno meruňky léčí
Díky svému unikátnímu složení mají meruňky prokazatelné léčivé a preventivní účinky:
- Regenerace kůže a zraku: Vysoký obsah vitaminu A podporuje obnovu kožních buněk a chrání zrak (pomáhá předcházet šerosleposti).
- Chudokrevnost: Obsahují železo a měď, což pomáhá při tvorbě červených krvinek.
- Krevní tlak a srdce: Vysoké množství draslíku pomáhá regulovat krevní tlak a chrání kardiovaskulární systém.
- Trávení: Díky rozpustné vláknině (pektinu) zlepšují peristaltiku střev a pomáhají při zácpě.
- Nervová soustava: Vitaminy skupiny B a hořčík pomáhají zvládat stres, únavu a zlepšují soustředění.
Tvarohové knedlíky s meruňkami a pomerančovou strouhankou – Vláčný recept na letní knedlíky
Lehké
40 min
Kolik mají meruňky cukru
Dobrá zpráva pro všechny, kteří si hlídají linii, meruňky patří mezi ovoce s nízkým až středním obsahem cukru.
Mají navíc nízký glykemický index, takže nezpůsobují prudké výkyvy cukru v krvi. Pozor si ale dejte na sušené meruňky! Sušením se odpaří voda, takže koncentrace cukru rapidně stoupne (kolem 53 g cukru na 100 g).
Kolik meruněk denně sníst
Aby vaše tělo (a pleť) vytěžilo z meruněk maximum, ideální denní porce je:
- Čerstvé meruňky: 3 až 5 středně velkých plodů denně (cca 150–200 g)
- Sušené meruňky: Stačí malá hrst (cca 30–40 g), ideálně nesířených
Co obsahují pecky z meruněk
Uvnitř tvrdé pecky se skrývá jádro, které připomíná mandli. Tato jádra obsahují zdravé tuky, proteiny, ale také látku zvanou amygdalin (často označovanou jako vitamin B17).
Domácí maska na obličej
Stačí rozmačkat zralou meruňku s lžící medu a bílého jogurtu. Maska skvěle zklidní a rozzáří unavenou pleť.
Amygdalin se v těle štěpí na kyanovodík, který je toxický. Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) by dospělý člověk neměl sníst více než 1 až 2 hořká meruňková jádra denně, u dětí se konzumace nedoporučuje vůbec.
Z jader se však lisuje fantastický meruňkový olej, který je v kosmetice považován za zázrak. Skvěle hydratuje suchou pokožku a nezanechává mastný film.
Jak udělat džem z meruněk
Poctivý domácí džem s kousky ovoce provoní celou kuchyni a v zimě vám připomene chuť léta.
Co všechno se dá z meruněk udělat
Meruňky se skvěle kombinují s mandlemi, vanilkou, skořicí nebo tvarohem a v kuchyni mají obrovské využití:
Recepty z meruněk Snídaně
- Zdravý chia pudink s ovocným pyré
- Pudinkový pohár s meruňkami a müsli
- Lívanečky s karamelovými meruňkami a meduňkou
Recepty z meruněk Hlavní jídla
- Pečené kuře s meruňkami
- Marinované špízy z panenky s meruňkami
- Bylinkové kuřecí paličky s meruňkovým dipem
- Zapečený rýžový nákyp s meruňkami a rozinkami
- Bramborové knedlíky s meruňkovou omáčkou a strouhankou
Recepty z meruněk Zavařeniny
- Tradiční meruňkový kompot s jádry
- Poctivý meruňkový džem s karamelem a skořicí
- Domácí meruňkové čatní se zázvorem
- Meruňky v amarettu
- Meruňková zavařenina s mangem
Recepty z meruněk Dezerty
- Křehký koláč s meruňkami
- Meruňkové řezy s vaječným likérem
- Meruňkové muffiny s krémem
- Meruňkový koláč z kefírového těsta
- Jogurtový nanuk
Recepty z meruněk Nápoje
|
Hedvábí z ní jako bourec nevyplivnete, ale pochutnáte si královsky: Zjistěte, jak moruši využít v kuchyni
|
Žádné drastické diety. Tahle obyčejná bylinka ze zahrádky umí stopnout hlad a bleskově zklidnit žaludek