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Sníst, nebo namazat? Meruňky jsou letos hitem v kuchyni i v péči o pleť

Petra Burgrová
  4:40
Sklizeň meruněk v bio sadě likérky Rudolf Jelínek v jihomoravských Starovicích....

Sklizeň meruněk v bio sadě likérky Rudolf Jelínek v jihomoravských Starovicích. 2018 | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

Možná budete překvapeni, ale ten nejúčinnější elixír mládí pro vaši pleť neroste v laboratořích, ale na stromech. Šťavnaté, zářivě oranžové meruňky jsou doslova nabité látkami, které dokážou s pokožkou dělat hotové zázraky, a to zevnitř i zvenčí.

Obsah

Jak zdravé jsou meruňky

Jsou ceněné především pro extrémně vysoký obsah beta karotenu, který jim dává jejich typickou barvu. Kromě toho jsou bohaté na vitamin C, vitaminy skupiny B a draslík.

Pro pokožku jsou meruňky nepostradatelné. Beta karoten funguje jako silný antioxidant, který chrání buňky před volnými radikály, zpomaluje stárnutí pleti a pomáhá pokožce regenerovat se po pobytu na slunci. Pokud chcete mít zdravou, zářivou pleť s bronzovým nádechem, meruňky jsou jasná volba.

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Meruňková galetka

Meruňková galetka

Recept

Střední

45 min

Od podpory zraku až po hloubkovou regeneraci pokožky – meruňky právem patří mezi nejzdravější dary našich zahrad.

Co všechno meruňky léčí

Díky svému unikátnímu složení mají meruňky prokazatelné léčivé a preventivní účinky:

  • Regenerace kůže a zraku: Vysoký obsah vitaminu A podporuje obnovu kožních buněk a chrání zrak (pomáhá předcházet šerosleposti).
  • Chudokrevnost: Obsahují železo a měď, což pomáhá při tvorbě červených krvinek.
  • Krevní tlak a srdce: Vysoké množství draslíku pomáhá regulovat krevní tlak a chrání kardiovaskulární systém.
  • Trávení: Díky rozpustné vláknině (pektinu) zlepšují peristaltiku střev a pomáhají při zácpě.
  • Nervová soustava: Vitaminy skupiny B a hořčík pomáhají zvládat stres, únavu a zlepšují soustředění.
Meruňkové knedlíky

Tvarohové knedlíky s meruňkami a pomerančovou strouhankou – Vláčný recept na letní knedlíky

Recept

Lehké

40 min

Sušené meruňky jsou ideální zdravou rychlou svačinkou do batohu, která vám okamžitě dodá energii na cestách i v kanceláři.

Kolik mají meruňky cukru

Dobrá zpráva pro všechny, kteří si hlídají linii, meruňky patří mezi ovoce s nízkým až středním obsahem cukru.

Mají navíc nízký glykemický index, takže nezpůsobují prudké výkyvy cukru v krvi. Pozor si ale dejte na sušené meruňky! Sušením se odpaří voda, takže koncentrace cukru rapidně stoupne (kolem 53 g cukru na 100 g).

Ovocné řezy

Ovocné řezy

Recept

Střední

60 min

Kolik meruněk denně sníst

Aby vaše tělo (a pleť) vytěžilo z meruněk maximum, ideální denní porce je:

  • Čerstvé meruňky: 3 až 5 středně velkých plodů denně (cca 150–200 g)
  • Sušené meruňky: Stačí malá hrst (cca 30–40 g), ideálně nesířených

Zatímco meruňky dodají vaší pleti antioxidanty a vitaminy, jogurt ji hloubkově vyživí a zklidní případné podráždění od sluníčka.

Co obsahují pecky z meruněk

Uvnitř tvrdé pecky se skrývá jádro, které připomíná mandli. Tato jádra obsahují zdravé tuky, proteiny, ale také látku zvanou amygdalin (často označovanou jako vitamin B17).

Domácí maska na obličej

Stačí rozmačkat zralou meruňku s lžící medu a bílého jogurtu. Maska skvěle zklidní a rozzáří unavenou pleť.

Amygdalin se v těle štěpí na kyanovodík, který je toxický. Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) by dospělý člověk neměl sníst více než 1 až 2 hořká meruňková jádra denně, u dětí se konzumace nedoporučuje vůbec.

Z jader se však lisuje fantastický meruňkový olej, který je v kosmetice považován za zázrak. Skvěle hydratuje suchou pokožku a nezanechává mastný film.

Hustý, zářivě oranžový a plný kousků ovoce. Přesně takový je meruňkový džem podle receptu našich babiček.

Jak udělat džem z meruněk

Poctivý domácí džem s kousky ovoce provoní celou kuchyni a v zimě vám připomene chuť léta.

Meruňkový džem + stepy

Poctivý meruňkový džem s karamelem a skořicí – Luxusní domácí marmeláda

Recept

Střední

35 min

Sladké meruňky dodají každému koláči úžasnou šťavnatost, kvůli které u jednoho kousku rozhodně nezůstanete.

Co všechno se dá z meruněk udělat

Meruňky se skvěle kombinují s mandlemi, vanilkou, skořicí nebo tvarohem a v kuchyni mají obrovské využití:

Meruňkové lívance

Meruňkové lívance

Recept

Střední

40 min

Lívanečky s karamelovými meruňkami a meduňkou

Recepty z meruněk Snídaně

Pečené kuře s meruňkami

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Meruňkový kompot

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Meruňkové řezy s vaječným likérem

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Témata: meruňka, kuchyně, džem, Cukr

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Sníst, nebo namazat? Meruňky jsou letos hitem v kuchyni i v péči o pleť

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