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Někde začínají den vejci a slaninou, jinde miskou rýže, horkou polévkou nebo sladkými lívanci. Vydejte se s námi na cestu kolem světa a podívejte se, co se snídá v různých koutech planety, od tradičních receptů až po aktuální trendy.
Autor: Profimedia.cz
Velká Británie – Anglická snídaně: Vydatný snídaňový talíř, který znáte z českých restaurací i kaváren po celém světě. Tvoří ho volské oko, slanina, párky, fazole v rajčatové omáčce a často i grilované rajče a žampiony. K tomu opečený toast a tradičně také black pudding, tedy jelito z vepřové krve.
Autor: Profimedia.cz
Japonsko – Tradiční japonská snídaně: Miska dušené rýže, miso polévka a grilovaná ryba, nejčastěji losos. K tomu se podává nakládaná zelenina, řasa nori nebo omeleta tamagoyaki. Japonci si ráno dopřávají teplé jídlo, podle tradičních východních představ totiž tělo nemusí plýtvat energií na zahřátí studené stravy a teplo prospívá životní energii, kterou Japonci nazývají ki.
Autor: Tesco
Japonsko – Japonské lívance: Vysoké, nadýchané a lehké jako obláček. Soufflé lívance jsou momentálním trendem, který se z japonských kaváren rozšířil po celém světě a objevuje se i v českých bistrech. Pečou se na pánvi pod poklicí a výšku a vzdušnost jim dodává pečlivě vyšlehaný sníh z bílků.
Autor: Canva
Rakousko – Císařský trhanec: Nadýchaná palačinka, která se během pečení natrhá na kousky a opeče dozlatova. V Rakousku je to oblíbený sladký pokrm, který si mnozí dopřejí i k víkendové snídani. Podává se s moučkovým cukrem a švestkovým nebo jiným ovocným rozvarem.
Autor: Canva
Nizozemsko – Poffertjes - Malé nadýchané lívanečky z kynutého těsta, které se připravují ve speciální pánvi s drobnými prohlubněmi. Podávají se s máslem a moučkovým cukrem.
Autor: Canva
Belgie – Lutyšské vafle: Vafle z kynutého těsta s kousky perlového cukru, který při pečení zkaramelizuje do křupava. Oproti bruselským jsou hutnější a mají nepravidelný tvar. V Belgii je seženete na každém rohu a k ranní kávě se hodí skvěle.
Autor: Canva
Nový Zéland – Weet-Bix s mlékem: Lisované celozrnné pšeničné vločky ve tvaru obdélníkových sušenek, které stačí zalít mlékem. Na Novém Zélandu jde o snídaňovou klasiku, na které vyrostly celé generace. Často se doplňují ovocem nebo medem.
Autor: Canva
Austrálie – Toast s Vegemite: Opečený chléb s máslem a tenkou vrstvou Vegemite, tmavé slané pomazánky z kvasnicového extraktu. Australané ji mají rádi od dětství, cizinci si na její výraznou chuť teprve zvykají. Na trhu je od roku 1923.
Autor: Canva
Brazílie – Pão de queijo: Malé sýrové bochánky z tapiokového škrobu, vajec, mléka a sýra. Po upečení mají křupavou kůrku a vláčný, lehce gumovitý střed. V Brazílii se jedí k ranní kávě i jako rychlá svačina.
Autor: Canva
Venezuela – Arepa reina pepiada: Kukuřičná placka arepa je ve Venezuele základem snídaně. Plní se nejrůznějšími směsmi a reina pepiada z trhaného kuřecího masa, avokáda a majonézy patří k nejoblíbenějším.
Autor: Canva
Kolumbie – Changua: Horká polévka z mléka a vody s vejcem, jarní cibulkou a koriandrem. Na první pohled nezvyklá snídaně, v chladných ránech v Bogotě a okolí ale přijde vhod. Podává se s kousky chleba, které se do ní namáčejí.
Autor: Canva
Kostarika – Gallo pinto: Rýže s černými fazolemi orestovaná s cibulí, paprikou a koriandrem. Kostaričané bez ní ráno nevyjdou z domu. Na snídaňovém talíři ji doplňuje smažené vejce, kukuřičná tortilla a smažený banán.
Autor: Canva
USA – Pancakes s javorovým sirupem: Nadýchané lívance z mouky, mléka, vajec a kypřicího prášku, naskládané do vysokého komínku. Přelévají se javorovým sirupem, nechybí kousek másla a často ani křupavá slanina.
Autor: Canva
Mexiko – Chilaquiles: Smažené kousky kukuřičných tortill krátce povařené v zelené nebo červené salse. Navrch přijde vejce, sýr, smetana a cibule. Vydatná a pikantní snídaně, kterou Mexičané milují.
Autor: Canva
Nigérie – Akara: Smažené placičky z rozmixovaných černookých fazolí, cibule a koření. Mají zlatavou křupavou kůrku a jedí se samotné nebo s chlebem či obilnou kaší. V Nigérii je koupíte čerstvé od pouličních prodejců.
Autor: Canva
Pákistán – Halwa puri: Smažené placky puri se podávají se sladkou krupicovou halwou a cizrnovým kari chana. Spojení sladkého a pikantního je typickou víkendovou snídaní, pro kterou si Pákistánci chodí k pouličním stánkům.
Autor: Canva
Indie – Masala dosa: Tenká křupavá placka z kvašeného rýžovo-čočkového těsta plněná kořeněnými brambory. Na jihu Indie je oblíbenou snídaní. Podává se s kokosovým čatní a čočkovou polévkou sambar.
Autor: Canva
Čína – Congee a youtiao: Congee je rýžová kaše vařená do krémové konzistence. Jí se naslano s jarní cibulkou nebo nakládanou zeleninou. K ní se přikusují smažené tyčinky youtiao, které se do kaše rády namáčejí.
Autor: Canva
Rusko – Syrniki: Malé placičky z tvarohu, vajec a mouky smažené na pánvi dozlatova. Podávají se se zakysanou smetanou, marmeládou nebo medem. Znají je také v Bělorusku, na Ukrajině, v Lotyšsku a Litvě.
Autor: Canva
Německo – Brötchen mit Aufschnitt: Křupavé housky s máslem, sýrem a uzeninami. Na německém snídaňovém stole nechybí ani vařená vejce a sladké pomazánky, třeba marmeláda nebo med. O víkendu si pro čerstvé housky chodí do pekárny celá rodina.
Autor: Canva
Švýcarsko – Birchermüesli: Směs ovesných vloček, nastrouhaného jablka, citronové šťávy, mléka a ořechů. Recept vymyslel švýcarský lékař Maximilian Bircher-Benner kolem roku 1900 jako zdravou stravu pro své pacienty. Dnes ho znáte jako předchůdce oblíbených overnight oats.
Autor: Canva
Itálie – Cornetto e cappuccino: Italové snídají rychle a nasladko, nejčastěji ve stoje u baru. Sladký croissant cornetto z vrstveného těsta bývá plněný vanilkovým nebo pistáciovým krémem, čokoládou nebo marmeládou a zapíjí se cappuccinem.
Autor: Canva
Španělsko – Churros con chocolate: Podlouhlé smažené kousky těsta s rýhovaným povrchem. Namáčejí se do husté horké čokolády a ve Španělsku jsou oblíbenou snídaní i ranní tečkou po probdělé noci.
Autor: Canva
Francie – Tartines et croissant: Plátky bagety s máslem a marmeládou, máslový croissant a šálek kávy. Jednoduchá, ale typicky francouzská snídaně.
Autor: Canva