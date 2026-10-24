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KVÍZ: Kulinářské mýty, kterým věří každý. Dáte kvíz o 100 otázkách alespoň napůl?
Solíte vodu na těstoviny hned na začátku, oplachujete syrové kuřecí maso pod vodou nebo dáváte rajčata do lednice? Většina z nás v kuchyni automaticky opakuje zvyky, které se předávají z generace na...
KVÍZ: 40 jídel, 40 filmů: Poznáte snímek podle toho, co mají hrdinové na talíři?
Filmaři vědí, že u stolu vznikají ty nejlepší scény. Jídlo v nich vyvolává hádky, sbližuje i straší. Poznáte podle pokrmu, ze kterého filmu pochází? Čekají vás české klasiky, hollywoodské hity i...
Co uvařit na celý týden? 28 jednoduchých receptů, které spolu dávají smysl
Plánovat jídla na celý týden nemusí znamenat vařit každý večer od nuly. Stačí několik receptů, které na sebe navazují: ze zbytků večeře je druhý den oběd do krabičky a jedna várka rýže vystačí na dvě...
Snídaně ve 23 zemích světa: Podívejte se, kde ráno jedí jelito nebo churros
Někde začínají den vejci a slaninou, jinde miskou rýže, horkou polévkou nebo sladkými lívanci. Vydejte se s námi na cestu kolem světa a podívejte se, co se snídá v různých koutech planety, od...
Po padesátce přibíráte, i když jíte stejně? Tohle vyřaďte jako první
Po padesátce se zpomalí metabolismus, a tak přibíráte, i když jíte pořád stejně. Pomůže víc bílkovin a zdravých tuků, naopak cukry a alkohol je čas omezit. Poradíme, co jíst, abyste nepřibírali, a...
Panna cotta se třemi druhy čokolády: Krémový dezert s ovocem
Střední
40 min
Čekáte návštěvu a chcete mít dezert připravený předem? Tahle panna cotta se třemi druhy čokolády se...
Co k svačině při hubnutí? 24 receptů od rychlovek po sladké i slané svačiny
Odpoledne vás honí hlad, ale do večeře zbývá ještě několik hodin? Při hubnutí nemusíte svačinu vynechávat ani se spokojit s jedním jablkem. Jogurt s ovocem, tvarohové pomazánky nebo domácí müsli...
Recepty na pizzu chtějí italskou mouku 00. Obstojí místo ní obyčejná hladká?
Nemáte doma italskou mouku typu 00, ale chcete upéct pizzu? Ve většině receptů ji bez problémů nahradí obyčejná hladká pšeničná mouka. Rozdíl se může projevit hlavně při dlouhém kynutí. Kdy tedy...
KVÍZ: 40 jídel, 40 filmů: Poznáte snímek podle toho, co mají hrdinové na talíři?
Filmaři vědí, že u stolu vznikají ty nejlepší scény. Jídlo v nich vyvolává hádky, sbližuje i straší. Poznáte podle pokrmu, ze kterého filmu pochází? Čekají vás české klasiky, hollywoodské hity i...
Hovězí vývar se zeleninou: S kousky masa a červeným vínem
Střední
130 min
Když je venku sychravo nebo na vás něco leze, přijde horká polévka vhod. Tenhle hovězí vývar je...
Vepřová panenka s vinnou omáčkou: S bramborovými pusinkami a medem
Střední
60 min
Šťavnatou vepřovou panenku opečeme na pánvi a krátce dopečeme v troubě. Výpek proměníme v omáčku z...
Ricottovo-citronové lívance: Nadýchaná snídaně s vůní citronu
Lehké
15 min
Ricotta dodá lívancům jemnost a citronová šťáva s kůrou zase příjemně svěží chuť. Těsto připravíme...
Snídaně ve 23 zemích světa: Podívejte se, kde ráno jedí jelito nebo churros
Někde začínají den vejci a slaninou, jinde miskou rýže, horkou polévkou nebo sladkými lívanci. Vydejte se s námi na cestu kolem světa a podívejte se, co se snídá v různých koutech planety, od...
Granola vs. müsli: Co má méně kalorií a která snídaně je lepší při hubnutí?
Granola i müsli mají pověst zdravé snídaně, která se hodí také při hubnutí. Jenže když porovnáme jejich výživové hodnoty, výsledek může překvapit. Některá sypaná müsli mají dokonce více kalorií než...
Kdo rozhoduje, jestli jsou brambory A, B, nebo C? Samotný obsah škrobu nestačí
Brambory na přílohu mají držet tvar, na kaši se hodí moučnější. Při nákupu napoví varný typ A, B nebo C. Kdo ale písmeno určuje a podle čeho? Rozhodují vlastnosti odrůdy, které se při odborných...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Dýňová polévka s knedlíčky: Podzimní krém s dýňovým olejem
Střední
45 min
Dýňová polévka nemusí zůstat jen u hladkého krému. V tomto receptu ji doplňují malé knedlíčky z...
Rýžový nákyp s jablky: Zapečená rýže se skořicí a karamelem
Lehké
100 min
Rýže vařená v mléce, jablka se skořicí a na povrchu máslem potřená zlatavá kůrka. Tenhle rýžový...