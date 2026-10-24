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Snídaně ve 23 zemích světa: Podívejte se, kde ráno jedí jelito nebo churros

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Někde začínají den vejci a slaninou, jinde miskou rýže, horkou polévkou nebo... Velká Británie – Anglická snídaně: Vydatný snídaňový talíř, který znáte z... Polévka miso s bílými houbami shimeji, enoki a hlívou ústřičnou Japonsko – Japonské lívance - Vysoké nadýchané lívance připravované z těsta se... Rakousko – Císařský trhanec - Nadýchaná trhaná palačinka, která se při přípravě... Nizozemsko – Poffertjes - Malé nadýchané lívanečky z kynutého těsta, které se... Belgie – Lutyšské vafle: Vafle z kynutého těsta s kousky perlového cukru, který... Nový Zéland – Weet-Bix s mlékem: Lisované celozrnné pšeničné vločky ve tvaru... Austrálie – Toast s Vegemite: Opečený chléb s máslem a tenkou vrstvou Vegemite,... Brazílie – P&#227;o de queijo: Malé sýrové bochánky z tapiokového škrobu,... Venezuela – Arepa reina pepiada: Kukuřičná placka arepa je ve Venezuele... Kolumbie – Changua: Horká polévka z mléka a vody s vejcem, jarní cibulkou a...
Někde začínají den vejci a slaninou, jinde miskou rýže, horkou polévkou nebo sladkými lívanci. Vydejte se s námi na cestu kolem světa a podívejte se, co se snídá v různých koutech planety, od tradičních receptů až po aktuální trendy.

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Témata: mléko, Snídaně, vafle

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