Když se řekne šnečí maso, většina lidí si vybaví Francii a slavné burgundské šneky zapečené s bylinkovým máslem. Představa, že šneky jedí jen Francouzi, je však mýtus. I v českých zemích má tato surovina hlubokou tradici.

Šnečí farma v Nahošovicích na Přerovsku produkuje známou francouzskou delikatesu, ze šneků vyrábí hned několik různých pochutin. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Nejčastěji se šneci v českých zemích spojovali s postní dobou. Ve středověku byli oblíbení zejména v klášterech. Důvod byl prostý: z pohledu tehdejší církevní praxe nebyli považováni za „pravé maso“ teplokrevných živočichů, a mohli se tedy konzumovat i během půstu.

Tradice se neomezovala jen na šlechtické hostiny nebo klášterní kuchyně. Šneky sbírali i měšťané a chudší vrstvy obyvatel, pro které představovali dostupný zdroj bílkovin.

Šneci po pražsku

Nejčastěji se zpracovával hlemýžď zahradní. Po správné, poměrně náročné přípravě získává maso jemnou texturu a lehce oříškovou chuť.

Zatímco lidová kuchyně sázela na jednoduchost jako dušení na másle s bylinkami nebo přidávání do polévek, měšťanská gastronomie 19. století šneky povýšila na vyhledávanou delikatesu. Magdalena Dobromila Rettigová ve své klasické Domácí kuchařce z roku 1826 uváděla recepty na šneky s kyselým křenem, nadívané, s vinnou omáčkou, a dokonce i na šnečí ocásky.

Za první republiky byli „šneci po pražsku“ podávání jako typický vánoční pokrm.

VIDEO: Jak připravit hlemýždí maso podle tradičního českého receptu

Proč jsme na šneky zapomněli?

  • V České republice se zkonzumuje kolem 10 tun šneků ročně, dalších 500 tun jde na export, zejména do Francie. Odhadem je převis poptávky po šnečím masu na evropském trhu 90 tisíc tun.
  • Významným artiklem je i šnečí sliz, využívaný v kosmetickém průmyslu, protože obsahuje spoustu vitamínů a kolagenu.
  • Šnečích farem přibývá, na trh dodávají nejen maso a sliz, ale i hotové produkty.
  • Hlemýždi jsou velmi citliví na vlhko, pokud je sucho, zazátkují se a čekají na příhodnější podmínky. Voda je přirozeně aktivizuje. Není tedy zvláštní, že po dešti jich často vídáme víc než běžně. Změny podnebí však přirozenou populaci šneků ohrožují.

Teprve druhá polovina dvacátého století přinesla postupný ústup této suroviny z běžných domácností. Změnily se stravovací návyky, gastronomii ovlivnila industrializace potravin i proměna společenského prostředí. Symbolem českých Vánoc se stal kapr a šneci z domácností postupně zmizeli.

Komunisté ze šneků udělali buržoazní jídlo a dělník je nesměl jíst. Přitom oni sami organizovali sběry a šneky vyváželi do Francie. Češi na šneky za 40 let zapomněli a teď jim zas začínají chutnat,“ řekl jednatel šnečí farmy v Nahošovicích na Přerovsku Vlastimil Čevela.

Dnes se vracejí především do nabídky specializovaných restaurací a gastronomických festivalů, kde symbolicky navazují na tradici, která je starší, než si mnozí uvědomují.

Šneci k jídlu

Šnečí pokrmy jsou doporučovány dietology, jejich maso je totiž téměř bez tuku, obsahuje ovšem 75 % proteinů, takže je velmi vydatné. Navíc je přirozeným zdrojem hořčíku, železa, fosforu a vápníku. Rozhodně tedy stojí za vyzkoušení.

Šneci v ulitě s bylinkovým máslem.

Šneci v ulitě s bylinkovým máslem.

Jak chutnají šneci?

Chuťově se šnek nejčastěji přirovnává ke kombinaci hub a mořských plodů. Z pohledu moderní výživy jde o lehkou alternativu k běžným druhům masa.

Tradiční příprava je poměrně náročná a zdlouhavá. Hlemýždě je nutné několik dní čistit, zbavit šlemu, poté je krátce povařit, vyjmout z ulit, odstranit nejedlé části a znovu tepelně upravit. Na trhu jsou ale dostupní již vyčištění a předvaření šneci, případně hotové produkty připravené k zapékání.

Nejen v Praze pak můžete zajít na tradiční šnečí pokrmy, většinou v novodobém hávu, jak je připravuje například šéfkuchař Jan Kvasnička v pražském restaurantu La Gare.

U nás jsou šneci běžnou součástí menu, nejčastěji jako předkrm. Na Štědrý den však připravujeme speciální šnečí menu, letos připravíme šneky po burgundsku s bylinkovým máslem, šneky s hříbkovým ragú a allumette s mořskou solí a Vol au vent se šneky a česnekovým velouté. Hosté se k nám naučili chodit s celou rodinou, vracejí se tak k tradici, kterou by si neradi nechali ujít,“ popisuje tradici přípravy vánočních šneků kreativní šéfkuchař se zkušenostmi z exkluzivních restaurací po celém světě.

Z Česka se loni vyvezlo 220 tun šneků. Jejich dovoz byl dvojnásobný

Šnečí farmy

Šneky v Česku chová několik specializovaných farem. Největší z nich v okrajové části Prahy ročně vyprodukuje přibližně 30 tun šneků, což odpovídá zhruba 12 milionům jedinců. Součástí areálu je i restaurace zaměřená na šnečí speciality.

Farma v Nahošovicích na Přerovsku kombinuje vnitřní i venkovní chov severoafrických šneků a disponuje také vlastní zpracovatelskou částí. Svými produkty zásobuje špičkové restaurace po celé republice a část produkce exportuje, zejména do Francie.

Naše produkty si zákazník vloží do trouby na deset minut a poté je už může jíst,“ uvedl Čevela.

Šnečí sex není jen zábavná kratochvíle. Také hermafroditi potřebují rodiče
