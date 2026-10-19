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Šneci na talíři nejsou jen francouzská věc. Neupejpejte se

Petra Kašparová
  4:50

Šneci jsou delikatesa. Navíc zdravá. | foto: Canva

Chce se vám říct: „Ať si to ve Francii jí, tady jsme v Čechách!“? Nenechte se mýlit. Šneci se u nás chovají na farmách, vyvážejí se a čím dál častěji končí i na českých stolech. Aby také ne, jde o pokrm, který naši předci jedli úplně běžně.

Obsah

Šnek jako potravina

„Šnečku, šnečku, vystrč růžky.... Slupnu tě jak tvarůžky.“ Básník ze mě asi nebude. Ale šneky už jsem jedla. Jasně, v době, kdy jsem žila ve Francii. Pro někoho je to vrchol nechutnosti, pro jiné normální jídlo. Každopádně jde o pokrm, který je víc než tradiční. Šneky lidé jedli snad odjakživa. A ne, opravdu ne jen ve Francii.

Přestože je tento měkkýš pro většinu z nás spíše okrajovým tématem, co se jídla týče, a asi i jinak, Česká republika je jednou z evropských velmocí v jejich chovu i konzumaci. Možná jste to ani netušili, ale šnečí farmy u nás nejsou výjimkou, ba naopak. Jsme prostě skutečně šnečí velmoc a šnek je, co naplat, skutečná lahůdka. Pokud patříte mezi ty, kteří ho ještě neochutnali, měli byste to zkusit.

Šneci na červeném víně

Šneci na červeném víně

Recept

Střední

25 min

Šneci jsou lahůdka. Zkusili jste?

﻿Šneci na českých stolech

Když si řekneme „šnek na talíři“, většině lidí se vybaví francouzská kuchyně. Pro někoho je možná šnek na talíři přímo synonymem francouzské gastronomie. A není se čemu divit. Ale, v české kuchyni mají tihle, co si nosí domeček na zádech, rozhodně také své místo.

Šneci jako pokrm mají u nás dlouhou tradici, která sahá až do středověku. V minulosti byli šneci považováni za chutnou, ale zároveň exotickou pochoutku, kterou si mohli dopřát především vyšší vrstvy. V 18. století se šneci stali součástí aristokratických hostin a jejich příprava byla často spojována s luxusem.

Dobromila pak připomíná, že šneci byli kdysi běžně součástí jídelníčků, a to nejen na venkově, ale i v městských domácnostech, kde je připravovali jako součást slavnostních pokrmů.

Šneci se salátem z grilované zeleniny

Šneci se salátem z grilované zeleniny

Recept

Střední

20 min

Šneci nejsou jen francouzské jídlo.

Šneci a jejich výživová hodnota

﻿﻿Šnečí maso je plné bílkovin. Neobsahuje tuky ani cholesterol. To je činí skvělou volbou pro ty, kdo se zajímají o zdravý životní styl. Navíc je plné minerálů, jako je železo, hořčík, vápník a zinek. A co víc, šneci obsahují také omega-3 mastné kyseliny, které jsou důležité pro zdraví srdce.

Šneci byli odjakživa součástí českého jídelníčku. Nevěříte? Věřte.

Jaké šneky koupit

  • Čerství šneci „na vyčištění“: Nevyloupaní, suroví, ideální pro vlastní přípravu, skvělé, pokud je chceš připravit od začátku (čištění + spaření). Neodpustím si zde poznámku: V tomto případě bych doporučila si práci ulehčit a koupit přeci jen šneky z dalších bodů...
  • Vyloupaní čerství šneci: Maso je už z ulity venku a očištěné. Toto je rychlejší cesta k tomu si šneky sníst.
  • Mražení šneci: Jednotlivě zmrazení. Za mě ideální, dělají to tak i Francouzi, je to totiž pohodlné, jednoduché a šneci zmražení mají dlouhou trvanlivost.
  • Konzervovaní šneci ve vlastní šťávě / solném nálevu: Tzv. ready-to-use, doslova „to eat“. Stačí jen prohřát a dochutit.
  • Šneci ve slaném tuku / oleji: Ti bývají dochucení: bylinkami nebo česnekem. Aromatičtější varianta, vhodná přímo do teplé úpravy.

V českých restauracích a na farmářských trzích můžete ochutnat šneky v rozmanitých podobách, většinou z českých farem, od klasických šneků s česnekovým máslem až po šneky připravené na víně nebo ve smetanové omáčce.

Šneci jsou výborní nejen v kombinaci s česnekem, ale skvěle se hodí i k bylinkám, jako je tymián, rozmarýn nebo bazalka. Zajímavou specialitou jsou šneci v těstíčku nebo třeba šneci s delikátní šunkou a sýrem. Pokud máte rádi italskou kuchyni, zkuste je ve formě šnečího rizota.

Zapečení šneci se sýrovou krustou

Zapečení šneci se sýrovou krustou

Recept

Střední

20 min

Dostatek úkrytu i jídla je na šnečích farmách důležitý.

„A to jíš šneky ze zahrady?“

Dá se sníst každý šnek?

Rozhodně ne! Některé druhy šneků mohou obsahovat toxiny nebo jiné škodlivé látky, které jsou nebezpečné pro zdraví. K jídlu se obvykle používají speciálně chovaní šneci, kteří jsou určení pro lidskou konzumaci, jako například Helix pomatia (šnek vinářský) nebo Cornu aspersum (šnek zahradní).

Někoho to možná překvapí, ale i dnes si šneci udržují svou popularitu, zejména v podobě moderního předkrmu, a to nejen v českých restauracích, ale šneci se pomalu vracejí i do domácích kuchyní a lidé si zvykli si je připravovat doma.

Samozřejmě ne z těch, které posbírají na zahradě. I když jsem trochu pátrala a zjistila jsem, že se dají najít návody, jak si správně připravit šneky, které najdete po dešti na zahradě... No, tady se mi chce říci ono známé: „Proti gustu....“

Já rozhodně pro eventuální přípravu doma doporučuji použít nějakou formu polotovaru, zmrzlé nebo zavařené šneky z farem.

Šneci na špízu po zahradnicku

Šneci na špízu po zahradnicku

Recept

Střední

30 min

Šnečí farmy chovají šneky za přísných pravidel a tak, aby šneci netrpěli stresem.

České šnečí farmy

Co možná nevíte o šnecích

  • Šneci jsou v mnoha kulturách považováni za symbol plodnosti a dlouhověkosti.
  • V některých asijských zemích se šneci používají i jako léčivo, například na problémy s dýchacím systémem nebo při artritidě.
  • V Číně existují dokonce šnečí farmy, které chovají šneky určené výhradně k výrobě léčivých přípravků.

Jde o tradiční záležitost, jsou tu snad odjakživa. Rozhodně od porevolučních dob, kdy se začínalo podnikat ve všem, tedy i v chovu šneků. První farmy vznikaly už v 90. letech a dnes jich u nás najdeme několik desítek. Vzhledem k příznivému klimatu a kvalitní půdě se u nás šneci cítí jako doma. Největší chovatelé se nacházejí především v jižních Čechách a na Moravě. A co na to říká Evropská unie? Chov šneků za účelem zpracování pro potravinářské účely musí splňovat přísné normy.

Jak to na šnečích farmách funguje?

Chovat šneky, to není jen tak. Na začátku farmář musí vytvořit ideální vlhké, ale zároveň dobře větrané prostředí s dostatkem úkrytů pro šneky a vhodnou teplotu. Většina šneků preferuje mírné až teplé klima, což je právě důvodem, proč se české farmy nacházejí hlavně na jihu republiky. Šneci jsou krmeni různou potravou, čerstvým ovocem, zeleninou, listy, ale také speciální minerální směsí pro zdravý růst. Šneci se chovají v dostatečných vzdálenostech od sebe, aby měli prostor pro pohyb a růst.

Na farmách se šneci sbírají ručně, což znamená, že každý jeden šnek je pečlivě sbírán a tříděn. Poté následuje fáze očištění a přípravy pro další zpracování. Chovatelé musí dbát na to, aby šneci nebyli vystaveni stresu, což by mohlo ovlivnit jejich kvalitu. Šneci jsou prodáváni čerství nebo je výrobci mrazí či konzervují (koupit se dají šneci zavaření).

Šneci na staropražský způsob

Šneci na staropražský způsob

Recept

Střední

20 min

Česká republika je šnečí velmoc, farem je u nás několik. A šneky vyvážíme do celého světa.

Šneci a jejich budoucnost

Vzhledem k rostoucímu zájmu o ekologické a udržitelné produkty se chov šneků stal i součástí trendu zodpovědné spotřeby. Díky nízkému ekologickému dopadu na životní prostředí je šnekový chov považován za ekologičtější alternativu k chovu jiných hospodářských zvířat. A tak se šneci pomalu dostávají i na stoly těch, kteří hledají netradiční, ale udržitelné potraviny.

V posledních letech se objevuje i nový trend, kterým je šnečí kosmetika. Extrakty ze šneků, zejména šnečí sliz, se totiž používají v krémech a sérech, které mají regenerační účinky na pleť a jsou bohaté na kolagen. Takže šneci už dávno nejsou jen pokrmem, ale i cennou kosmetickou surovinou.

Žabí stehýnka se šafránovou omáčkou

Žabí stehýnka se šafránovou omáčkou

Recept

Střední

40 min
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