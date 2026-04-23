Smrkový sirup za tepla i za studena: Jak ho připravit a proč by neměl chybět v lékárničce

Proč zkusit sílu a chuť smrkových výhonků
Smrkové výhonky patří k nejoblíbenějším jarním darům přírody. Připravuje se z nich domácí sirup, který je nejen moc dobrý chuťově, ale je pokladnicí zdraví. Podporuje imunitu, působí proti kašli. ze smrkových výhonků, který mnoho lidí používá při kašli, nachlazení nebo jako přírodní podporu imunity. A ta chuť! To musíte vyzkoušet.
Na co jsou dobré smrkové výhonky
Mladé smrkové výhonky obsahují velké množství vitamínu C, dokonce víc než citron. Právě díky tomu se po generace využívají v lidovém léčitelství při nachlazení, zahlenění nebo škrábání v krku. Kromě toho, že jsou výhonky zdravé, mají ojedinělou chuť, svěží, lehce citrusy připomínající, s jemným pryskyřičným nádechem.
Smrkové výhonky účinkují zejména na:
- podporou imunity,
- úlevou při kašli,
- mírné záněty.
Co se dá udělat ze smrkových výhonků? Nejčastěji se ze smrkových výhonků připravuje domácí sirup nebo takzvaný smrkový med. Vyrobit lze také tinkturu.
Co je tinktura? Tinktura je koncentrovaný extrakt, který se získává macerováním bylin, kořenů, květů nebo jiných rostlinných materiálů v alkoholu. Tento proces umožňuje velmi koncentrovaně extrahovat účinné látky z rostlin, které se pak používají v léčebných nebo terapeutických přípravcích.
Kdy sbírat smrkové výhonky
Napadá vás, že nevíte, kdy se smrkové výhonky na stromech začnou zelenat? Záleží na počasí a také na tom, zda je strom na sluníčku, ale obecně se dá říci, že smrkové výhonky se sbírají v období od konce dubna do konce května.
Kdy smrkové výhonky sbírat poznáte jednoduše: na větvích se objeví mladé, světle zelené, do krajiny svítící výhonky. Jsou měkké, šťavnaté – klidně ochutnejte, nejsou kyselejší než citron. Mám ráda jejich jakoby gumový povrch.
Výhonky sbíráme dlouhé maximálně kolem 3 až 5 centimetrů. Jakmile jsou větší než 5 cm, je pozdě. Pak bývají tužší a méně aromatické, sirup by nebyl tak dobrý ani účinný. Při sběru vždy myslete na přírodu, stromek samotný, buďte šetrní a neotrhávejte všechny výhonky z jednoho stromu.
Čaj ze smrkových výhonků
Čaj se připravuje jednoduše zalitím hrsti čerstvých výhonků horkou vodou a louhováním po dobu 10 až 15 minut.
Můžete jej připravit nejen z čerstvých, ale i z usušených nebo zmrazených výhonků.
- Sušení. Mladé smrkové výhonky lze jednoduše sušit, ideálně na suchém, teplém a dobře větraném místě. Po usušení je uchovávejte v dobře uzavřené nádobě, aby zůstaly chráněné před vlhkostí. Sušené výhonky pak stačí použít stejně jako čerstvé, zalít horkou vodou a nechat louhovat. Sušené výhonky mají stále vysoký obsah vitamínu C, ale s postupem času mohou ztrácet některé aromatické látky.
- Zamražení. Čerstvé smrkové výhonky můžete také zmrazit. Po nasbírání je stačí omýt, osušit a dát do sáčků nebo nádobek na mražení. Zmrzlé výhonky pak jednoduše zalijte vroucí vodou.
Příprava sirupu za studena vs. za tepla
Bylinný sirup, nejen ten ze smrkových výhonků, lze připravit dvěma způsoby.
- První variantou je výroba za studena, která lépe zachovává vitamín C a svěží chuť výhonků. Má ale poměrně malou trvanlivost a skladovat jej musíte v chladu, ideálně v lednici.
- Druhou možností je výroba za tepla, tedy vařený, někdy označovaný jako smrkový med, který má delší trvanlivost a výraznější pryskyřičnou chuť.
Jak užívat sirup ze smrkových výhonků
Preventivně sirup na imunitu dávkujte po jedné polévkové lžíci denně. Pokud na vás něco leze nebo už vás oslabila nějaká nemoc, můžete lžic několik denně.
Sirup je výborný také rozmíchaný ve vodě, jako když děláte šťávu. Použijete-li vodu bublinkovou, máte výbornou domácí limonádu. Přidat jej můžete i do čaje, dodá mu svěží a neotřelou příchuť.
Jak dlouho vydrží smrkový sirup
Nejlépe mu svědčí čisté sterilizované lahve a chladné, tmavé místo. Po otevření sklenice je vhodné uchovávat sirup v lednici.
Sirup připravovaný za studena vydrží v lednici obvykle 3 až 6 měsíců. Ten vařený má díky tepelné úpravě delší trvanlivost a při správném skladování vydrží i celý rok.
Recept Sirup ze smrkových výhonků za studena
- smrkové výhonky
- cukr
- citron (ideálně v BIO kvalitě, chemicky neošetřený)
- velká zavařovací sklenice
- Do velké čisté zavařovací sklenice vrstvíme smrkové výhonky a cukr. Vždy vrstvu zelenou, pak vrstvu bílou. Výhonky do výšky zhruba 5 cm, ty hojně zasypeme cukrovou vrstvou. Sem tam proložíme plátkem citronu i s kůrou. Výhonky musí být vždy pokryté cukrem.
- Jakmile je sklenice plná, zakryjeme ji celofánem, zagumičkujeme.
- Postavíme ji na slunné místo, to je důležité, na sklenici by mělo svítit slunce.
- Sirup se nechává macerovat přibližně 2 až 3 týdny. Během této doby je vhodné sklenicí každý den jemně zatřást a kontrolovat její stav. Postupně vidíte, jak ve sklenici přibývá tekutina.
- Po skončení macerace přecedíme přes plátno, důkladně vymačkáme a hotovou tekutinu přelijeme do čistých lahví.
- Sirup není nijak konzervovaný, je určen k rychlé spotřebě. V lednici ale vydrží poměrně dlouho.
Recept Vařený smrkový sirup (smrkový med)
- smrkové výhonky
- citron
- voda
- cukr
- Smrkové výhonky vložíme do velkého hrnce, přidáme citron nakrájený na kolečka a zalijeme vodou tak, aby vše bylo ponořené. Směs pomalu přivedeme k varu a necháme 10 až 15 minut probublávat.
- Poté hrnec odstavíme a necháme přes noc louhovat.
- Druhý den nálev přecedíme, změříme jeho objem a přidáme stejné množství cukru.
- Na mírném plameni pak vaříme přibližně 1,5 až 2 hodiny, dokud sirup nezhoustne do medové konzistence.
- Slijeme do čistých sklenic a uzavřeme.
