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Smrdí z něj z pusy, ale strčí do kapsy kdejaký lék na nachlazení

Petra Burgrová
  4:00

Česnek ze supermarketu | foto: Canva.com

Někdo na něj nedá dopustit a bez česneku si neumí představit ani obyčejnou večeři, jinému po něm není dobře od žaludku a vadí mu hlavně typický zápach z úst. Česnek je zkrátka surovina, která dokáže rozdělit strávníky na dva tábory.

Obsah

Co všechno léčí česnek

Česnek je bezpochyby králem české kuchyně i lidového léčitelství, a to především díky vysokému obsahu sirných sloučenin. Tou nejznámější je alicin, který vzniká při narušení stroužku (např. při krájení, drcení nebo lisování) a stojí za charakteristickou vůní i za většinou biologických účinků.

Česnek funguje jako silné přírodní antibiotikum, pomáhá při nachlazení, chřipce a infekcích dýchacích cest, výrazně podporuje imunitu a příznivě ovlivňuje střevní mikroflóru, kde působí proti parazitům a plísním. Mimo to pomáhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi a prokazatelně snižuje krevní tlak tím, že rozšiřuje cévní stěny a zlepšuje průtok krve, čímž účinně chrání srdce i celý cévní systém.

Varování: Některé babské rady zacházejí tak daleko, že při mykóze nebo jiné vaginální infekci doporučují vkládat česnek přímo do pochvy. Odborníci však tento postup nedoporučují, protože česnek může podráždit citlivou sliznici a potíže ještě zhoršit.

Hovězí na česneku se špenátem

Hovězí na česneku se špenátem

Recept

Střední

120 min

Česnek lze použít jen jako koření nebo na něm postavit celý pokrm, například polévku, pomazánku.

Kdy může česnek škodit

Jak na zápach z úst

Pokud máte česnek rádi, ale nechcete po něm celý den „vonět“, pomoci může několik jednoduchých triků. Základem je samozřejmě vyčistit si zuby, použít zubní nit a nezapomenout ani na jazyk, kde se mohou držet zbytky jídla a bakterie.

Na zápach po česneku může pomoci například syrové jablko nebo čerstvá máta.

Česnek může škodit lidem, kteří trpí na žaludeční vředy, reflux nebo mají problémy se žlučníkem, protože dráždí žaludeční sliznici. Pozor by si na něj měli dát také lidé užívající léky na ředění krve (např. warfarin), protože česnek sám o sobě krev ředí a zvyšuje riziko krvácení.

Syrový česnek může způsobit:

  • pálení žáhy,
  • bolesti nebo podráždění žaludku,
  • nadýmání,
  • nevolnost,
  • výrazný zápach z úst i těla.
Půlnoční guláš

Poctivý hovězí guláš na pivu s česnekem – Klasika, která se doslova rozplývá na jazyku

Recept

Střední

110 min

Česnek je ceněné přírodní antibiotikum, které dodává pokrmům výraznou chuť a posiluje lidskou obranyschopnost.

Kdy je česnek jedovatý

Samotný čerstvý česnek se při běžné konzumaci nestává jedovatým jen proto, že ho sníme více nebo večer. Velmi důležitá je ale jedna věc: česnek v oleji.

Čerstvý česnek je potravina s nízkou kyselostí. Pokud ho uzavřeme do oleje, vytvoříme prostředí s minimem kyslíku, ve kterém se za nevhodných podmínek může množit bakterie. Proto není bezpečné připravit si sklenici syrového česneku zalitého olejem a nechat ji týdny stát ve spíži. Domácí česnek v oleji má být v lednici a podle doporučení pro domácí uchování se má spotřebovat nejpozději do 4 dnů, případně ho můžeme zamrazit.

Půlnoční guláš

Poctivý hovězí guláš na pivu s česnekem – Klasika, která se doslova rozplývá na jazyku

Recept

Střední

110 min

Sběr česneku probíhá obvykle od června do srpna podle odrůdy a pozná se podle žloutnutí a polehávání listů u nepaličáků nebo narovnávání stočených stvolů u paličáků.

Proč se z česneku vyndává prostřední klíček

Když česnek rozpůlíte, najdete uvnitř zelený nebo nažloutlý klíček. Ten bývá nejvíce hořký a pro žaludek nejtěžší na strávení. Jeho odstraněním zamezíte hořkosti jídla i následnému těžkému žaludku.

Než koupíte česnek, otočte ho a mrkněte na podsedí. Prozradí kvalitu
Polévka z pečeného česneku

Krémová polévka z pečeného česneku a pastináku – Zahřeje i při nachlazení

Recept

Střední

65 min

Proč se česnek utírá se solí

Tohle je jeden z tradičních kuchyňských triků, který má skutečný smysl.

Oloupaný stroužek položíme na prkénko, posypeme ho trochou soli a plochou stranou nože ho postupně rozmačkáváme a roztíráme po prkénku. Vznikne jemná česneková pasta.

Sůl pomáhá mechanicky narušit strukturu česneku a zároveň odvádí část vlhkosti. Výsledkem je velmi jemná směs, která se krásně spojí s dalšími surovinami.

Takto připravený česnek je výborný například do:

Kuře s česnekovou nádivkou

Kuře s česnekovou nádivkou

Recept

Střední

120 min

Samotné oloupané či rozdělené stroužky česneku nejlépe uchováte mražením, naložením do soli či octa, případně jejich zalitím olejem v lednici pro krátkodobou spotřebu.

Jak česnek dlouhodobě uchovat

Pokud máte doma několik palic a nechcete čekat, až začnou vysychat nebo klíčit, můžete ho:

  • Zamrazit nasekaný: Nasekaný česnek rozdělíme do menších porcí, například do tvořítek na led.
  • Zamrazit pečený: Upečené stroužky můžeme zamrazit a později použít do omáček, polévek nebo na chleba.
  • Usušit: Ze sušených stroužků připravíme prášek nebo česnekovou sůl. Výhodou je dlouhá trvanlivost a snadné použití.
  • Česnekové máslo: Smícháme změklé máslo s utřeným česnekem, solí a bylinkami. Hotové máslo zmrazíme a následně ho můžeme dát na bagetu, maso, rybu nebo zeleninu.

Česnek je možné podle doporučení Oregon State University zamrazit například celý neoloupaný, nasekaný nebo rozmixovaný.

Tymiánová vepřová pečeně, mačkané brambory

Šťavnatá tymiánová vepřová pečeně s česnekovými mačkanými bramborami: Recept na pořádný oběd

Recept

Střední

100 min

Turecká vejce s česnekovým jogurtem

Recepty z česneku Snídaně

Česneková polévka

Recepty z česneku Polévky

Vepřová roláda s konfitovaným česnekem

Recepty z česneku Hlavní jídla

Nakládaný česnek s cibulkami

Recepty z česneku Zavařování

Mrkvovo-česneková pomazánka

Recepty z česneku Svačiny

Česneková pomazánka s krekry

Česneková pomazánka s krekry

Recept

Střední

60 min
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Témata: česnek

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