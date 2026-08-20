Co všechno léčí česnek
Česnek je bezpochyby králem české kuchyně i lidového léčitelství, a to především díky vysokému obsahu sirných sloučenin. Tou nejznámější je alicin, který vzniká při narušení stroužku (např. při krájení, drcení nebo lisování) a stojí za charakteristickou vůní i za většinou biologických účinků.
Česnek funguje jako silné přírodní antibiotikum, pomáhá při nachlazení, chřipce a infekcích dýchacích cest, výrazně podporuje imunitu a příznivě ovlivňuje střevní mikroflóru, kde působí proti parazitům a plísním. Mimo to pomáhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi a prokazatelně snižuje krevní tlak tím, že rozšiřuje cévní stěny a zlepšuje průtok krve, čímž účinně chrání srdce i celý cévní systém.
Varování: Některé babské rady zacházejí tak daleko, že při mykóze nebo jiné vaginální infekci doporučují vkládat česnek přímo do pochvy. Odborníci však tento postup nedoporučují, protože česnek může podráždit citlivou sliznici a potíže ještě zhoršit.
Kdy může česnek škodit
Jak na zápach z úst
Pokud máte česnek rádi, ale nechcete po něm celý den „vonět“, pomoci může několik jednoduchých triků. Základem je samozřejmě vyčistit si zuby, použít zubní nit a nezapomenout ani na jazyk, kde se mohou držet zbytky jídla a bakterie.
Na zápach po česneku může pomoci například syrové jablko nebo čerstvá máta.
Česnek může škodit lidem, kteří trpí na žaludeční vředy, reflux nebo mají problémy se žlučníkem, protože dráždí žaludeční sliznici. Pozor by si na něj měli dát také lidé užívající léky na ředění krve (např. warfarin), protože česnek sám o sobě krev ředí a zvyšuje riziko krvácení.
Syrový česnek může způsobit:
- pálení žáhy,
- bolesti nebo podráždění žaludku,
- nadýmání,
- nevolnost,
- výrazný zápach z úst i těla.
Poctivý hovězí guláš na pivu s česnekem – Klasika, která se doslova rozplývá na jazyku
Střední
110 min
Kdy je česnek jedovatý
Samotný čerstvý česnek se při běžné konzumaci nestává jedovatým jen proto, že ho sníme více nebo večer. Velmi důležitá je ale jedna věc: česnek v oleji.
Čerstvý česnek je potravina s nízkou kyselostí. Pokud ho uzavřeme do oleje, vytvoříme prostředí s minimem kyslíku, ve kterém se za nevhodných podmínek může množit bakterie. Proto není bezpečné připravit si sklenici syrového česneku zalitého olejem a nechat ji týdny stát ve spíži. Domácí česnek v oleji má být v lednici a podle doporučení pro domácí uchování se má spotřebovat nejpozději do 4 dnů, případně ho můžeme zamrazit.
Poctivý hovězí guláš na pivu s česnekem – Klasika, která se doslova rozplývá na jazyku
Střední
110 min
Proč se z česneku vyndává prostřední klíček
Když česnek rozpůlíte, najdete uvnitř zelený nebo nažloutlý klíček. Ten bývá nejvíce hořký a pro žaludek nejtěžší na strávení. Jeho odstraněním zamezíte hořkosti jídla i následnému těžkému žaludku.
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Proč se česnek utírá se solí
Tohle je jeden z tradičních kuchyňských triků, který má skutečný smysl.
Oloupaný stroužek položíme na prkénko, posypeme ho trochou soli a plochou stranou nože ho postupně rozmačkáváme a roztíráme po prkénku. Vznikne jemná česneková pasta.
Sůl pomáhá mechanicky narušit strukturu česneku a zároveň odvádí část vlhkosti. Výsledkem je velmi jemná směs, která se krásně spojí s dalšími surovinami.
Takto připravený česnek je výborný například do:
- pomazánek,
- marinád,
- dresinků,
- česnekové polévky,
- omáček,
- bylinkového másla,
- směsí na pečené maso nebo zeleninu.
Jak česnek dlouhodobě uchovat
Pokud máte doma několik palic a nechcete čekat, až začnou vysychat nebo klíčit, můžete ho:
- Zamrazit nasekaný: Nasekaný česnek rozdělíme do menších porcí, například do tvořítek na led.
- Zamrazit pečený: Upečené stroužky můžeme zamrazit a později použít do omáček, polévek nebo na chleba.
- Usušit: Ze sušených stroužků připravíme prášek nebo česnekovou sůl. Výhodou je dlouhá trvanlivost a snadné použití.
- Česnekové máslo: Smícháme změklé máslo s utřeným česnekem, solí a bylinkami. Hotové máslo zmrazíme a následně ho můžeme dát na bagetu, maso, rybu nebo zeleninu.
Česnek je možné podle doporučení Oregon State University zamrazit například celý neoloupaný, nasekaný nebo rozmixovaný.
Šťavnatá tymiánová vepřová pečeně s česnekovými mačkanými bramborami: Recept na pořádný oběd
Střední
100 min
Recepty z česneku Snídaně
- Turecká vejce s česnekovým jogurtem
- Jednoduché česnekové zeleninové placky se zastřeným vejcem
- Česnekové toastové tartaletky se špenátem a vejcem
- Rychlá špenátová roláda se šunkou, sýrem a česnekovým tvarohem
Recepty z česneku Polévky
- Rychlá česneková polévka s fazolemi
- Česneková polévka z pečeného česneku se smetanou a ciabattou
- Poctivá česneková polévka s pošírovaným vejcem
- Rychlá česneková polévka
- Francouzská česneková polévka
Recepty z česneku Hlavní jídla
- Vepřová roláda s konfitovaným česnekem
- Poctivá česneková omáčka s uzeným masem
- Krevety na česnekovém másle
- Pečená kuřecí stehna s česnekovou omáčkou
- Sicilské špagety s česnekem, chilli a křupavou strouhankou
Recepty z česneku Zavařování
- Zavařovaný česnek ve víně s tymiánem a olivovým olejem
- Česnek nakládaný ve vinném octě s novým kořením
- Domácí sušená rajčata v oleji s česnekem, tymiánem a rozmarýnem
- Nakládaný česnek s cibulkami
Recepty z česneku Svačiny
- Mrkvovo-česneková pomazánka
- Sýrová pomazánka s česnekem
- Barevná česneková pomazánka
- Drůbeží paštika s česnekem a lískovými oříšky
- Špenátový koláč s česnekem