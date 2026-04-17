Smrdí vám po něm z pusy, přitom je to skutečný superlék a přírodní antibiotikum

Petra Kašparová
  4:40
Česnek je dost podceňovaná surovina. Přitom je levný a extrémně zdravý. Pravda, před romantickou schůzkou se moc nehodí ho jíst, ale pro zdraví je velmi přínosný. Nejen kvůli antibakteriálním účinkům.

Česnek má protizánětlivé účinky. Nejvíc působí, když jej jíme syrový. | foto: Canva

Obsah

Proč je česnek zdravý

Za typickou vůni nebo pach (jak chcete) i většinu zdravotních účinků česneku může látka zvaná alicin, která vzniká při rozmáčknutí nebo nasekání stroužku. Právě ta má antibakteriální, antivirové i protizánětlivé účinky. Dalo by se říci, že je zázračná.

Pravidelná konzumace česneku je spojována především s:

Česnek je vlastně super potravina.

Co se stane, když budu jíst denně česnek

Vtipálek by nejspíš řekl, že na vás nepůjdou upíři. Pokud ovšem čekáte serióznější odpověď, vězte, že při pravidelné, ale rozumné konzumaci může denní zařazení česneku do jídelníčku přinést pozitivní efekt:

Kolik česneku denně jíst

Jak sníst syrový česnek, aby tolik nedráždil žaludek

  • s jídlem, a ne nalačno
  • s medem
  • v jogurtu / dipu
  • začínat malým množstvím

Je třeba rozhodně říci, že v případě česneku neplatí, že čím více, tím lépe. Nadměrné množství konzumace česneku může vést k nepříjemným příznakům: podráždění žaludku, pálení žáhy, nadýmání nebo průjmu.

Za běžně doporučované množství se považují 1 až 2 stroužky denně, což většině lidí poskytne zdravotní benefity bez výrazného rizika trávicích potíží. Citlivější jedinci by měli začínat menším množstvím, zejména pokud česnek jedí syrový.

Jak užívat česnek jako přírodní antibiotikum

Česnek nenahrazuje antibiotickou léčbu, to je třeba zmínit na prvním místě. Léky rozhodně nenahradí!

Pokud chcete využít „antibiotické“ účinky česneku naplno, jezte ho syrový. To možná není pro každého a chce to trochu cviku, ale právě syrový česnek zajistí největší účinek. Tepelnou úpravou se část účinných látek totiž ničí. Česneková polévka je sice fajn, ale pokud ji jíte ze „zdravotních důvodů“, dejte trochu syrového česneku až do polévky na talíři.

Jak zajistit největší účinek česneku?

  1. Česnek rozmáčkněte nebo nasekejte.
  2. Nechte ho 10 minut odstát. Proč? Alicin potřebuje čas, aby se vytvořil.
  3. Snězte ho nebo ho přidejte do hotového jídla. Ideálně už tepelně neupravujte.
Proč nejíst česnek večer

Česnek může být skutečně těžký na žaludek. Stejně tak žlučník ho nemusí mít úplně v oblibě, obzvlášť pokud v tomto orgánu není vše tak, jak má být (lidé s kameny nebo pískem ve žlučníku by měli být při konzumaci česneku opatrní). U citlivějších lidí by konzumace česneku na noc mohla způsobit:

Pokud po česneku večer špatně spíte nebo vás takzvaně tlačí v žaludku, je lepší ho zařadit do stravy spíše během dne. Česnekovou pomazánku si tedy dejte spíše přes den.

Kdy může být česnek škodlivý nebo „jedovatý“

Česnek není jedovatý. Možná je to příliš silné slovo. Nicméně skutečně existují situace, kdy to s konzumací česneku může být lehce problematické i u lidí, kteří zažívání nemají citlivé.

Pozor dejte v těchto případech:

  • Naklíčený česnek: Lehce naklíčený česnek není nebezpečný, nemusí být ale tak dobrý. Pokud klíček není velký, vyndejte jej a zbytek stroužku použijte. Lepší ale bude vydat se do obchodu pro česnek čerstvý. Zelené klíčky rozhodně nekozumujte! Mohlo by vám být opravdu zle od žaludku.
  • Zkažený nebo plesnivý česnek: Pokud je měkký, nahnilý nebo plesnivý, vyhoďte ho. U česneku, stejně jako u ostatních potravin, platí, že není dobré jej jíst zkažený.
  • Nadměrná konzumace: Příliš velké množství může způsobit silné zažívací obtíže a u některých lidí i podráždění sliznic. Česnek dokáže být tak silný, že podráždí i kůži na rukou poté, co s ním pracujete.
  • Pozor při lécích na ředění krve: Česnek může ovlivňovat srážlivost krve, proto by jeho vyšší konzumaci měli zvážit lidé užívající antikoagulancia. Pokud užíváte léky, které snižují srážlivost krve, poraďte se raději s lékařem, zda můžete jíst česnek.
Co je zdravější? Česnek nebo cibule

Obě suroviny jsou velmi zdravé a ideální je zařazovat obě. Nezříkejte se ani jedné. Jaký je v nich rozdíl?

  • Česnek vyniká silnějšími antibakteriálními a imunostimulačními účinky.
  • Cibule obsahuje více některých antioxidantů a bývá lépe snášena při trávení.

Tip: Syrový česnek má vyšší obsah aktivního alicinu, tepelně upravený je šetrnější k trávení a stále obsahuje další prospěšné látky.

Jak skladovat česnek

Aby česnek vydržel co nejdéle a nezačal předčasně klíčit nebo plesnivět, skladujte ho na suchém, tmavém a dobře větraném místě při pokojové teplotě. Ideální je spíž, komora nebo otevřená nádoba, kde může proudit vzduch.

Lednice pro skladování celých palic vhodná není, protože vyšší vlhkost podporuje klíčení a zhoršuje jeho trvanlivost. Správně uskladněný česnek vydrží i několik měsíců. Pokud už jednotlivé stroužky oloupete nebo nakrájíte, uchovávejte je v lednici a spotřebujte během několika dnů.

Vstoupit do diskuse
Témata: česnek, antibiotikum

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.