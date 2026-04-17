Obsah
Proč je česnek zdravý
Za typickou vůni nebo pach (jak chcete) i většinu zdravotních účinků česneku může látka zvaná alicin, která vzniká při rozmáčknutí nebo nasekání stroužku. Právě ta má antibakteriální, antivirové i protizánětlivé účinky. Dalo by se říci, že je zázračná.
Pravidelná konzumace česneku je spojována především s:
- Podporou imunitní systému,
- pomocé v boji proti bakteriím a virům,
- snižování krevního tlaku,
- dobrým účinkem na zdraví srdce a cév,
- podpoře trávení a střevního mikrobiomu.
|
Co se stane, když budu jíst denně česnek
Vtipálek by nejspíš řekl, že na vás nepůjdou upíři. Pokud ovšem čekáte serióznější odpověď, vězte, že při pravidelné, ale rozumné konzumaci může denní zařazení česneku do jídelníčku přinést pozitivní efekt:
- silnější obranyschopnost organismu,
- nižší náchylnost k běžným infekcím,
- lepší trávení,
- podpora kardiovaskulárního zdraví.
Kolik česneku denně jíst
Jak sníst syrový česnek, aby tolik nedráždil žaludek
Je třeba rozhodně říci, že v případě česneku neplatí, že čím více, tím lépe. Nadměrné množství konzumace česneku může vést k nepříjemným příznakům: podráždění žaludku, pálení žáhy, nadýmání nebo průjmu.
Za běžně doporučované množství se považují 1 až 2 stroužky denně, což většině lidí poskytne zdravotní benefity bez výrazného rizika trávicích potíží. Citlivější jedinci by měli začínat menším množstvím, zejména pokud česnek jedí syrový.
Jak užívat česnek jako přírodní antibiotikum
Česnek nenahrazuje antibiotickou léčbu, to je třeba zmínit na prvním místě. Léky rozhodně nenahradí!
Pokud chcete využít „antibiotické“ účinky česneku naplno, jezte ho syrový. To možná není pro každého a chce to trochu cviku, ale právě syrový česnek zajistí největší účinek. Tepelnou úpravou se část účinných látek totiž ničí. Česneková polévka je sice fajn, ale pokud ji jíte ze „zdravotních důvodů“, dejte trochu syrového česneku až do polévky na talíři.
Jak zajistit největší účinek česneku?
- Česnek rozmáčkněte nebo nasekejte.
- Nechte ho 10 minut odstát. Proč? Alicin potřebuje čas, aby se vytvořil.
- Snězte ho nebo ho přidejte do hotového jídla. Ideálně už tepelně neupravujte.
Proč nejíst česnek večer
Česnek může být skutečně těžký na žaludek. Stejně tak žlučník ho nemusí mít úplně v oblibě, obzvlášť pokud v tomto orgánu není vše tak, jak má být (lidé s kameny nebo pískem ve žlučníku by měli být při konzumaci česneku opatrní). U citlivějších lidí by konzumace česneku na noc mohla způsobit:
- pálení žáhy,
- reflux,
- podráždění žaludku,
- nadýmání během noci.
Pokud po česneku večer špatně spíte nebo vás takzvaně tlačí v žaludku, je lepší ho zařadit do stravy spíše během dne. Česnekovou pomazánku si tedy dejte spíše přes den.
Kdy může být česnek škodlivý nebo „jedovatý“
Česnek není jedovatý. Možná je to příliš silné slovo. Nicméně skutečně existují situace, kdy to s konzumací česneku může být lehce problematické i u lidí, kteří zažívání nemají citlivé.
Pozor dejte v těchto případech:
- Naklíčený česnek: Lehce naklíčený česnek není nebezpečný, nemusí být ale tak dobrý. Pokud klíček není velký, vyndejte jej a zbytek stroužku použijte. Lepší ale bude vydat se do obchodu pro česnek čerstvý. Zelené klíčky rozhodně nekozumujte! Mohlo by vám být opravdu zle od žaludku.
- Zkažený nebo plesnivý česnek: Pokud je měkký, nahnilý nebo plesnivý, vyhoďte ho. U česneku, stejně jako u ostatních potravin, platí, že není dobré jej jíst zkažený.
- Nadměrná konzumace: Příliš velké množství může způsobit silné zažívací obtíže a u některých lidí i podráždění sliznic. Česnek dokáže být tak silný, že podráždí i kůži na rukou poté, co s ním pracujete.
- Pozor při lécích na ředění krve: Česnek může ovlivňovat srážlivost krve, proto by jeho vyšší konzumaci měli zvážit lidé užívající antikoagulancia. Pokud užíváte léky, které snižují srážlivost krve, poraďte se raději s lékařem, zda můžete jíst česnek.
Co je zdravější? Česnek nebo cibule
Obě suroviny jsou velmi zdravé a ideální je zařazovat obě. Nezříkejte se ani jedné. Jaký je v nich rozdíl?
- Česnek vyniká silnějšími antibakteriálními a imunostimulačními účinky.
- Cibule obsahuje více některých antioxidantů a bývá lépe snášena při trávení.
Tip: Syrový česnek má vyšší obsah aktivního alicinu, tepelně upravený je šetrnější k trávení a stále obsahuje další prospěšné látky.
Jak skladovat česnek
Aby česnek vydržel co nejdéle a nezačal předčasně klíčit nebo plesnivět, skladujte ho na suchém, tmavém a dobře větraném místě při pokojové teplotě. Ideální je spíž, komora nebo otevřená nádoba, kde může proudit vzduch.
Lednice pro skladování celých palic vhodná není, protože vyšší vlhkost podporuje klíčení a zhoršuje jeho trvanlivost. Správně uskladněný česnek vydrží i několik měsíců. Pokud už jednotlivé stroužky oloupete nebo nakrájíte, uchovávejte je v lednici a spotřebujte během několika dnů.
|
|
