Smrad vs. exotika! V 15. díle Ledničko, vyprávěj! se vařilo z tvarůžků a manioku

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Lejla Abbasová a Přemek Forejt
Známá moderátorka Lejla Abbasová přinesla do Ledničko, vyprávěj opravdu nečekanou českou surovinu – olomoucké tvarůžky. „U mě je to trvalka, kterou jím od dětství... a vlastně jsem tím i prověřila vztah s mým partnerem. Dotáhli jsme to dokonce tak daleko, že už si tuhle delikatesu mohu donést i do ložnice,“ zaznělo s nadsázkou.
Šéfkuchař Přemek Forejt se surovinou rozehrál hru na několika úrovních. Vznikl tvarůžkový tatarák s maniokovými chipsy, doplněný o maniokové churros a především výraznou tvarůžkovou espumu. Výsledkem bylo jídlo, které stavělo na extrémním kontrastu – intenzivní aroma tvarůžků proti lehkosti a sladkosti manioku.
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Lehké
35 min
Recept Tvarůžkový tatarák s maniokovými chipsy, tvarůžkovou espumou a maniokovými churros
Maniokové churros
- 200 g manioku
- 70 g cukru
- olej na smažení
Maniokové chipsy
- 300 g manioku
- 1 l oleje
Tvarůžková pěna (espuma)
- 500 ml smetany (31–33 %)
- 340 g olomouckých tvarůžků
- kmín
Tvarůžkový tatarák
- 200 g olomouckých tvarůžků
- 1 šalotka
- 3 nakládané papriky
- 10 cornichons
- hrst petržele
- 1 lžička srirachy
- 2 lžíce majonézy
- ½ lžičky drceného kmínu
- pepř dle chuti
- Maniok oloupeme a nakrájíme na kostky. Vaříme ve slané vodě 20–25 minut doměkka. Slijeme a ještě teplý rozmačkáme. Přidáme cukr a promícháme do hladší hmoty. Tvarujeme kuličky nebo válečky a smažíme ve vyšší vrstvě oleje dozlatova. Podáváme teplé.
- Maniok oškrábeme a nakrájíme pomocí mandolíny na velmi tenké plátky. Důkladně opláchneme, aby se odstranil přebytečný škrob. Poté plátky pečlivě osušíme a smažíme v rozpáleném oleji (cca 170–180 °C) dozlatova a dokřupava. Po vytažení ihned osolíme.
- Smetanu zahřejeme s kmínem. Přidáme olomoucké tvarůžky a necháme je zcela rozpustit. Směs přecedíme, aby byla dokonale hladká, a následně ji rozmixujeme. Nalijeme do šlehačkové láhve a naplníme plynem. Před servírováním našleháme do lehké pěny.
- Tvarůžky nakrájíme na jemné kostičky. Přidáme najemno nasekanou šalotku, nakládanou papriku, cornichons a petržel. Vmícháme majonézu a srirachu. Dochutíme drceným kmínem a pepřem. Vše důkladně promícháme a necháme krátce rozležet.
- Na talíř servírujeme tvarůžkový tatarák. Přidáme maniokové chipsy a maniokové churros jako dvě texturové složky – křupavou a jemně sladkou. Nakonec dozdobíme tvarůžkovou espumou.
Počet porcí: 4
Čas přípravy: cca 60 minut
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Střední
75 min
Arthur Sniegon a Honza Punčochář
Na druhé straně záchranář slonů Arthur Sniegon přinesl do kuchyně surovinu, která je pro velkou část světa naprosto zásadní, ale v Česku není až tak známá – maniok. A hned na úvod přiznal, že nejde o žádnou romantickou ingredienci.
„Maniok je pro východní Asii, Afriku i Jižní Ameriku takřka základní potravina. Bez něj by polovina lidstva vůbec nebyla. Já ho jím od rána do večera, často i proti své vůli,“ zaznělo v kuchyni, kde s ním pracoval šéfkuchař Honza Punčochář.
Společně z manioku připravili maniokové knedlíčky s tvarůžkovou omáčkou, které spojily jemnost škrobnatého těsta s výraznou, lehce pikantní omáčkou. Uvnitř knedlíčků se objevila slanina a tvarůžky, které dodaly celé kompozici výrazný kontrast.
Recept Maniokové knedlíčky s tvarůžkovou omáčkou, slaninovým toppingem a maniokovými chipsy
Maniokové těsto
- 500 g oloupaného manioku
- 1 vejce
- 2–4 lžíce bramborového škrobu
- sůl
Náplň
- 100 g olomouckých tvarůžků
- 40 ml smetany (31–33 %)
- 1 lžíce másla
- 1 malý stroužek česneku
- 1–2 lžíce libečku
- pepř
Omáčka
- 2 šalotky
- 80 g másla
- 150 ml suchého bílého vína
- 200 ml vývaru
- 80 ml smetany
- 15–20 g libečku
- sůl
- bílý pepř
Topping
- 1 cibule
- 10 kukuřiček
- 1 lžíce bílého vinného octa
- 200 g slaniny
- 1 lžička kurkumy
- olej na restování
Maniokové chipsy
- 200–300 g manioku
- olej na smažení (dostatečné množství)
- sůl
- Maniok oloupeme, nakrájíme na kostky a vaříme ve slané vodě 20–25 minut doměkka. Poté slijeme a ještě horký rozmačkáme na jemné pyré (odstraníme případná tvrdá vlákna).
- Do pyré vmícháme vejce, sůl a postupně škrob. Vypracujeme tvárné, nelepivé těsto.
- Olomoucké tvarůžky nakrájíme na malé kostky. Smícháme je s jemně nasekaným česnekem, libečkem, máslem, smetanou a lehce opepříme. Vznikne aromatická, lehce krémová náplň.
- Těsto vyválíme na plát, nakrájíme na čtverce a doprostřed vždy vložíme tvarůžkovou náplň. Zabalíme a vytvarujeme hladké knedlíčky.
- Vaříme ve vroucí osolené vodě maximálně 4–5 minut, dokud nevyplavou a nezpevní se. Dáváme pozor, aby se nerozvařily.
- Na másle zpěníme najemno nakrájenou šalotku. Zalijeme bílým vínem a necháme zredukovat. Přidáme vývar a opět krátce provaříme.
- Vmícháme smetanu a tvarůžky a necháme je rozpustit dohladka.
- Nakonec přidáme nasekaný libeček, dochutíme solí a bílým pepřem a stáhneme z ohně.
- Maniok oloupeme a pomocí mandolíny nakrájíme na velmi tenké plátky. Důkladně opláchneme, aby se odstranil přebytečný škrob, a pečlivě osušíme.
- Smažíme ve vysoké vrstvě oleje dozlatova a dokřupava. Po vytažení ihned osolíme.
- Slaninu nakrájíme na kostičky a vyškvaříme dozlatova.
- Cibuli nakrájíme na tenké plátky a orestujeme na části tuku ze slaniny do křupava. Kukuřičky krátce orestujeme na másle nebo tuku, dochutíme kapkou bílého vinného octa a kurkumou.
- Na talíř servírujeme horké maniokové knedlíčky přelité tvarůžkovou omáčkou. Navrch přidáme slaninovo-cibulový topping, restované kukuřičky a křupavé maniokové chipsy.
Počet porcí: 4
Čas přípravy: cca 60 minut
Křupavé smažené olomoucké tvarůžky v pivní marinádě – Pikantní lahůdka s vařenými bramborami
Lehké
30 min
Jak patnáctý díl dopadl a na co se těšit přístě
O vítězi tentokrát rozhodlo studio poměrem 27 ku 13 hlasům. Řád červené ledničky si odnesli Přemek Forejt a Lejla Abbasová za jejich tvarůžkový koncept, který porotu i diváky přesvědčil svou originalitou a odvahou.
A příště? Do kuchyně Ledničko, vyprávěj! přijde Hana Kvasničková, policejní vyjednavačka, a sportovní komentátor Michal Jinoch. A jaké suroviny si pro pořad připravili? To se dozvíme už příští neděli 21. 6. 2026 na obrazovkách televize Nova.
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Ledničko, vyprávěj! se vrací s 2. řadou. Na jaké hosty a recepty se můžeme těšit?
Smetanová polévka s tvarůžky, bramborami a pažitkou – Netradiční krém s velmi výrazným aroma
Střední
35 min