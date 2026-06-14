Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Smrad vs. exotika! V 15. díle Ledničko, vyprávěj! se vařilo z tvarůžků a manioku

Klára Pěnkavová
  13:30
V patnáctém díle pořadu Ledničko, vyprávěj! se proti sobě postavili záchranář slonů Arthur Sniegon a moderátorka Lejla Abbasová. Jeden sáhl po manioku, druhý po tvarůžcích – dvou surovinách, které mají k běžné české lednici překvapivě daleko. Zatímco jeden tým stavěl na tradici i škrobnaté exotice, druhý rozjel tvarůžkovou jízdu ve formě tataráku, pěny i chipsů. Kdo si odnesl Řád červené ledničky?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: TV Nova

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií

Obsah

Lejla Abbasová a Přemek Forejt

Známá moderátorka Lejla Abbasová přinesla do Ledničko, vyprávěj opravdu nečekanou českou surovinu – olomoucké tvarůžky. „U mě je to trvalka, kterou jím od dětství... a vlastně jsem tím i prověřila vztah s mým partnerem. Dotáhli jsme to dokonce tak daleko, že už si tuhle delikatesu mohu donést i do ložnice,“ zaznělo s nadsázkou.

Šéfkuchař Přemek Forejt se surovinou rozehrál hru na několika úrovních. Vznikl tvarůžkový tatarák s maniokovými chipsy, doplněný o maniokové churros a především výraznou tvarůžkovou espumu. Výsledkem bylo jídlo, které stavělo na extrémním kontrastu – intenzivní aroma tvarůžků proti lehkosti a sladkosti manioku.

Sýrová roláda

Pikantní sýrová roláda s olomouckými tvarůžky a špenátem – Originální lahůdka obalená v koření

Recept

Lehké

35 min

Tvarůžkový tatarák s maniokovými chipsy, tvarůžkovou espumou a maniokovými churros.

Recept Tvarůžkový tatarák s maniokovými chipsy, tvarůžkovou espumou a maniokovými churros

Maniokové churros

  • 200 g manioku
  • 70 g cukru
  • olej na smažení

Maniokové chipsy

  • 300 g manioku
  • 1 l oleje

Tvarůžková pěna (espuma)

  • 500 ml smetany (31–33 %)
  • 340 g olomouckých tvarůžků
  • kmín

Tvarůžkový tatarák

  • 200 g olomouckých tvarůžků
  • 1 šalotka
  • 3 nakládané papriky
  • 10 cornichons
  • hrst petržele
  • 1 lžička srirachy
  • 2 lžíce majonézy
  • ½ lžičky drceného kmínu
  • pepř dle chuti
  1. Maniok oloupeme a nakrájíme na kostky. Vaříme ve slané vodě 20–25 minut doměkka. Slijeme a ještě teplý rozmačkáme. Přidáme cukr a promícháme do hladší hmoty. Tvarujeme kuličky nebo válečky a smažíme ve vyšší vrstvě oleje dozlatova. Podáváme teplé.
  2. Maniok oškrábeme a nakrájíme pomocí mandolíny na velmi tenké plátky. Důkladně opláchneme, aby se odstranil přebytečný škrob. Poté plátky pečlivě osušíme a smažíme v rozpáleném oleji (cca 170–180 °C) dozlatova a dokřupava. Po vytažení ihned osolíme.
  3. Smetanu zahřejeme s kmínem. Přidáme olomoucké tvarůžky a necháme je zcela rozpustit. Směs přecedíme, aby byla dokonale hladká, a následně ji rozmixujeme. Nalijeme do šlehačkové láhve a naplníme plynem. Před servírováním našleháme do lehké pěny.
  4. Tvarůžky nakrájíme na jemné kostičky. Přidáme najemno nasekanou šalotku, nakládanou papriku, cornichons a petržel. Vmícháme majonézu a srirachu. Dochutíme drceným kmínem a pepřem. Vše důkladně promícháme a necháme krátce rozležet.
  5. Na talíř servírujeme tvarůžkový tatarák. Přidáme maniokové chipsy a maniokové churros jako dvě texturové složky – křupavou a jemně sladkou. Nakonec dozdobíme tvarůžkovou espumou.

Počet porcí: 4
Čas přípravy: cca 60 minut

Pivní závin

Pivní závin s olomouckými tvarůžky, slaninou a kysaným zelím – Netradiční slaná pochoutka k pivu

Recept

Střední

75 min

Arthur Sniegon a Honza Punčochář s Přemkem Forejtem v Ledničko, vyprávěj!

Arthur Sniegon a Honza Punčochář

Na druhé straně záchranář slonů Arthur Sniegon přinesl do kuchyně surovinu, která je pro velkou část světa naprosto zásadní, ale v Česku není až tak známá – maniok. A hned na úvod přiznal, že nejde o žádnou romantickou ingredienci.

„Maniok je pro východní Asii, Afriku i Jižní Ameriku takřka základní potravina. Bez něj by polovina lidstva vůbec nebyla. Já ho jím od rána do večera, často i proti své vůli,“ zaznělo v kuchyni, kde s ním pracoval šéfkuchař Honza Punčochář.

Společně z manioku připravili maniokové knedlíčky s tvarůžkovou omáčkou, které spojily jemnost škrobnatého těsta s výraznou, lehce pikantní omáčkou. Uvnitř knedlíčků se objevila slanina a tvarůžky, které dodaly celé kompozici výrazný kontrast.

Lokše se špenátem a tvarůžky

Lokše se špenátem a tvarůžky

Recept

Střední

60 min

Maniokové knedlíčky s tvarůžkovou omáčkou, slaninovým toppingem a maniokovými chipsy.

Recept Maniokové knedlíčky s tvarůžkovou omáčkou, slaninovým toppingem a maniokovými chipsy

Maniokové těsto

  • 500 g oloupaného manioku
  • 1 vejce
  • 2–4 lžíce bramborového škrobu
  • sůl

Náplň

  • 100 g olomouckých tvarůžků
  • 40 ml smetany (31–33 %)
  • 1 lžíce másla
  • 1 malý stroužek česneku
  • 1–2 lžíce libečku
  • pepř

Omáčka

  • 2 šalotky
  • 80 g másla
  • 150 ml suchého bílého vína
  • 200 ml vývaru
  • 80 ml smetany
  • 15–20 g libečku
  • sůl
  • bílý pepř

Topping

  • 1 cibule
  • 10 kukuřiček
  • 1 lžíce bílého vinného octa
  • 200 g slaniny
  • 1 lžička kurkumy
  • olej na restování

Maniokové chipsy

  • 200–300 g manioku
  • olej na smažení (dostatečné množství)
  • sůl
  1. Maniok oloupeme, nakrájíme na kostky a vaříme ve slané vodě 20–25 minut doměkka. Poté slijeme a ještě horký rozmačkáme na jemné pyré (odstraníme případná tvrdá vlákna).
  2. Do pyré vmícháme vejce, sůl a postupně škrob. Vypracujeme tvárné, nelepivé těsto.
  3. Olomoucké tvarůžky nakrájíme na malé kostky. Smícháme je s jemně nasekaným česnekem, libečkem, máslem, smetanou a lehce opepříme. Vznikne aromatická, lehce krémová náplň.
  4. Těsto vyválíme na plát, nakrájíme na čtverce a doprostřed vždy vložíme tvarůžkovou náplň. Zabalíme a vytvarujeme hladké knedlíčky.
  5. Vaříme ve vroucí osolené vodě maximálně 4–5 minut, dokud nevyplavou a nezpevní se. Dáváme pozor, aby se nerozvařily.
  6. Na másle zpěníme najemno nakrájenou šalotku. Zalijeme bílým vínem a necháme zredukovat. Přidáme vývar a opět krátce provaříme.
  7. Vmícháme smetanu a tvarůžky a necháme je rozpustit dohladka.
  8. Nakonec přidáme nasekaný libeček, dochutíme solí a bílým pepřem a stáhneme z ohně.
  9. Maniok oloupeme a pomocí mandolíny nakrájíme na velmi tenké plátky. Důkladně opláchneme, aby se odstranil přebytečný škrob, a pečlivě osušíme.
  10. Smažíme ve vysoké vrstvě oleje dozlatova a dokřupava. Po vytažení ihned osolíme.
  11. Slaninu nakrájíme na kostičky a vyškvaříme dozlatova.
  12. Cibuli nakrájíme na tenké plátky a orestujeme na části tuku ze slaniny do křupava. Kukuřičky krátce orestujeme na másle nebo tuku, dochutíme kapkou bílého vinného octa a kurkumou.
  13. Na talíř servírujeme horké maniokové knedlíčky přelité tvarůžkovou omáčkou. Navrch přidáme slaninovo-cibulový topping, restované kukuřičky a křupavé maniokové chipsy.

Počet porcí: 4
Čas přípravy: cca 60 minut

Smažené olomoucké tvarůžky

Křupavé smažené olomoucké tvarůžky v pivní marinádě – Pikantní lahůdka s vařenými bramborami

Recept

Lehké

30 min

Lejla Abbasová a Přemek Forejt v Ledničko, vyprávěj!

Jak patnáctý díl dopadl a na co se těšit přístě

O vítězi tentokrát rozhodlo studio poměrem 27 ku 13 hlasům. Řád červené ledničky si odnesli Přemek Forejt a Lejla Abbasová za jejich tvarůžkový koncept, který porotu i diváky přesvědčil svou originalitou a odvahou.

A příště? Do kuchyně Ledničko, vyprávěj! přijde Hana Kvasničková, policejní vyjednavačka, a sportovní komentátor Michal Jinoch. A jaké suroviny si pro pořad připravili? To se dozvíme už příští neděli 21. 6. 2026 na obrazovkách televize Nova.

Ledničko, vyprávěj! se vrací s 2. řadou. Na jaké hosty a recepty se můžeme těšit?
Hanácká syrnica

Smetanová polévka s tvarůžky, bramborami a pažitkou – Netradiční krém s velmi výrazným aroma

Recept

Střední

35 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Abstinence játra nevyléčí. Skutečný restart totiž roste v borůvčí

Borůvky

Toužíte po očistě těla, ale drastické detoxy vás nelákají? Příroda ukryla ten nejsilnější lék na regeneraci jater a ochranu organismu do drobných modrých bobulí, které potkáváte v našich lesích.

Tuňák v konzervě není vždy stejný. Rozdíl poznáte podle jediné věci na obalu

tuňák v konzervě

Tuňák v konzervě patří mezi nejoblíbenější trvanlivé potraviny, přesto se jednotlivé výrobky výrazně liší kvalitou i nutriční hodnotou. Poradíme, jak poznat dobrou konzervu, který nálev je nejlepší a...

Než se svléknete do plavek, změňte jídelníček. Pomůže vám k lepšímu opálení

Opalujete se? Je třeba použít krémy s ochrannými filtry. A pomoci může i strava.

Když se řekne opalování, většina lidí si představí lehátko, moře, sluneční brýle a opalovací krém. Jenže pokožka se na léto připravuje i zevnitř. To, co jíme, ovlivňuje její hydrataci, pružnost,...

Vypadá jako drahokam a většina Čechů ani neví, jak ho jíst. Přitom efektivně bojuje se záněty

granátové jablko

Nejen, že granátové jablko vypadá jako drahokamy, cenné je hlavně svým mimořádně vysokým obsahem antioxidantů a bioaktivních látek. Málokdo ví, že díky tomu působí proti zánětům, oxidačnímu stresu i...

Co je kiščok? Nadýchaná buchta z kyšky, kterou upečete i bez trouby

Pokud nemáte remosku, kiščok upečete na plechu jako jiný litý moučník.

Vypadá to jako kefírka, ale není to kefírka. Co je to? Kiščok. Ne, to není překlep. Je to název pro tradiční buchtu, kterou upeče i úplný začátečník, ale bude chutnat jako od profíka. Vyrazte do...

Levandulové řezy s borůvkami: Recept na svěží fitness dezert s ovesnými vločkami

Levandulové řezy s vločkami
Recept

Střední

45 min

Hledáte lehký letní dezert, který okouzlí každou návštěvu svou vůní i barvou? Tyto křupavé...

Vídeňská roštěná: Recept na dokonale měkké hovězí maso s křupavou cibulkou

Vídeňská roštěná
Recept

Náročné

140 min

Dopřejte si oběd jako z prvotřídní vyhlášené restaurace. Tradiční vídeňská roštěná s bohatou...

Chia pudink s kořením: Recept na zdravou snídani s ořechovým máslem

Chia pudink s kořením a ořechy
Recept

Lehké

20 min

Milujete zdravé a rychlé snídaně, které vás ráno neuberou o drahocenný čas? Tento domácí chia...

Také děláte tyto chyby při vaření těstovin? Ital by vám za to dal políček!

Těstoviny. Prostě těstoviny. Ale existuje nespočet druhů! Umíte je správně...

Pasta, těstoviny, národní jídlo Italů, základní ingredience mnoha jídel i u nás. Často také taková poslední záchrana, když nevíme, co k večeři. Jejich přípravu ale podceňujeme. Říkáme si: „Kdo by...

15. června 2026

Blíží se okurková sezóna. Tohle ovoce není jen na okurkový salát, uděláte z něj i polévku, hlavní jídlo nebo drink

Okurka: Velmi všestranná záležitost. Blíží se její sezóna.

Okurková sezóna je téměř tady a s ní i neuvěřitelné možnosti, jak toto ovoce využít. Neomezujte se jen na klasický salát. Ocet, cukr a voda na zálivku, jak ji připravovaly naše babičky, vám stačit...

15. června 2026  4:30

Pondělní dieta: 7denní nízkosodíkový jídelníček, který vám pomůže omezit přísun soli

nízkosodíková dieta, sůl

Většina Čechů přijímá výrazně více soli, než doporučují odborníci. Přitom právě nadbytek sodíku bývá spojován s vysokým krevním tlakem, zadržováním vody i vyšším zatížením srdce a ledvin. Vyzkoušejte...

15. června 2026

Vepřový guláš na černém pivě: Recept na poctivý a hustý chlapský pokrm

Vepřový guláš na černém pivě
Recept

Náročné

80 min

Hledáte recept na dokonalý víkendový oběd, který provoní celou kuchyni? Vyzkoušejte poctivý vepřový...

Smrad vs. exotika! V 15. díle Ledničko, vyprávěj! se vařilo z tvarůžků a manioku

Ledničko, vyprávěj! 13-17 díl

V patnáctém díle pořadu Ledničko, vyprávěj! se proti sobě postavili záchranář slonů Arthur Sniegon a moderátorka Lejla Abbasová. Jeden sáhl po manioku, druhý po tvarůžcích – dvou surovinách, které...

14. června 2026  13:30

Tradiční hrachová kaše: Recept na poctivou klasiku se smaženou cibulkou

Hrachová kaše s cibulkou
Recept

Střední

30 min

Připomeňte si chuť dětství s receptem na poctivou, dokonale hladkou hrachovou kaši provoněnou...

Mini kremrole s malinovým krémem: Recept na moderní verzi tradičního dezertu

Mini kremrole s malinovým krémem
Recept

Střední

50 min

Milujete klasické trubičky, ale hledáte originální obměnu? Vyzkoušejte křupavé mini kremrole z...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rýže a polévka místo rohlíku. Tak vypadá snídaně spojovaná s dlouhým životem

Miso polévka s rýžovými nudlemi a mořskou řasou

Japonská snídaně může Evropanům připadat nezvyklá. Místo pečiva ji tvoří rýže, polévka a menší přílohy. Právě tento přístup bývá spojován s dlouhověkostí. Jak se jím můžeme inspirovat?

14. června 2026

Křupavé profiterolky: Recept na francouzský dezert s pařížskou šlehačkou

Křupavé profiterolky s pařížskou šlehačkou
Recept

Střední

60 min

Obohaťte svůj cukrářský repertoár o luxusní francouzský dezert, který si zamilujete na první...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.