Proč jíst slunečnicová semínka
Která semínka jsou nejzdravější
Žádné nejzdravější semínko neexistuje. Každý druh nabízí něco jiného a tak je nejlepší kombinovat více druhů.
Slunečnice je jedním z nejbohatších rostlinných zdrojů vitamínu E, silného antioxidantu, který chrání buňky před předčasným stárnutím.
Pomáhá snižovat hladinu „špatného“ cholesterolu (LDL), podporuje zdraví srdce a díky vysokému obsahu hořčíku uklidňuje nervovou soustavu a pomáhá proti křečím.
Zároveň je praktickým zdrojem energie. Díky kombinaci tuků, vlákniny a bílkovin zasytí déle než běžné pečivo nebo sladké svačiny. Hodí se proto jako doplněk při fyzické zátěži nebo během dne, kdy potřebujete rychle doplnit energii.
Co obsahují slunečnicová semínka
Ve 100 g najdete:
- Bílkoviny: Cca 20–23 g (srovnatelné s masem).
- Vitamíny: E, B1, B5, B6 a kyselina listová.
- Minerály: Hořčík, fosfor, železo, zinek a selen.
- Zdravé tuky: Převážně polynenasycené mastné kyseliny.
Kolik sníst denně slunečnicových semínek
Doporučené množství je přibližně 20 až 30 gramů denně, tedy malá hrst. Větší množství není nutně škodlivé, ale kvůli vysoké energetické hodnotě se nevyplatí to přehánět. 100 gramů má kolem 580 kcal, takže i malá porce dodá dost energie.
Jak vyloupat slunečnicová semínka
Nejjednodušší je koupit už loupaná. U neloupaných lze slupku rozkousnout zuby a jádro vyjmout, podobně jako u klasických „zobacích“ semínek.
Jak dlouho namáčet slunečnicová semínka
Namáčení (tzv. aktivace) neutralizuje antinutriční látky (kyselinu fytovou), které brání vstřebávání minerálů. Slunečnici stačí namáčet 2 až 4 hodiny. Poté je propláchněte. Budou lépe stravitelná a získají jemnou, oříškovou chuť.
Jak skladovat slunečnicová semínka
Slunečnicová semínka obsahují vysoký podíl tuků, a proto mají při nevhodném skladování tendenci žluknout. Aby si co nejdéle zachovala čerstvost i chuť, je vhodné uchovávat je v suchu, temnu a chladu, ideálně ve skleněné uzavíratelné nádobě.
Při správném skladování vydrží obvykle 3 až 6 měsíců. Pokud je uložíte do lednice, jejich čerstvost se může prodloužit až na jeden rok.
Slunečnicový olej často používáme špatně
Ze slunečnicových semínek se vyrábí také oblíbený slunečnicový olej. Ten patří mezi nejpoužívanější rostlinné oleje v českých domácnostech a ceněný je především pro vysoký obsah nenasycených mastných kyselin a vitamínu E. Díky tomu může přispívat k ochraně buněk před oxidačním stresem a je vhodnou součástí pestré stravy.
Ale pozor! Není ideální pro časté smažení, což ne každý ví. Při vysokých teplotách se totiž jeho nenasycené tuky snadněji rozkládají. Vhodnější je spíše do studené kuchyně, například do salátů nebo pomazánek.
Jak zpracovat slunečnicová semínka v kuchyni
Možností je opravdu mnoho:
- Jen tak vyloupaná: Jako zdravá svačina.
- Do kaší a jogurtů: Dodají křupavý element.
- V salátech: Lehce opražená na sucho zvýrazní chuť polévky nebo salátu.
- V pomazánkách: Rozmixovaná namočená semínka vytvoří skvělý základ pro rostlinné paštiky.
- Do pečiva: Chlebu dodají skvělou chuť.