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Slepičí vývar nemoc ale nezkrátí. Co z babských rad opravdu funguje

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  12:42
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Slepičí polévka, čaj s citronem nebo snad cibulový sirup? Snad v každé české rodině se minimálně jedna položka traduje jako zaručený lék na rýmu a nachlazení. Podívali jsme se, jestli tyto babské rady stojí na pevných základech, nebo jde jen o zpříjemnění k poučce, že neléčená rýma trvá týden, zatímco léčená sedm dní.

Začneme rovnou zklamáním. Blíž k pravdě má druhá část předchozí věty. Důvod k vyškrtnutí citronů nebo zeleniny na vývar to však není. I když rady našich babiček nachlazení nevyléčí, pomohou ulevit od příznaků a některé mu mohou pomoci předcházet. Podívali jsme se, co na ně říká věda.

Med: sladký pomocník s nejlepšími důkazy

Nejlepším pomocníkem v boji s nachlazením je zřejmě med. Na jeho účinky se zaměřila metaanalýza v časopise BMJ Evidence-Based Medicine. Ta shrnula zjištění 14 předchozích studií na lidech s infekcí horních cest dýchacích.

Metaanalýza ukázala jednu zásadní věc. Med prokazatelně ulevuje od kašle. Dokonce tolik, že v několika studiích ukázal lepší výsledky než antihistaminika a srovnatelné s volně prodejnými sirupy proti kašli. K podobným závěrům pak došel i přehled Cochrane, podle kterého med může pomoci s akutním kašlem u dětí.

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S medem je ovšem třeba dávat pozor a dětem ho podávat až od jednoho roku. Může totiž obsahovat spory bakterie Clostridium botulinum, které u kojenců způsobují kojenecký botulismus, a ani zahřátí je nezničí, upozorňuje Světová zdravotnická organizace.

Vitamin C: jako záchrana nepomůže, pravidelně nemoc trochu zkrátí

Na vitamin C si při prvním kýchnutí vzpomene asi každý. Pokud si ovšem začnete do čaje přidávat citron až s ucpaným nosem, děláte to jen pro dobrý pocit. Účinek se projevuje jen při pravidelném užívání, a to hlavně na délce nemoci.

Jeho účinky zkoumalo nepřeberné množství studií. Na jejich srovnání se zaměřil přehled Cochrane, který zahrnul 29 srovnání s více než 11 tisíci lidmi. Ukázalo se, že pravidelné užívání vitaminu C nachlazení nepředcházelo, pomáhalo však zkrátit dobu nemoci o osm procent u dospělých a o 14 procent u dětí.

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Prokazatelný preventivní efekt se potvrdil jen u lidí, kteří podávají krátkodobé extrémní fyzické výkony – například maratonců či vojáků. U těch pravidelný příjem vitaminu C snížil riziko nachlazení na polovinu.

Pozor na formu užívání

Pro dostatečný příjem vitaminu C však nestačí si ráno vymačkat citron do čaje. Podle Databáze složení potravin ČR obsahuje 100 gramů citronové dužiny 49 miligramů vitaminu C. Studie přitom pracovaly s dávkami nejméně 200 miligramů denně. Abyste jej tak dostali dost, museli byste vypít šťávu z necelého půl kila citronové dužiny.

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Pamatovat je třeba i na to, že vitaminu C nesvědčí horká voda. Pokud si do horkého čaje vymačkáte citron, přijde za deset minut o pětinu vitaminu.

Cibulový sirup

Asi nejméně oblíbený recept našich babiček kombinoval med a cibuli do podoby sirupu. Ten může ulevit především díky ověřeným výsledkům medu.

Samotná cibule obsahuje kvercetin, který měl ve studiích podobné výsledky jako vitamin C. Lidé ho v nich ovšem brali v kapslích, ne v cibuli. U sportovců snižoval šanci na onemocnění ve dnech po podaném výkonu, u běžné populace však v průměru nepomohl.

Kromě toho cibule obsahuje i sirné látky, které sice mají protizánětlivé účinky, ale ty se ukazují především v laboratorních pokusech a nikoli ve studiích na lidech.

Slepičí vývar uleví, ale nemoc nezkrátí

Podobně je na tom i další osvědčený a mnohem chutnější recept – slepičí vývar. U něj jedna studie na zdravých lidech zjistila, že může urychlovat pohyb hlenu v nose více než samotná horká voda. Další pak zjistila, že vývar ve zkumavce tlumí pohyb bílých krvinek spojených se zánětem.

Konkrétní studie, která by sledovala účinky u nemocných lidí, ovšem zatím chybí.

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