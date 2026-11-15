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Sladký kalkýš se rozšířil ze Slovenska. Takhle se mlsalo, když byl cukr luxus

Petra Burgrová
  4:50
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Kalkýš | foto: chat gpt

Představte si pečivo sladké jako med, v němž nenajdete ani špetku přidaného cukru, sirupu nebo ovoce. Jen čistou sílu probouzejícího se obilí, vodu a mouku. Naši předkové nedali na tuto postní delikatesu dopustit.

Co je to kalkýš

Na první pohled skromná kaše či pečivo, na druhý pohled geniální ukázka lidové vynalézavosti. Kalkýš je sladký postní pokrm, jehož základ tvoří šťáva z rozemletých naklíčených zrn žita a pšenice, zahuštěná moukou a upečená v troubě či peci.

A odkud se bere ta přirozená sladkost? Při klíčení se v obilných zrnech aktivují enzymy, které složité škroby rozštěpí na jednoduché cukry. Těsto pak během pečení krásně zkaramelizuje a vytvoří na povrchu tmavou, sladkou kůrku. Jednu nevýhodu tento recept má: musí se čekat několik dní, než obilí naklíčí.

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Základem tradičního kalkýše je směs pšeničných a žitných zrn, ze kterých se máčením a klíčením uvolňuje přirozená sladkost.

Odkud je kalkýš

Kalkýš má hluboké kořeny především v lidové kultuře jižního a západního Slovenska, odkud se tradice jeho přípravy šířila i do sousedních oblastí Moravy a Beskyd. Byl typickým pokrmem předvelikonočního půstu.

V dobách, kdy byly zásoby po dlouhé zimě téměř vyčerpané a bílý cukr představoval nedostupný luxus, potřebovali lidé vzpruhu. Jarní klíčení obilí jim dodalo vitaminy a energii a zároveň umožnilo dopřát si bez hříchu něco sladkého na zub.

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Jakmile klíčky dosáhnou ideální délky, zrna se rozemelou v masovém mlýnku, čímž vznikne kaše připravená k vyluhování sladké obilné šťávy.

Recept Kalkýš

    • 100 g pšeničných zrn
    • 200 g žitných zrn
    • 1,5 hrnku polohrubé mouky
    • 1,5 hrnku hladké mouky
    • 1,5 litru vody
    • tuk na vymazání formy
  1. Obilí důkladně očistíme od plev a kamínků, propláchneme a namočíme na 24 hodin do studené vody.
  2. Scezené obilí necháme klíčit v míse nebo na sítu ve vlhkém prostředí. Dvakrát denně ho propláchneme čerstvou vodou, aby nezačalo plesnivět. Jakmile klíčky dosáhnou délky zhruba 2 cm a ještě nezelenají, máme hotovo.
  3. Naklíčená zrna rozemeleme v mlýnku na maso. Vzniklou kašovitou hmotu zalijeme vodou, pořádně promícháme a přecedíme přes jemné síto. Zbytky ze síta vyhodíme, nebo jimi nakrmíme slepice.
  4. Do přecezené obilné šťávy postupně přimícháváme mouku, dokud nevznikne těsto o něco řidší než na palačinky.
  5. Těsto nalijeme do vymazaného pekáčku. Kalkýš při pečení hodně bublá, proto nad těstem necháme dostatečnou rezervu. Pečeme při 200 °C přibližně hodinu, dokud povrch nezhnědne.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 80 minut (bez namáčení a klíčení)

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