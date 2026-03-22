Sladký 3. díl Ledničko, vyprávěj! Vyhrál císařský trhanec Jana Maxiána, nebo banánové lívance Nely Boudové?

Jan Maxián a Honza Punčochář
Jan Maxián si přinesl zázvor a jeho volba rozhodně nebyla náhodná: „Zázvor mám spojený s dětstvím a pak také s konzervatoří. Vždycky jsem měl pocit, že zázvor je super potravina, která mě ze všeho vyléčí. Když jsem měl třeba nějaké hlasové problémy, vždycky jsem ho měl u sebe, tahal ho s sebou do školy i na natáčení a věřil jsem, že vyřeší všechny moje problémy.“
Společně s Honzou Punčochářem připravili Císařský trhanec s karamelizovaným banánem a kokosem – sladkou kombinaci z exotických ingrediencí, která okouzlila všechny ve studiu.
Recept Císařský trhanec s karamelizovaným banánem a kokosem
- 4 banány
- 120 g cukru krystal
- 30 ml japonského rýžového octa
- 40 g čerstvého zázvoru
- 30 ml citronové šťávy
- 2 g černého čaje Earl Grey
- 40 g kokosového másla
- 50 g strouhaného kokosu
- 40 g pekanových ořechů
- 350 ml mandlového mléka
- 2 tyčinky celé skořice + půl lžičky mleté skořice
- 2 tobolky kardamomu nebo čtvrt lžičky mletého
- špetka muškátového oříšku
- 2 vejce
- 15 g pšeničné hladké mouky
- moučkový cukr na poprášení dle chuti
- Do hrnce nasypeme cukr, zalijeme 250 ml vody, přidáme japonský ocet a zázvor na nudličky a 3 minuty povaříme.
- V mandlovém mléku svaříme celou i strouhanou skořici, kardamom a muškátový oříšek, necháme asi 10 minut infuzovat, pak přecedíme.
- Uděláme si karamel, do něj dáme banán na kolečka, trochu kokosového másla a opatrně promícháme, pak banány vyndáme, obalíme ve strouhaném kokosu a navrch položíme kandovaný zázvor, který vyndáme z rozvaru.
- Do zázvorového rozvaru dáme louhovat černý čaj, přidáme citronovou šťávu a kokosové máslo.
- Vezmeme dvě vejce. Oddělíme žloutky od bílků, půl lžíce cukru přidáme do bílku, půl do žloutku, ke žloutkům přidáme lžíci mouky a 100 ml mléka.
- Z bílků vyšleháme hustý sníh, začínáme na nízké otáčky, aby se do nich dostal vzduch, postupně zvyšujeme, aby sníh houstl. Sníh dáme do mísy ke žloutkům a promícháme.
- Těsto nalijeme na pánev, vmáčkneme do něj karamelizované banány a osmahneme 3–5 minut.
- Obrátíme pomocí druhé pánve, pocukrujeme, ozdobíme zbylými banánovými kolečky a opraženými pekanovými ořechy. Nakonec přelijeme zázvorovou omáčkou.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 45 minut
Nela Boudová a Přemek Forejt
Nela Boudová vsadila na banán: „Jsem žena praktická a nemám moc času na vaření, takže banán je zase taková moje super potravina, kterou se často a ráda odfláknu. Má spoustu vitamínů, je super před sportem i po sportu. Jenom si ho nesmíte zapomenout delší dobu v kabelce, to je problém.“
S Přemkem Forejtem připravili banánové lívance s čokoládovými křupinkami a čajovou pěnou, sladký a hravý dezert s texturou i překvapivými chutěmi.
Recept Banánové lívance s čokoládovými křupinkami a čajovou pěnou
- 4 zralé banány (2 do těsta, 2 do karamelu)
- 20 g čerstvého zázvoru
- 2 vejce
- 250 ml kokosového mléka
- 120 g hladké mouky
- 1 lžička kypřícího prášku
- půl lžičky jedlé sody
- 1 lžička vanilky do lívanců + půl lžičky do karamelu (vanilkový lusk nebo vanilkový extrakt)
- 30 g kokosového oleje
- 80 g hořké čokolády
- 80 g bílé čokolády + 50 g do pěny
- 40 g kukuřičných lupínků
- špetka Maldonské soli
- 1 stvol citronové trávy
- 1 sáček čaje Earl Grey
- 80 g cukru krystal
- 20 g kokosového másla nebo tuku,
- 1 badyán
- 30 ml likéru Gran Marnier
- 50 ml pomerančové šťávy
- 30 ml citronové šťávy
- 150 g borůvek
- Banány rozmačkáme s nastrouhaným zázvorem, přidáme dvě vejce, kokosové mléko, mouku, kypřící prášek, sodu, vanilku a vypracujeme těsto. Z těsta na kokosovém oleji smažíme lívanečky.
- Ve vodní lázni rozpustíme hořkou a bílou čokoládu, obalíme v ní rozdrobené kukuřičné lupínky, posypeme maldonskou solí a dáme vychladit do lednice.
- Kokosové mléko zahřejeme s naklepanou citronovou trávou, čajem earl grey a trochou zázvoru, 10 minut infuzujeme. Horké mléko scedíme, nalijeme na bílou čokoládu, vymixujeme do emulze, dosladíme a dokyselíme citronem. Dáme do šlehačkové bomby.
- Uděláme si karamel, nakrájíme si pevnější banány na kolečka a přidáme do karamelu. Přidáme vanilku, strouhaný zázvor a trochu kokosového másla a opatrně promícháme, nakonec zjemníme kokosovým mlékem.
- Zkaramelizujeme cukr s badyánem, přidáme trochu kokosového tuku a pomalu přiléváme tekutiny: likér Gran Marnier, pomerančovou šťávu a citronovou šťávu. Vše prohřejeme, pak přidáme na čerstvé borůvky a dobře promícháme.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 45 minut
Jak třetí díl dopadl a na co se těšit příště
Řád červené ledničky získal Jan Maxián s Honzou Punčochářem za jejich Císařský trhanec s karamelizovaným banánem a kokosem. O výhře rozhodli diváci ve studiu v drtivém poměru 30 ku 10 hlasům.
Na další díl se můžete těšit příští neděli 22. března 2026 v 10:45 na TV Nova. Do kuchyně Ledničko, vyprávěj! pozvání přijala kreativní šéfkuchařka sítě Ambiente Jana Jelič a šéfkuchař slavné restaurace Leviate Christian Chu.
Oba jsou ve svém oboru opravdu těžké váhy. Těšit se tak můžete na gastronomický zážitek, jaký můžete spatřit jen v těch nejlepších podnicích.
