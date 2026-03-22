Sladký 3. díl Ledničko, vyprávěj! Vyhrál císařský trhanec Jana Maxiána, nebo banánové lívance Nely Boudové?

Klára Pěnkavová
  13:00
Ve třetím díle Ledničko, vyprávěj! se střetly sladké speciality herců Nely Boudové a Jana Maxiána. Jak si poradili s jejich oblíbenými surovinami – banánem a zázvorem Přemek Forejt a Honza Punčochář?
Jan Maxián a Honza Punčochář

Jan Maxián si přinesl zázvor a jeho volba rozhodně nebyla náhodná: „Zázvor mám spojený s dětstvím a pak také s konzervatoří. Vždycky jsem měl pocit, že zázvor je super potravina, která mě ze všeho vyléčí. Když jsem měl třeba nějaké hlasové problémy, vždycky jsem ho měl u sebe, tahal ho s sebou do školy i na natáčení a věřil jsem, že vyřeší všechny moje problémy.“

Společně s Honzou Punčochářem připravili Císařský trhanec s karamelizovaným banánem a kokosem – sladkou kombinaci z exotických ingrediencí, která okouzlila všechny ve studiu.

Císařský trhanec Jana Maxiána a Jana Punčocháře.

Recept Císařský trhanec s karamelizovaným banánem a kokosem

  • 4 banány
  • 120 g cukru krystal
  • 30 ml japonského rýžového octa
  • 40 g čerstvého zázvoru
  • 30 ml citronové šťávy
  • 2 g černého čaje Earl Grey
  • 40 g kokosového másla
  • 50 g strouhaného kokosu
  • 40 g pekanových ořechů
  • 350 ml mandlového mléka
  • 2 tyčinky celé skořice + půl lžičky mleté skořice
  • 2 tobolky kardamomu nebo čtvrt lžičky mletého
  • špetka muškátového oříšku
  • 2 vejce
  • 15 g pšeničné hladké mouky
  • moučkový cukr na poprášení dle chuti
  1. Do hrnce nasypeme cukr, zalijeme 250 ml vody, přidáme japonský ocet a zázvor na nudličky a 3 minuty povaříme.
  2. V mandlovém mléku svaříme celou i strouhanou skořici, kardamom a muškátový oříšek, necháme asi 10 minut infuzovat, pak přecedíme.
  3. Uděláme si karamel, do něj dáme banán na kolečka, trochu kokosového másla a opatrně promícháme, pak banány vyndáme, obalíme ve strouhaném kokosu a navrch položíme kandovaný zázvor, který vyndáme z rozvaru.
  4. Do zázvorového rozvaru dáme louhovat černý čaj, přidáme citronovou šťávu a kokosové máslo.
  5. Vezmeme dvě vejce. Oddělíme žloutky od bílků, půl lžíce cukru přidáme do bílku, půl do žloutku, ke žloutkům přidáme lžíci mouky a 100 ml mléka.
  6. Z bílků vyšleháme hustý sníh, začínáme na nízké otáčky, aby se do nich dostal vzduch, postupně zvyšujeme, aby sníh houstl. Sníh dáme do mísy ke žloutkům a promícháme.
  7. Těsto nalijeme na pánev, vmáčkneme do něj karamelizované banány a osmahneme 3–5 minut.
  8. Obrátíme pomocí druhé pánve, pocukrujeme, ozdobíme zbylými banánovými kolečky a opraženými pekanovými ořechy. Nakonec přelijeme zázvorovou omáčkou.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 45 minut

Nela Boudová s Přemkem Forejtem ve 3. díle Ledničko, vyprávěj! 2026.

Nela Boudová a Přemek Forejt

Nela Boudová vsadila na banán: „Jsem žena praktická a nemám moc času na vaření, takže banán je zase taková moje super potravina, kterou se často a ráda odfláknu. Má spoustu vitamínů, je super před sportem i po sportu. Jenom si ho nesmíte zapomenout delší dobu v kabelce, to je problém.“

S Přemkem Forejtem připravili banánové lívance s čokoládovými křupinkami a čajovou pěnou, sladký a hravý dezert s texturou i překvapivými chutěmi.

Banánové lívance Nely Boudové a Přemka Forejta.

Recept Banánové lívance s čokoládovými křupinkami a čajovou pěnou

  • 4 zralé banány (2 do těsta, 2 do karamelu)
  • 20 g čerstvého zázvoru
  • 2 vejce
  • 250 ml kokosového mléka
  • 120 g hladké mouky
  • 1 lžička kypřícího prášku
  • půl lžičky jedlé sody
  • 1 lžička vanilky do lívanců + půl lžičky do karamelu (vanilkový lusk nebo vanilkový extrakt)
  • 30 g kokosového oleje
  • 80 g hořké čokolády
  • 80 g bílé čokolády + 50 g do pěny
  • 40 g kukuřičných lupínků
  • špetka Maldonské soli
  • 1 stvol citronové trávy
  • 1 sáček čaje Earl Grey
  • 80 g cukru krystal
  • 20 g kokosového másla nebo tuku,
  • 1 badyán
  • 30 ml likéru Gran Marnier
  • 50 ml pomerančové šťávy
  • 30 ml citronové šťávy
  • 150 g borůvek
  1. Banány rozmačkáme s nastrouhaným zázvorem, přidáme dvě vejce, kokosové mléko, mouku, kypřící prášek, sodu, vanilku a vypracujeme těsto. Z těsta na kokosovém oleji smažíme lívanečky.
  2. Ve vodní lázni rozpustíme hořkou a bílou čokoládu, obalíme v ní rozdrobené kukuřičné lupínky, posypeme maldonskou solí a dáme vychladit do lednice.
  3. Kokosové mléko zahřejeme s naklepanou citronovou trávou, čajem earl grey a trochou zázvoru, 10 minut infuzujeme. Horké mléko scedíme, nalijeme na bílou čokoládu, vymixujeme do emulze, dosladíme a dokyselíme citronem. Dáme do šlehačkové bomby.
  4. Uděláme si karamel, nakrájíme si pevnější banány na kolečka a přidáme do karamelu. Přidáme vanilku, strouhaný zázvor a trochu kokosového másla a opatrně promícháme, nakonec zjemníme kokosovým mlékem.
  5. Zkaramelizujeme cukr s badyánem, přidáme trochu kokosového tuku a pomalu přiléváme tekutiny: likér Gran Marnier, pomerančovou šťávu a citronovou šťávu. Vše prohřejeme, pak přidáme na čerstvé borůvky a dobře promícháme.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 45 minut

Vítězové 3. dílu Ledničko, vyprávěj! 2026

Jak třetí díl dopadl a na co se těšit příště

Řád červené ledničky získal Jan Maxián s Honzou Punčochářem za jejich Císařský trhanec s karamelizovaným banánem a kokosem. O výhře rozhodli diváci ve studiu v drtivém poměru 30 ku 10 hlasům.

Na další díl se můžete těšit příští neděli 22. března 2026 v 10:45 na TV Nova. Do kuchyně Ledničko, vyprávěj! pozvání přijala kreativní šéfkuchařka sítě Ambiente Jana Jelič a šéfkuchař slavné restaurace Leviate Christian Chu.

Oba jsou ve svém oboru opravdu těžké váhy. Těšit se tak můžete na gastronomický zážitek, jaký můžete spatřit jen v těch nejlepších podnicích.

