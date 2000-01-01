Mléko s vanilkovým cukrem místo milkshaku, ručně vyšlehaná šlehačka místo spreje a kremrole jako nedělní odměna. Sladkosti našeho dětství si pamatujeme jako nejlepší na světě, ale byly opravdu? Zavzpomínejte s námi, co se mlsalo tehdy a co dnes, a najděte recepty, se kterými si je připravíte i teď.
Autor: Havlíček Karel, ČTK
Široké nudle, máslo, mák a cukr: oběd, který se počítal jako hlavní jídlo, a my jsme to rozhodně nerozporovali. Nejlepší byly ty, kde se mák s cukrem na dně talíře slepil do sladké hroudy. A černé zuby po obědě byly malá daň.
Autor: SK, Kulinární studio MAFRA
Nudle s mákem se od dob našeho dětství skoro nezměnily, jen se na jídelníčku objevují mnohem méně často. Někdo do nich přidá citronovou kůru, jiný lžíci povidel. Pořád je to ale jídlo, u kterého nikdo neřeší, jestli jde o oběd, nebo dezert.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Pudink z prášku se uvařil v hrnci, nalil do misek a pak přišlo nekonečné čekání u lednice. Kdo měl štěstí, dostal navrch lžíci šlehačky nebo pár piškotů.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Dnes z pudinku stavíme vrstvené poháry jako z kavárny. Přidáváme drcené sušenky, kokos, čokoládu a šlehačku a ze skromného dezertu je rázem pořádná bomba. Základ ale zůstal stejný.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
V cukrárně stály za sklem vedle větrníků a věnečků a vybrat si jen jeden zákusek nebylo jednoduché. Rakvičky se šlehačkou vypadaly slavnostně, ale sníst je tak, aby se nerozlomily a šlehačka neskončila všude kolem, chtělo cvik.
Autor: Profimedia.cz
Dnes rakvičky koupíme skoro v každém supermarketu, jen už si pro ně nechodíme jako pro sváteční odměnu. Doma je plníme šlehačkou s mascarpone a zdobíme čerstvým ovocem, takže z cukrárenské klasiky je lehčí letní dezert.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Krupicová kaše, kakao, cukr a rozpuštěné máslo. Někdo si na povrchu vytvořil čokoládové proužky, jiný všechno důkladně promíchal a další se snažil dostat lžičkou ke každé sladké vrstvě zvlášť.
Autor: Profimedia.cz
Dnes jsou mnohem populárnější rychlé kaše z ovesných vloček, pohanky nebo jáhel, případně sáhneme rovnou po instantní v kelímku. Místo kakaa a másla je dozdobíme ovocem, oříšky a semínky.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Když zbyly rohlíky nebo veka, bylo jasné, co se bude péct. Jablka, skořice, mléko, vejce a někdy také tvaroh nebo sníh z bílků. Žemlovka voněla po celém bytě a každý měl svůj oblíbený kousek: někdo chtěl ten se zlatavou kůrkou, jiný se těšil na měkký střed plný jablek.
Autor: isifa
Veku v mléce s vejcem dnes známe hlavně jako french toast. V kavárnách ho podávají s javorovým sirupem, čerstvým ovocem a mascarpone, často za cenu, nad kterou by se babičky pozastavily.
Autor: Archiv Petry Burgrové
Rýžový nákyp je sladký oběd, který měl své věrné příznivce i odpůrce. Rýže zapečená s mlékem, vejci a ovocem se často podávala s meruňkami z kompotu a navrch přišel nadýchaný sníh. Někdo ho miloval pocukrovaný, jiný potřeboval ještě trochu šťávy z ovoce.
Autor: Archiv Petry Burgrové
Dnes ho pečeme s vanilkou z lusku, kokosovým mlékem nebo čerstvým ovocem, ale meruňky z kompotu pořád vedou. Někdo mu ovšem nepřišel na chuť dodnes.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
První palačinka se občas potrhala, druhá se přichytila a třetí už konečně vypadala tak, jak měla. U sporáku se mezitím tvořila fronta a každému se zdálo, že na něj vyjde ta nejmenší. Potřít marmeládou, zarolovat, pocukrovat a rychle na talíř.
Autor: Kulinární studio MAFRA
Dnes palačinky nemusí být jen sladké. Francouzské galetky z pohankové mouky plníme vejcem, sýrem a zeleninou a ty sladké nutellou, čerstvým ovocem nebo zmrzlinou. Tehdy stačila marmeláda a cukr.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Milkshake? Ten jsme znali leda z filmů. Doma stačil hrnek studeného mléka, sáček vanilinového cukru a pořádně zamíchat. Odvážnější přidali lžičku kakaa nebo rozmačkaný banán.
Autor: iDNES.cz
Dnes si v kavárně vybíráme z desítek shaků se zmrzlinou, sirupy, sušenkami a šlehačkou a doma je za minutu umixujeme z mléka, zmrzliny a ovoce. Ta jednoduchá vanilková verze z dětství ale měla své kouzlo.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Velký plech buchet, které se po upečení od sebe odtrhávaly jedna po druhé. Uvnitř povidla, na povrchu moučkový cukr a kolem kuchyňské linky pár drobků, které zůstaly po ochutnávání. Nejlepší byly ještě vlažné, ale ani druhý den ke snídani nezklamaly. Pokud tedy nějaké do rána zbyly.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Dnes buchty plníme i nutellou, lískooříškovým krémem nebo slaným karamelem. Velký comeback ale zažívají drobné buchtičky zalité nadýchaným krémem šodó, které si dřív pamatovali hlavně ti, kdo je měli ve školní jídelně.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Někdy ovoce kleslo ke dnu, jindy zůstalo na povrchu, ale doma se kvůli tomu nikdo nehádal. Bublanina se pocukrovala, nakrájela na kostky a jedla ke svačině i ke snídani.
Autor: Profimedia.cz
Dnes ji pečeme stejně jednoduše, jen častěji střídáme ovoce a navrch přidáme křupavou drobenku. Rybíz, borůvky, rebarbora nebo meruňky: bublanina snese skoro všechno, co zrovna dozrává na zahradě.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Nastrouhat jablka, přidat skořici, cukr, rozinky a zabalit do těsta. V kuchyni to vonělo tak, že se na hotový závin chodilo ptát ještě před zazvoněním minutky. Někdo ho jedl teplý, jiný čekal, až vychladne, a další si ho dal s kopečkem šlehačky.
Autor: Canva
Dnes si práci často usnadníme kupovaným listovým těstem, nebo se naopak vracíme k poctivému taženému. A místo jablek ho plníme mákem se švestkami, tvarohem nebo dýní.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Šlehačka ve spreji byla luxus. Smetanu jsme šlehali metlou, dokud nebolela ruka, a když to šlo, přelili jsme ji horkými malinami nebo lesním ovocem rozehřátým z mražené směsi. Studené a horké dohromady, jednoduché a dokonalé.
Autor: PS, Kulinární studio MAFRA
Dnes šlehačku stříkneme z plechovky a horké maliny najdeme v nabídce skoro každé cukrárny, většinou se zmrzlinou a nebo sušenkou navrch.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Karamelová poleva, krém a šlehačka. Větrník se na talířku tvářil elegantně, ale po prvním zakousnutí se jeho náplň často vydala vlastním směrem. Přesto patřil k jistotám cukrárenské vitríny.
Autor: Luděk Ovesný, MAFRA
Dnes ho cukráři pečou s křupavou craquelin krustou a vedle karamelového nabízejí pistáciový, oříškový nebo malinový větrník. Kdo dostane chuť na klasiku, má ale pořád z čeho vybírat.
Autor: Garden’s restaurant
Piškot, sladký sníh a čokoládová poleva. Indiánek vypadal jako malá cukrářská věž a děti na něm bavilo hlavně to, že se náplň dala olíznout ještě předtím, než přišel na řadu piškot.
Autor: instagramový účet: @merhautovo
Dnes už ho v každé cukrárně nenajdeme a pokud, také jsou dostupné v různých variantách. Třeba rybízový indiánek z bílé čokolády a další.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Perník na plechu se nezdobil složitými krémy. Často mu stačila vrstva marmelády, čokoládová poleva nebo jen moučkový cukr. Krájel se na kostky a ukládal do krabice, odkud se postupně ztrácel. A jestli se do druhého dne rozležel a zvláčněl, tím lépe.
Autor: MAFRA
Dnes perník pečeme i v bábovkové formě, přidáváme do něj mrkev, ořechy nebo švestky a uvnitř schováme tvarohovou náplň. Perníkové těsto si tak dáme možná i častěji než dřív, jen už méně často jako jednoduchý litý perník z plechu.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Měkké žužu, které se prodávalo na poutích a jarmarcích. Člověk si ho odnášel v sáčku a cestou mezi kolotoči už uždiboval první kousky. Lepilo se na prsty, bylo pořádně sladké a na pouti patřilo k nákupům stejně jako cukrová vata.
Autor: Pavel Hrabica, Metro.cz
Dnes na poutích vedle cukrové vaty najdeme trdelníky, churros, bubble waffle i langoše s nutellou. Nabídka se rozrostla. Měkké žužu si však můžete vyrobit i doma, zkusili jste to už?
Autor: SP, Kulinární studio MAFRA
Růžová poleva, světlý a tmavý piškot a uvnitř sladká náplň s punčovou chutí. Punčový řez býval v cukrárně snadno k poznání už z výlohy a na talířku vedle ostatních zákusků byl nepřehlédnutelný.
Autor: Profimedia.cz
Dnes ho najdeme v různých podobách, od mini dortíků po domácí verzi s polevou probarvenou malinami místo umělého barviva.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Křehké trubičky z listového těsta plněné sladkým sněhem. Kremrole se kupovaly na nedělní návštěvy i rodinné oslavy a při jídle se člověk musel rozhodnout, jestli se zakousne od kraje, nebo rovnou do krému.
Autor: MIchaela Červená
Dnes je pečeme i z tenkého filo těsta a plníme vanilkovým krémem, mascarpone nebo pistáciemi. Poctivá kremrole má ale pořád jednoduché kouzlo: těsto se drolí a náplň se občas dostane i na nos.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Křehké košíčky naplněné vanilkovým pudinkovým krémem, ozdobené ovocem z kompotu a zalité dortovým želé, aby se lesklo. Dřív se objevovaly na slavnostních stolech vedle dalších domácích zákusků a pekly se na každou rodinnou oslavu.
Autor: Profimedia.cz
Dnes jim v cukrárnách říkáme tartaletky: místo pudinku je uvnitř krém z mascarpone nebo pistácií, navrch čerstvé maliny a borůvky a cena odpovídá francouzskému názvu. Jedno ale platí pořád: největší boj bývá o to, kdo si vezme poslední.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Sirup naředěný vodou nebo jogurt s ovocem se nalil do kelímků, mističek nebo sáčků a rovnou putoval do mrazáku. Za pár hodin byl nanuk hotový. Děti devadesátých let si pak s chutí cucaly ještě mražené Polaretti, sáčky se sladkou tekutinou různých příchutí, které se po zmrznutí jedly jako nanuk.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Dnes máme silikonové formičky a mixér, takže nanuky děláme z rozmixovaného ovoce, banánu a jogurtu, často úplně bez cukru. Napínavé čekání u mrazáku ale zůstalo.
Autor: Archiv Petry Burgrové