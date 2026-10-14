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Sladká jídla 80. a 90. let: Byla lepší než dnes, nebo nás jen klame paměť?
Mléko s vanilkovým cukrem místo milkshaku, ručně vyšlehaná šlehačka místo spreje a kremrole jako nedělní odměna. Sladkosti našeho dětství si pamatujeme jako nejlepší na světě, ale byly opravdu?...
KVÍZ: Polévky světa v kvízu: Bouillabaisse zvládnete, ale co valašská kyselica?
Polévka je grunt, říkalo se odjakživa. Ve světě se do misek servírují osvěžující studené krémy, ostré asijské vývary i husté rybí speciality. Víte, ze které země pochází bouillabaisse, co patří do...
Ben Cristovao měl zabít slepici, teď nejí maso. Podívejte se na slavné vegany
Když dostal Ben Cristovao do ruky slepici, aby ji zabil, položil ji zpátky a od té doby nejí maso. Vegany jsou ale i sportovci a zpěváci, do kterých byste rozhodně neřekli, že si nedopřejí steak, sýr...
Podívejte se, jak se změnila zmrzlina od 60. let po dnešek
Eskymo nebo Nanuk z pražského Laktosu patřily v 60. a 70. letech k dostupným pochoutkám, které si pamatuje snad každý. Dnes si můžeme vybírat z točené i řemeslné zmrzliny a neobvyklých příchutí od...
Od Kinder vajíčka po žraločí polévku. Prohlédněte si 25 zakázaných jídel
Co je v jedné zemi vyhlášenou delikatesou, to v jiné nedostanete. Zakázaná bývá pochopitelně žraločí polévka, ale i Kinder vajíčko, které u nás kupujeme dětem pro radost. V USA ho kvůli zákonu z roku...
Focaccia s nivou a vlašskými ořechy: Voňavý italský chléb s rozmarýnem
Střední
60 min
Nadýchané kynuté těsto, výrazná niva, křupavé vlašské ořechy a rozmarýn tvoří zajímavou kombinaci...
Dýňová polévka s kari: Krémová chuť s rýžovými nudlemi a tofu
Lehké
30 min
Dýni opečeme na másle, přidáme kari pastu a zalijeme vývarem s kokosovým mlékem. Po rozmixování...
Vepřová pečeně na houbách: Šťavnaté maso se smetanovou omáčkou
Střední
70 min
Vepřovou pečeni nejprve opečeme na pánvi, přidáme houby a vše zalijeme smetanou. Maso pak dopečeme...
Kdy začít péct vánoční cukroví? Kalendář, aby nic nezvláčnělo ani neztvrdlo
Perníčky, vanilkové rohlíčky, linecké, vosí hnízda nebo kokosky. Každé vánoční cukroví má trochu jiné nároky na přípravu a skladování. Některé druhy potřebují čas, aby změkly a rozležely se, jiné...
Příběh Kláry: Po hubnoucím programu jsem měla o tři kila víc. Kde byla chyba?
Dostala jsem nabídku zapojit se do programu na hubnutí. Nejsem vyloženě obézní, ale těch pár kilo, která se mě už několik let drží, bych se ráda zbavila. Hlavně měkkého bříška a možná i madýlek...
Šípky mají osmkrát víc vitaminu C než citron. S mrazem se ale stane tohle
Citron má pověst vitaminové bomby, jenže na podzimní mezi roste keř, který ho strčí do kapsy. Vitamin C v šípcích, plodech růže šípkové, je několikanásobkem toho, co nabídne citron. Na webu najdete i...
Gulášová polévka z mletého masa: S bramborami a opečeným chlebem
Lehké
60 min
Díky mletému masu nemusíme polévku vařit tak dlouho jako u klasického guláše a brambory polévku...
Šípková omáčka s hovězím: Pomalu dušené maso s bramborovými noky
Střední
60 min
Hovězí maso prošpikujeme slaninou, opečeme a necháme několik hodin pomalu dusit se zeleninou,...
Hraběnčiny řezy: Křehké těsto, jablka a nadýchaný sníh
Střední
50 min
Hraběnčiny řezy spojují máslové těsto, jablka se skořicí, rozinky a ořechy s vrstvou sladkého...
Sladká jídla 80. a 90. let: Byla lepší než dnes, nebo nás jen klame paměť?
Mléko s vanilkovým cukrem místo milkshaku, ručně vyšlehaná šlehačka místo spreje a kremrole jako nedělní odměna. Sladkosti našeho dětství si pamatujeme jako nejlepší na světě, ale byly opravdu?...
Maliny při hubnutí: Mají málo cukru a zasytí. Kdo by je ale neměl jíst ve velkém?
Také si při slově maliny vybavíte babí léto nebo misku čerstvě natrhaných plodů? Kromě chuti mají i nutriční přednosti. Málo cukru, hodně vlákniny a vitamin C, díky čemuž se hodí i do jídelníčku při...
Petrželová nať pomáhá při nadýmání i únavě. Zdravá je ale jen v jedné podobě
Petržel zná každé malé dítě, většina lidí ji ale bere jen jako zelenou ozdobu. Přitom obsahuje vitamin C, železo i hořčík a pomáhá při trávení. Prospěšné látky si ovšem udrží jen tehdy, když s ní...