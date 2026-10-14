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Sladká jídla 80. a 90. let: Byla lepší než dnes, nebo nás jen klame paměť?

Petra Burgrová
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Dívka se zmrzlinou Nudle s mákem Domácí nudle s mákem Vánoční trifle s čokoládou, pěnou a ovocem + stepy Bounty pohár s Oreo sušenkami Zdražení rakvičky se šlehačkou se některým poslancům nelíbí. (Ilustrační snímek) Rakvičky se šlehačkou a ovocem Krupicová kaše Studenti UTB a zástupci slušovické firmy Topnatur vybírali nové příchutě... Žemlovka z pečiva, jablek, mléka a vajec patřila mezi sladké obědy. Někde se... Francouzský toast podle Petry Burgrové rýžový nákyp
Mléko s vanilkovým cukrem místo milkshaku, ručně vyšlehaná šlehačka místo spreje a kremrole jako nedělní odměna. Sladkosti našeho dětství si pamatujeme jako nejlepší na světě, ale byly opravdu? Zavzpomínejte s námi, co se mlsalo tehdy a co dnes, a najděte recepty, se kterými si je připravíte i teď.

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