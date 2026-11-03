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Sladké jabkance klamou názvem: Proč v tradiční dobrotě nenajdete jablka?

Petra Burgrová
  4:50
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: chat gpt

Když se řekne jabkance, většina z nás automaticky zbystří s představou voňavých jablečných koláčků se skořicí. Jenže jakmile se zakousnete, čeká vás překvapení. S ovocem ze stromu nemá tato východočeská dobrota vůbec nic společného.

Odkud jabkance jsou

Rodištěm je Česká Třebová. Právě zde se historicky uchovalo starodávné označení pro brambory, zemská nebo zemní jabka. Když se tedy na Třebovsku začaly péct sladké bramborové placky, název byl na světě.

Původně šlo o skromné jídlo z nejdostupnějších surovin, které pekly místní hospodyně pro poutníky mířící k románské rotundě svaté Kateřiny. Postupně se jabkance staly jedním ze symbolů města.

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Spolek od sv. Kateřiny z České Třebové každoročně pořádá Jabkancovou pouť. Na snímku vidíte členky spolku při přípravě jabkanců.

Tradice, která neumírá

Každý rok v listopadu se v České Třebové koná Jabkancová pouť, která je s touto specialitou neodmyslitelně spojená. Letos připadá na sobotu 14. listopadu. Návštěvníci na ní mohou ochutnat jabkance připravované podle místních zvyklostí. Nejde přitom jen o samotné jídlo, ale také o připomínku kuchyně našich předků a receptu, který se v regionu předává dál.

Jak se jabkance dělají

Rozhodující jsou především správně uvařené brambory a jejich zpracování. Těsto musí být dostatečně soudržné, aby se dalo rozválet a naplnit, zároveň by však mělo zůstat lepivější než klasické těsto na bramborové placky.

Tvarohová náplň se připravuje z pevnějšího tvarohu, žloutků a cukru. Placky se pak pečou nasucho na pánvi, potírají se rozpuštěným máslem a ještě teplé se sypou moučkovým cukrem.

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Bramborové placky s tvarohem

Recept Jabkance

Na těsto

    • 800 g brambor
    • špetka soli
    • hladká mouka na podsypání při válení

Na náplň a dokončení

    • 300 g tvarohu v kostce
    • 2 žloutky
    • 3 lžíce moučkového cukru
    • rozpuštěné máslo na potření
    • moučkový cukr na posypání
    1. Brambory uvaříme ve slupce doměkka, necháme je mírně vychladnout, oloupeme a ideálně pomeleme na jemném strojku nebo prolisujeme přes síto.
    2. Osolíme a na vále těsto důkladně propracujeme tak, že do něj tlučeme paličkou, dokud nezíská lepkavou a kompaktní strukturu.
    3. Tvaroh smícháme se žloutky a cukrem.
    4. Z bramborové hmoty tvarujeme kuličky, na pomoučeném vále je rozválíme na tenčí placky, do středu dáme lžíci tvarohu, přeložíme napůl a okraje pečlivě zmáčkneme.
    5. Opékáme na suché pánvi z obou stran dozlatova.
    6. Ještě horké je potíráme rozpuštěným máslem a nakonec bohatě pocukrujeme.

Počet porcí: 6
Doba přípravy: 25 minut bez vaření a chladnutí brambor

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