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Skyr vs. řecký jogurt: Který má méně kalorií a lépe se hodí při hubnutí

Natálie Brabcová
  5:00

Skyr a řecký jogurt vypadají podobně, jejich výživové hodnoty se ale mohou výrazně lišit. | foto: Shutterstock

Skyr i řecký jogurt vypadají v regálu jako ideální volba pro každého, kdo chce zhubnout a zároveň do jídelníčku dostat více bílkovin. Jenže dva podobně vypadající kelímky se mohou v kaloriích i tuku lišit překvapivě výrazně. A právě to může při hubnutí rozhodovat.

Obsah

Skyr a řecký jogurt vypadají podobně, stejné ale nejsou

Oba výrobky jsou husté, lehce nakyslé a oproti běžnému jogurtu obvykle obsahují více bílkovin. Jejich cesta do kelímku je ale trochu jiná.

Inspirace s řeckým jogurtem

Tradiční řecký jogurt vzniká fermentací mléka a následným odstraněním části syrovátky. Právě koncentrování mu dodává hustší konzistenci a zvyšuje podíl bílkovin. Řecké jogurty se přitom prodávají v odtučněných i tučnějších variantách, takže jejich energetická hodnota může být velmi rozdílná.

Skyr pochází z Islandu. Tradičně se vyrábí z odstředěného mléka, do kterého se přidají mléčné bakterie a může se použít také syřidlo. Potom se oddělí část syrovátky, takže vznikne velmi hustý výrobek s vysokým obsahem bílkovin a jen minimem tuku. Zajímavostí je, že ačkoli ho v obchodě hledáme vedle jogurtů a také ho tak používáme, z technologického hlediska má blíž k čerstvým sýrům.

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Skyr vs. řecký jogurt: Srovnání výživových hodnot

U řeckého jogurtu je potřeba rozlišovat především obsah tuku. Porovnat skyr pouze s jedním řeckým jogurtem by proto bylo zavádějící.

Co obsahuje skyr a řecký jogurt
Ve 100 gSkyr naturŘecký jogurt 0 %Řecký jogurt kolem 5 % tuku
Energiecca 60–63 kcalcca 54–61 kcalcca 93–97 kcal
Bílkovinycca 10–12 gcca 10–10,3 gcca 8,4–9 g
Tukycca 0,1–0,2 gcca 0–0,4 gcca 5 g
Sacharidycca 3–4 gcca 3–3,6 gcca 3–4 g
Cukrycca 3–4 gcca 3–3,5 gcca 3–4 g

Na konkrétních výrobcích je rozdíl dobře vidět:

  • Skyr natur z Bohušovické mlékárny: 61 kcal, 12 g bílkovin a 0,1 g tuku na 100 g
  • Řecký jogurt Milko 0 %: 57 kcal, 10 g bílkovin a 0,3 g tuku na 100 g
  • Řecký jogurt Milko 5 %: 95 kcal, 8,4 g bílkovin a 5 g tuku na 100 g

Marketingový trik jménem jogurt řeckého typu. Nechali jste se taky napálit?

Bohemilk Jogurt řeckého typu

Co má méně kalorií

Tady záleží na tom, jaký řecký jogurt se skyrem porovnáváte.

Pokud proti přírodnímu skyru postavíme řecký jogurt s přibližně pěti procenty tuku, vychází skyr výrazně lépe. Sto gramů skyru má kolem 60 kcal, zatímco stejné množství pětiprocentního řeckého jogurtu přibližně 95 až 100 kcal. Skyr tak může mít zhruba o třetinu méně kalorií.

U odtučněného řeckého jogurtu ale rozdíl téměř mizí. Ten má kolem 55 až 60 kcal na 100 gramů, tedy prakticky stejně jako běžný přírodní skyr. Pokud tedy při hubnutí sledujete především kalorie, nerozhoduje jen to, zda sáhnete po skyru, nebo řeckém jogurtu. Mnohem důležitější je obsah tuku uvedený na obalu.

Marketingový trik jménem jogurt řeckého typu. Nechali jste se taky napálit?

Co má více bílkovin

Také v obsahu bílkovin si skyr vede velmi dobře, ale ani tady neplatí, že automaticky porazí každý řecký jogurt.

Přírodní skyr obvykle obsahuje kolem 10 až 12 gramů bílkovin na 100 gramů. Odtučněný řecký jogurt se často pohybuje kolem 10 gramů, zatímco u tučnějších variant může být bílkovin o něco méně.

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V jednom běžném 150gramovém kelímku skyru tak můžete přijmout přibližně 14 až 18 gramů bílkovin. Podobně velká porce odtučněného řeckého jogurtu jich může nabídnout kolem 15 gramů.

Ani tady tedy nerozhoduje jen název na obalu. Pokud chcete co nejvíce bílkovin, vyplatí se porovnat konkrétní výrobky.

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Co vás při hubnutí zasytí lépe

Skyr i řecký jogurt mají při hubnutí jednu velkou výhodu, obsahují hodně bílkovin, které pomáhají udržet pocit sytosti déle. Po takové svačině proto nemusí hlad přijít tak rychle jako po jídle s malým množstvím bílkovin.

Neplatí ale, že skyr automaticky zasytí lépe než řecký jogurt. Výsledky studií ukazují, že vyšší obsah bílkovin může sytost podpořit, ale záleží také na celkovém složení výrobku a velikosti porce.

Při výběru je proto praktičtější porovnat konkrétní kelímky. Výhodnější bude ten, který nabídne hodně bílkovin při rozumném množství kalorií.

Skyr vs. řecký jogurt: Co je zdravější?

Jednoduchá odpověď neexistuje. Oba patří mezi fermentované mléčné výrobky, dodávají kvalitní mléčné bílkoviny a jsou zdrojem minerálních látek a vitaminů obsažených v mléce. Islandská výživová doporučení například řadí neochucený nízkotučný skyr mezi vhodné zdroje vápníku a jódu. Řecký jogurt je zase zdrojem vápníku, fosforu a vitaminu B12.

Pozor na laktózu

Skyr ani řecký jogurt nejsou automaticky bez laktózy. Pokud ji špatně snášíte, hledejte přímo výrobek označený bez laktózy.

Rozdíl se opět nejvíc projeví u tuku. Skyr se tradičně vyrábí z odstředěného mléka, takže ho bývá minimum. Řecký jogurt může být stejně odtučněný, ale také výrazně krémovější. Pětiprocentní řecký jogurt tak přinese nejen více kalorií, ale také více nasycených mastných kyselin než prakticky odtučněný skyr.

To ovšem neznamená, že je plnotučnější řecký jogurt nezdravý. Jen jde o energeticky vydatnější potravinu, což je při redukčním jídelníčku dobré započítat do celkového množství jídla.

Ochucený skyr může být úplně jiný příběh

U ochucených variant se může výhoda skyru rychle zmenšit. Přírodní skyr má málo kalorií a jen několik gramů přirozeně se vyskytujících cukrů z mléka. Jakmile se ale přidá ovocná složka, cukr nebo sirup, čísla na obalu mohou výrazně vyskočit.

Věděli jste, že?

Údaj o cukrech na obalu neznamená automaticky přidaný cukr. Mléko přirozeně obsahuje laktózu, která se do položky z toho cukry také započítává. Přírodní skyr nebo bílý řecký jogurt tak může mít několik gramů cukrů, i když do něj výrobce žádný cukr nepřidal.

Rozdíl je vidět i na konkrétních výrobcích. Přírodní skyr může mít kolem 61 kcal a 3 g cukrů na 100 g, zatímco ochucená meruňkovo-broskvová varianta přibližně 90 kcal a 12 g cukrů.

Stejné pravidlo platí i pro řecké jogurty. Vanilka, ovoce, med nebo sladká vrstva na dně mohou z původně lehké vysokoproteinové svačiny udělat podstatně sladší a kaloričtější variantu.

Při hubnutí proto není důležité jen to, zda kupujete skyr, nebo řecký jogurt, ale také to, zda je přírodní, nebo ochucený.

Řecký jogurt s ovocnou omáčkou

Skyr, nebo řecký jogurt? Záleží, co od nich očekáváte

Při výběru proto není jeden univerzální vítěz. Záleží na tom, zda řešíte hlavně kalorie, bílkoviny, obsah tuku, nebo chuť.

Kdy sáhnout po skyru a kdy po řeckém jogurtu
Pokud chcete…Sáhněte spíše po…
co nejméně kaloriískyru nebo řeckém jogurtu 0 %
co nejvíce bílkovin za málo kaloriískyru nebo řeckém jogurtu 0 %
minimum tukuskyru nebo řeckém jogurtu 0 %
krémovější a plnější chuťtučnějším řeckém jogurtu
svačinu při hubnutíneochuceném skyru nebo odtučněném řeckém jogurtu
základ do tzatziki a krémových omáčekřeckém jogurtu
hustý základ do snídaňové miskyobojím
sladkou svačinu bez zbytečného cukruneochucené variantě a ovoce přidejte sami

Jak je využít v kuchyni

Skyr i řecký jogurt mají jednu velkou výhodu. Nemusíte je jíst jen samotné z kelímku.

  • Ke snídani je můžete doplnit ovocem, ovesnými vločkami, semínky nebo menší porcí ořechů. Tím přidáte vlákninu, které samotný skyr ani jogurt prakticky neobsahují.
  • Do pomazánek a dipů se oba hodí místo části majonézy nebo zakysané smetany. Skyr vytvoří hustší a méně tučný základ, zatímco tučnější řecký jogurt bývá krémovější.
  • Při pečení mohou nahradit část tuku nebo smetany v těstech, krémech a dezertech. U velmi hustého skyru je ale někdy potřeba recept upravit trochou mléka.
  • Do slaných jídel je řecký jogurt klasikou například v tzatziki, ale stejným způsobem lze použít i skyr. Ten se dobře kombinuje s česnekem, bylinkami, citronovou šťávou nebo hořčicí.
Tzatziky

Tzatziky

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Tzatziky s rybou v těstíčku

Tak co tedy vybrat při hubnutí?

Pokud proti sobě postavíme přírodní skyr a pětiprocentní řecký jogurt, má z hlediska kalorií při hubnutí výhodu skyr. Nabídne méně kalorií, minimum tuku a zpravidla alespoň stejně bílkovin.

Jakmile ale vedle něj položíme řecký jogurt s nulovým nebo velmi nízkým obsahem tuku, rozdíl se téměř smaže. Kaloricky i množstvím bílkovin si mohou být velmi podobné.

Nejdůležitější rada je proto překvapivě jednoduchá: nevybírejte jen podle velkého nápisu na víčku. Podívejte se na kalorie, bílkoviny, tuk a složení. Při hubnutí může právě zadní strana kelímku říct víc než to, zda je na přední napsáno skyr, nebo řecký jogurt.

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Grilované jablečné chipsy

Recept Skyr s jablkem, skořicí a křupavými vločkami

Rychlá snídaně nebo svačina, která využívá jednu z hlavních výhod skyru, tedy vysoký obsah bílkovin při poměrně nízké energetické hodnotě. Sladkost dodá hlavně jablko, med proto stačí přidat jen podle chuti.

  • 300 g přírodního skyru
  • 1 větší jablko
  • 40 g ovesných vloček
  • 10 g vlašských ořechů
  • 1 lžička skořice
  • 1 lžička medu podle chuti
  • několik kapek citronové šťávy
  1. Jablko omyjeme, zbavíme jádřince a nakrájíme na malé kostičky. Zakápneme citronovou šťávou a promícháme se skořicí.
  2. Ovesné vločky nasucho opékáme na pánvi asi 2 až 4 minuty, dokud nezačnou vonět a lehce nezezlátnou. Na závěr přidáme nasekané ořechy a ještě krátce společně prohřejeme.
  3. Skyr rozdělíme do dvou misek, přidáme jablko a posypeme směsí vloček a ořechů.
  4. Pokud chceme sladší chuť, zakápneme každou porci trochou medu.

Počet porcí: 2
Doba přípravy: 10 minut

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