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Skořice místo cukru: Jak s ní vařit a péct, aby pomáhala při hubnutí

Petra Kašparová
  4:00
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Skořice | foto: Depositphotos

Jedno z těch koření, které máme doma všichni, a na podzim ho používáme ještě častěji. Spojujeme si ji se sladkým a zároveň se o ní mluví jako o pomocníkovi při hubnutí. Pravda je méně bombastická, kila skořice neodčaruje. Vědci ale připouštějí, že může ovlivnit, jak tělo pracuje s cukrem, i některé metabolické ukazatele.

Obsah

Vliv skořice na hubnuti

Skořici se věnují i odborníci. Některé studie sledují možný vliv skořice na hladinu krevního cukru, inzulinovou citlivost a reakci těla na jídlo bohaté na sacharidy. Nejde tedy o to, že by skořice přímo „pálila tuk“, ale spíš o to, že může u některých lidí mírně ovlivnit práci těla s cukrem.

Právě stabilnější hladina krevního cukru bývá podle vědců jedním z důvodů, proč se o skořici mluví i v souvislosti s chutěmi na sladké a s kontrolou apetitu. Výsledky studií ale nejsou úplně jednoznačné a odborné instituce upozorňují, že současné důkazy zatím nestačí k tomu, aby se skořice označila za jasně prokázaný prostředek na hubnutí nebo léčbu metabolických potíží.

Jinými slovy: skořice není zázračný spalovač tuků. Může ale fungovat jako rozumný pomocník v rámci celkově dobře nastaveného jídelníčku.

Borůvková pěna

Borůvková pěna se skořicí – Křehký dezert na rodinné posezení

Recept

Lehké

20 min

Skořice může být dobrým pomocníkem v jídelníčku.

Zrychluje skořice metabolismus

Tvrzení, že skořice „zrychlí metabolismus“, je rozhodně potřeba brát s rezervou. Některé metaanalýzy randomizovaných studií naznačují příznivý vliv na tělesnou hmotnost, BMI nebo některé metabolické parametry, jiné přehledy ale upozorňují, že efekt na hmotnost není výrazný nebo není statisticky jednoznačný. Záleží také na dávce, délce užívání, zdravotním stavu sledovaných lidí i na tom, jakou skořici užívali.

Přesnější je tedy říct, že skořice může u části lidí mírně podpořit metabolické procesy, ale sama o sobě tělo „nepřepne“ do spalovacího režimu. Pokud člověk jí chaoticky, má nadbytek kalorií a minimum pohybu, špetka skořice to nezachrání.

Dýňový chlebíček

Jednoduchý dýňový koláč s vůní skořice – Zdravé a barevné pečení pro děti

Recept

Střední

90 min

Nejvoňavější koření? Skořice! Zázraky nedělá, ale ve vyváženém jídelníčku má své místo.

Co dělá skořice v těle

Malé množství skořice denně může pomoci hlavně nepřímo:

Ruličky sušené kůry skořice

Posiluje skořice, svaly nebo paměť?

Její vůně má povzbuzující účinky – skořice může zlepšovat soustředění, paměť a bdělost. Není náhoda, že se často používá v aromaterapii i v přírodních energetických nápojích.

  • pomůže dochutit jídlo bez dalšího cukru,
  • zvýrazní sladkou chuť kaší, jogurtů nebo ovoce,
  • může přispět k lepší sytosti, když ji spojíte s bílkovinami a vlákninou,
  • u některých lidí může být užitečná v jídelníčku zaměřeném na stabilnější hladinu cukru v krvi.

Právě v pravidelnosti se skrývá síla skořice. Ne v tom, že by sama „spalovala tuk“ a ubírala kila i centimetry v pase, ale v tom, že den co den pomáhá držet zdravější jídelníček. Když si místo přeslazené snídaně dáte bílý jogurt s jablkem, ořechy a skořicí, tělo na takovou kombinaci reaguje úplně jinak než na sladké pečivo nebo sušenky. A to je rozdíl, který se časem projeví.

Domácí skořicová granola

Domácí skořicová granola

Recept

Lehké

25 min

Kdo z vás má skořici spojenou se sladkým? A kdo s jablky? Skořice pomůže ušetřit cukr ve sladkých jídlech.

Skořice a chutě na sladké

Tohle je jeden z nejpraktičtějších důvodů, proč má skořice v jídelníčku své místo. Její aroma je přirozeně spojené se sladkou chutí, takže mozek často vnímá jídlo jako „sladší“, i když jste do něj nepřidali tolik cukru. To může být užitečné při hubnutí, ale i ve chvíli, kdy se snažíte odlehčit běžný jídelníček bez pocitu, že se o něco ochuzujete. Uznejte, není to geniální? Více skořice, méně cukru!

Typicky skořice skvěle funguje do ovesné kaše, tvarohu, skyru, řeckého jogurtu, pečených jablek (a to i v moučnících), smoothie nebo domácích lívanců bez zbytečného doslazování. To je přesně ten malý trik, který můžete používat každý den. Jen pokud ji sypete denně, sáhněte po té správné.

Hovězí s vůní skořice

Hovězí s vůní skořice

Recept

Lehké

140 min

Skořice voní, chutná, milujeme ji. A k vyváženému jídelníčku se skvěle hodí.

Pozor na typ skořice

Cassia vs. cejlonská skořice

Cassia skořice. Běžnější, výraznější, levnější, ale obsahuje více kumarinu. Na občasné použití v kuchyni většinou nevadí, ale není ideální jíst ji denně ve velkých dávkách.

Cejlonská skořice. Jemnější, dražší, s výrazně nižším obsahem kumarinu. Hodí se lépe pro častější používání.

V obchodech se běžně prodává hlavně cassia skořice, která obsahuje více kumarinu. Ten může být ve vyšších a dlouhodobých dávkách problematický hlavně pro játra. Šetrnější variantou bývá cejlonská skořice.

Kolik skořice denně je bezpečné? Evropský úřad pro bezpečnost potravin stanovil tolerovatelný denní příjem kumarinu na 0,1 mg na kilogram tělesné hmotnosti za den.

To, že skutečně existuje maximální dávka skořice, neznamená, že si máte přestat sypat skořici do kaše. Znamená to jen, že není rozumné jíst ji po lžících každý den nebo ji bezmyšlenkovitě doplňovat ve vysokých dávkách ve formě suplementů.

Bez pohybu se žádné hubnutí neobejde. Skořice pohyb nenahradí.

Kdo by měl být se skořicí opatrný

V běžném množství v jídle není skořice pro většinu lidí problém. Obezřetnost je na místě zejména u lidí, kteří mají onemocnění jater, užívají léky ovlivňující hladinu cukru v krvi nebo pravidelně berou koncentrované doplňky stravy se skořicí. U nich je lepší větší dávky skořice probrat s lékařem nebo lékárníkem.

Zbystřit je třeba také u těhotných a kojících žen a u dětí, zejména pokud jde o skořici v doplňcích stravy, ne o koření v jídle. Doplňky by neměli užívat automaticky, ale až po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem.

Skořicová klubíčka

Skořicová klubíčka

Recept

Střední

40 min

Začněte den skořicí, metabolismus vám poděkuje.

Jak skořici zařadit do jídelníčku

Největší efekt má tehdy, když ji neberete jako doplněk „na hubnutí“, ale jako součást běžného jídla. Špetka denně opravdu stačí. Právě proto, že jde spíš o pravidelný návyk než o vysoké dávkování.

Recepty se skořicí:

Palačinky s jablky

Palačinky plněné jablky, ořechy a rozinkami – Sladký oběd s vůní skořice

Recept

Střední

40 min

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Témata: skořice, Cukr, Hubnutí

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