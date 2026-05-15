Vliv skořice na hubnuti
Čas skořici věnují dokonce odborníci. Některé studie sledují možný vliv skořice na hladinu krevního cukru, inzulinovou citlivost a reakci těla na jídlo bohaté na sacharidy. Nejde tedy o to, že by skořice přímo „pálila tuk“, ale spíš o to, že může u některých lidí mírně ovlivnit práci těla s cukrem.
Právě stabilnější práce s krevním cukrem bývá podle vědců jedním z důvodů, proč se o skořici mluví i v souvislosti s chutěmi na sladké a s kontrolou apetitu. Výsledky studií ale nejsou úplně jednoznačné a odborné instituce upozorňují, že současné důkazy zatím nestačí k tomu, aby se skořice označila za jasně prokázaný prostředek na hubnutí nebo léčbu metabolických potíží. Jinými slovy: skořice není zázračný spalovač tuků. Může ale fungovat jako rozumný pomocník v rámci celkově dobře nastaveného jídelníčku.
Zrychluje skořice metabolismus
Tvrzení, že skořice „zrychlí metabolismus“, je rozhodně potřeba brát s rezervou. Některé metaanalýzy randomizovaných studií naznačují příznivý vliv na tělesnou hmotnost, BMI nebo některé metabolické parametry, ale jiné přehledy upozorňují, že efekt na hmotnost není výrazný nebo není statisticky jednoznačný. Záleží také na dávce, délce užívání, zdravotním stavu sledovaných lidí i na tom, jakou skořici užívali.
Přesnější je tedy říct, že skořice může u části lidí mírně podpořit metabolické procesy, ale sama o sobě tělo „nepřepne“ do spalovacího režimu. Pokud člověk jí chaoticky, má nadbytek kalorií a minimum pohybu, špetka skořice to nezachrání.
Co dělá skořice v těle
Malé množství skořice denně může pomoci hlavně nepřímo:
- Pomůže dochutit jídlo bez dalšího cukru,
- zvýrazní sladkou chuť kaší, jogurtů nebo ovoce,
- může přispět k lepší sytivosti, když ji spojíte s bílkovinami a vlákninou,
- u některých lidí může být užitečná v režimu zaměřeném na stabilnější hladinu cukru v krvi.
Co posiluje skořice, svaly nebo paměť?
Její vůně má povzbuzující účinky – skořice může zlepšovat soustředění, paměť a bdělost. Není náhoda, že se často používá v aromaterapii i v přírodních energetických nápojích.
Právě v pravidelnosti se skrývá síla skořice. Ne v tom, že by sama „spalovala tuk“, ubírala kila a centimetry v pase, ale v tom, že pomáhá v celém zdravém stravovacím režimu den za dnem. Když si místo přeslazené snídaně dáte bílý jogurt s jablkem, ořechy a skořicí, tělo na takovou kombinaci reaguje úplně jinak než na sladké pečivo nebo sušenky. To už je rozdíl, který se v čase počítá.
Skořice a chutě na sladké
Tohle je jeden z nejpraktičtějších důvodů, proč má skořice v jídelníčku své místo. Její aroma je přirozeně spojené se sladkou chutí, takže mozek často vnímá jídlo jako „sladší“, i když jste do něj nepřidali tolik cukru. To může být užitečné při redukci, ale i ve chvíli, kdy se snažíte odlehčit běžný jídelníček bez pocitu, že se o něco ochuzujete. Uznáte, není to geniální? Více skořice, méně cukru!
Typicky skořice skvěle funguje do ovesné kaše, tvarohu, skyru, řeckého jogurtu, pečených jablek (a to i v moučnících), smoothie nebo domácích lívanců bez zbytečného doslazování. To je přesně ten malý trik, který můžete praktikovat denně.
Kdo by měl být se skořicí opatrný
V běžném množství v jídle není skořice pro většinu lidí problém. Obezřetnost je na místě zejména u lidí, kteří mají onemocnění jater, užívají léky ovlivňující hladinu cukru v krvi nebo pravidelně berou koncentrované doplňky stravy se skořicí. U nich je lepší řešit větší dávky skořice s lékařem nebo lékárníkem.
V případě těhotných a kojících žen a u dětí je třeba také zbystřit, zejména ve chvíli, kdy bychom se bavili o skořici v doplňku stravy, ne jen jako o koření. Ty by se neměly užívat automaticky bez konzultace s lékařem nebo lékárníkem.
Pozor na typ skořice
Cassia vs. cejlonská skořice
Cassia skořice. Běžnější, výraznější, levnější, ale obsahuje více kumarinu. Na občasné použití v kuchyni většinou nevadí, ale není ideální jíst ji denně ve velkých dávkách.
Cejlonská skořice. Jemnější, dražší, s výrazně nižším obsahem kumarinu. Hodí se lépe pro častější používání.
V obchodech se běžně prodává hlavně cassia skořice, která obsahuje více kumarinu. Ten může být ve vyšších a dlouhodobých dávkách problematický hlavně pro játra. Šetrnější variantou bývá cejlonská skořice.
Kolik skořice denně je bezpečné? Evropský úřad pro bezpečnost potravin stanovil tolerovatelný denní příjem kumarinu na 0,1 mg na kilogram tělesné hmotnosti za den.
To, že skutečně existuje maximální dávka skořice, neznamená, že si máte přestat sypat skořici do kaše. Znamená to jen, že není rozumné jíst ji po lžících každý den nebo ji bezmyšlenkovitě doplňovat ve vysokých dávkách ve formě suplementů.
Jak skořici zařadit do jídelníčku
Největší efekt má tehdy, když ji neberete jako doplněk „na hubnutí“, ale jako součást běžného jídla. Špetka denně opravdu stačí. Právě proto, že jde spíš o pravidelný návyk než o vysoké dávkování.
Recepty se skořicí:
- Skořicový pletenec
- Halušky se skořicí, jablky a rozinkami
- Hovězí pečeně na kořenové zelenině s vínem a skořicí
- Skořicová roláda se smetanovým krémem
- Skořicové lívance
- Mramorovaný dýňový cheesecake se skořicí
