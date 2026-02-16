Ač je louskání vlašských ořechů nejtypičtější asi pro období Vánoc, snad vám ještě doma nějaké zůstaly. Nehodí se totiž jen na cukroví – jejich skořápky dokážou ještě posloužit. Podomácku z nich lze vyrobit léčivé přípravky, domácí kosmetiku, využití však najdou i při vytápění.
Základem pro většinu aplikací je povaření skořápek ve vodě – platí, že na litr vody připadnou zhruba dvě hrsti skořápek, ve vroucí vodě by měly zůstat okolo dvaceti minut. Předtím je ale nezapomeňte omýt.
1. Čaj na léčbu kašle
Vylouhované vlašské skořápky dokážou pomoci i s dlouhodobým vlhkým kašlem. Odvar ze zhruba 25 skořápek a půl litru vody je účinný i proti nachlazení a přispívá také k odhlenění. Pít ho můžete často – ideálně i přes den ještě teplý z termosky.
2. Zdroj jódu
Odvar ze skořápek vlašských ořechů je rovněž skvělým zdrojem jódu, který je nezbytný pro správné fungování štítné žlázy, ale i metabolismus a imunitní systému. Pít ho můžete i třikrát denně po několik týdnů.
3. Zubní plak
Díky antiseptickým vlastnostem vlašských ořechů jsou jejich skořápky ideální i pro ošetřování zubů a boj proti nepříjemnému bakteriálnímu povlaku, který může vést až k tvorbě kazů. Na zuby už bude potřeba kaše vzniklá z rozemletých skořápek povařených ve vodě. Touhle domácí pastou si zuby čistěte jako obvykle, ke zdravějším a bělejším zubům by navíc mělo stačit jen několikrát do měsíce.
4. Peeling
Pasta ideální pro péči o zuby se díky jemným částečkám skořápek skvěle hodí i pro čištění pokožky. Nadrcená hmota šetrně odstraňuje odumřelé kožní buňky a zároveň pomáhá čistit póry a zlepšuje i prokrvení. Pro ještě lepší výsledky smíchejte nadrcené skořápky s olejem.
5. Vyrážky a akné
Odvar zmíněný výše pomáhá díky antiseptickým vlastnostem i s léčbou různých vyrážek, ekzémů i akné. Pro aplikaci na kůži je nicméně vhodné jej připravit o něco silnější. Dobře funguje i proti lupům.
6. Přeliv na vlasy
Vyvařené skořápky dokážou kromě lupů pomoci i samotným vlasům – i když trochu jiným způsobem a jen některým. Skořápky totiž obsahují barvivo, které umí zakrýt začínající šediny v tmavých vlasech.
7. Oživovač dřeva
Vlastně identický výluh může posloužit i přímo v domácnosti – na stejném principu působí i na dřevěné podlahy či nábytek, které dokáže vyživit, a osvěžit tak jejich vzhled. Schovat umí i malé škrábance nebo rýhy.
8. Drenáž i mulč pro rostliny
Rozbité skořápky poslouží také jako drenáž v květináčích, a zabrání tak přelití rostlin. Oproti široce používanému keramzitu mají navíc ještě jednu výhodu – jsou velmi lehké, takže se například při přenášení květin méně nadřete. Využít je lze také jako mulč okolo rostlin, díky odolnosti vydrží i několik let a pomáhají i proti škůdcům. Jen je potřeba dávat pozor na množství, aby naopak neublížily rostlinám.
9. Hnojivo pro rostliny
Rostlinám mohou skořápky posloužit i jako hnojivo, jelikož jsou bohaté na draslík, vápník a fosfor – živiny, které rostliny potřebují k růstu. Možnost aplikace je dokonce dvojí: připravit můžete odvar ze skořápek odstátých ve vodě, který půjde přilívat do květináčů. Možností je i přidat rozdrcené skořápky přímo do půdy, kde se z nich budou živiny postupně uvolňovat.
10. Do kamen s tím!
Pokud jste si nevybrali z předchozích tipů, lze skořápky vlašských ořechů využít i pro zvýšení komfortu – mají překvapivé tepelné vlastnosti, které jsou srovnatelné s tvrdým dřevem. Právě proto je ale do kamen není radno házet ve velkém, spíše po hrstech jako přídavek ke dřevu nebo při roztápění. Pro přikládání by také měly být dobře proschlé.