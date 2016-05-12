Rýže, hrášek, kukuřice, kousky masa a pořádná vrstva eidamu. Takhle nějak si mnozí vybaví sypké rizoto ze školní jídelny.
Autor: Canva
Stejné základní suroviny můžeme doma proměnit v mnohem výraznější srbské rizoto s rajčaty, paprikou, cibulí a kořením bude barevnější i plnější chuti.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Dušené vepřové, které na první pohled nevypadá, jako by právě opustilo kuchyni. Maso, omáčka a příloha v jednom nevýrazném talíři.
Autor: iDNES.cz
Přitom někdy stačí málo, maso můžeme se zeleninou a trochou sýra nebo smetany zapéct v troubě a z obyčejného dušeného jídla je hned úplně jiný talíř.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Buchtičky se šodó sice děti většinou milují, ale i tady dokáže způsob servírování udělat svoje.
Autor: iDNES.cz
Stačí buchtičky hezky naservírovat, přelít šodó a nakonec lehce posypat moučkovým cukrem. I školní klasika pak může vypadat lákavěji.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Škubánky s mákem mohou být dobré, ale když jsou na talíři suché a bez pořádné dávky másla, děti jim zrovna velkou šanci nedávají.
Autor: Shutterstock
K máku můžeme přidat tvaroh, máslo a trochu cukru a ze suchého talíře jsou rázem vláčné škubánky, které vypadají úplně jinak.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Koprová omáčka, která se na talíři rozlije kolem přílohy a sama o sobě nevypadá zrovna lákavě. Poznali byste, co se dnes podává?
Autor: Roman Vaněk
Koprovka může doma vypadat úplně jinak...s vařeným vejcem, pár lístky čerstvého kopru a úhledně naservírovanými bramborami už si ji dáme mnohem raději.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Květáková směs ze školní jídelny na první pohled barvami ani vzhledem příliš neláká. Přitom samotný květák za to rozhodně nemůže.
Autor: www.freshandtasty.cz
Když přidáme více zeleniny, například papriku, mrkev nebo hrášek, dostaneme barevnější směs, která bude nejen lépe vypadat, ale nabídne i pestřejší složení.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Houbová omáčka, ve které houby skoro nejsou vidět a výsledná směs připomíná spíš jednolitou hmotu než omáčku.
Autor: Sebastián Antonín
Doma přitom můžeme houby nechat vyniknout, nakrájet je na větší kousky a omáčku servírovat tak, aby na talíři nepřetekla přes všechno ostatní.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Váleček mletého masa a kopeček kaše. Poznáte podle toho, co se právě podávalo?
Autor: Sebastián Antonín
Ano, opravdu jde o čevabčiči. Když se dobře dochutí a správně opeče, může z něj být velmi povedený oběd a není potřeba ho schovávat pod kopec kaše.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Hrášek zalitý světlou omáčkou, která sama o sobě zrovna nevyvolává chuť zjistit, co je pod ní. Co myslíte, že to je?
Autor: Sebastián Antonín
Je to hrášek na bílo. Z hrášku, smetany a světlé omáčky může být přitom velmi dobrá příloha k masu, třeba k vepřové panence.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Párek s omáčkou a přílohou, u které možná bez jídelníčku ani nepoznáte, co přesně máte na talíři.
Autor: Sebastián Antonín
Přitom i obyčejný párek můžeme doma podat jednoduše a mnohem lákavěji, třeba s dobrým bramborovým salátem a čerstvou zeleninou.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Řídká načervenalá omáčka, ve které rajčata skoro nepoznáte. Už pohled na talíř napovídá, že výraznou rajskou chuť asi čekat nemáme.
Autor: Archiv
Rajská má být hustší, plná chuti a s pořádným kusem šťavnatého masa. Tady už je na první pohled jasné, co bude k obědu.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Trocha rýže a směs mletého masa se zeleninou. Na první pohled možná spíš připomíná neurčitou směs než jídlo, které má výraznou chuť.
Autor: MaČ
Ve skutečnosti jde o chili con carne. Stačí přidat fazole, rajčata, chilli a koření a nakonec jídlo doplnit čerstvým koriandrem.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Krůtí nudličky s nudlemi a světlou omáčkou na asijský způsob. Jednotvárný vzhled tohohle talíře příliš neprozradí, co od něj čekat.
Autor: www.freshandtasty.cz
Podobné suroviny můžeme doma poskládat jako soba bowl s pohankovými nudlemi, masem, zeleninou a výraznější omáčkou, která jednotlivé chutě propojí.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Rizoto, které nevypadá úplně jako rizoto. Možná proto, že tentokrát na talíři nenajdete rýži.
Autor: www.freshandtasty.cz
Ano, jde o kroupové rizoto. Kroupy jsou zdrojem vlákniny a mají výraznější strukturu, takže z nich můžeme připravit zajímavou alternativu klasického rizota.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Rýže, trochu zeleniny a kus masa, u kterého si bez jídelníčku možná ani nejsme jistí, co vlastně jíme.
Autor: www.freshandtasty.cz
Přitom i rybu můžeme připravit mnohem lákavěji, třeba ji zapéct se zeleninou, bylinkami a trochou citronu a podávat s rýží nebo bramborami.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Luštěninová placka ze školní jídelny asi není jídlo, které by děti samy od sebe prosily přidat.
Autor: www.freshandtasty.cz
Když ale luštěniny rozmixujeme nebo umeleme, dobře ochutíme a vytvarujeme do podoby karbanátků, vypadají úplně jinak a na talíři je možná děti ani nepoznají.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Špagety s masovými kuličkami, které se ve školní jídelně často promění v porci těstovin slepených dohromady a pár masových kousků zalitých omáčkou.
Autor: www.freshandtasty.cz
Stejné jídlo může doma vypadat úplně jinak. Špagety, výrazná rajčatová omáčka a pěkně opečené masové kuličky už vypadají jako oběd, na který se těšíme.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Rybí placka, u které bychom možná podle vzhledu ani nehádali, že uvnitř je ryba.
Autor: www.freshandtasty.cz
Z rybího masa můžeme připravit placky s bylinkami, citronem a kořením a podávat je třeba se salátem nebo jogurtovým dipem.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Brokolice s těstovinami a světlou omáčkou. Jedna barva a příliš mnoho důvodů, proč děti brokolici zase odmítnou.
Autor: www.freshandtasty.cz
Když brokolici necháme trochu křupavou, přidáme česnek, parmazán a pár dalších surovin, mohou i obyčejné těstoviny působit úplně jinak.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Zapečený lilek a cuketa dokážou na školním talíři vytvořit jednu beztvarou zeleninovou směs, do které se nikomu nechce.
Autor: www.freshandtasty.cz
Stačí dobře ochutit, zapéct dozlatova a doplnit sýrem nebo bylinkami. Najednou je jasné, co vlastně jíme.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Cizrnové curry může na první pohled vypadat jako další hnědá omáčka, ve které se ztrácí všechny suroviny.
Autor: www.freshandtasty.cz
Doma mu ale můžeme dát barvu i chuť pomocí koření, kurkumy, rajčat, kokosového mléka a čerstvých bylinek.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Luštěninová směs vytvarovaná do kuliček. Dítěti ve školní jídelně možná stačí jeden pohled a je rozhodnuto.
Autor: www.freshandtasty.cz
Falafel ale může být pěkně opečený a křupavý a s pita chlebem, zeleninou a jogurtovým dipem.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Dušené hovězí se zeleninou, které na talíři často splývá v jednu tmavou směs a maso v ní hledáme skoro lupou.
Autor: www.freshandtasty.cz
Když maso necháme dobře zatáhnout a zeleninu nepřevaříme, můžeme z něj připravit hutné jídlo s výraznou omáčkou.
Autor: Canva
Vaječná omeleta ze školní jídelny bývá spíš plackou z vajec.
Autor: www.freshandtasty.cz
Stačí přidat sýr, bylinky nebo zeleninu a omeletu podávat jako pizzu.
Autor: Canva
Gnocchi se špenátem a smetanou mohou ve školní jídelně vypadat jako jedna zelenobílá hmota, ve které se jednotlivé suroviny úplně ztrácejí.
Autor: www.freshandtasty.cz
Stačí omáčku připravit krémovější, gnocchi lehce opéct a nakonec přidat parmazán nebo čerstvě namletý pepř. Hned je na co se dívat i těšit.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Zeleninový štrúdl se salátem? Tak to nezaujme.
Autor: www.freshandtasty.cz
Stejnou zeleninu můžeme zabalit do tortilly jako burrito, přidat fazole, sýr, koření a trochu čerstvé zeleniny.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Česká klasika, ale když maso doplní bledé knedlíky a ještě bledší zelí, nemusí talíř vypadat zrovna lákavě.
Autor: Viktor Chlad, MAFRA
Maso je lepší nechat opéct pěkně dozlatova, knedlíky nakrájet pravidelně a zelí připravit tak, aby na talíři mělo své místo i chuť.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Filé, které připomíná spíš beztvarý čtverec než rybu, a k němu obligátní brambory.
Autor: Julie Kalodová
Když použijeme kvalitní rybí filet, obalíme ho v křupavé strouhance a usmažíme dozlatova, můžeme si velmi pochutnat.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Za pultem se vydávalo všechno pěkně podle jídelníčku. Porce na talíř, příloha vedle a šup s obědem ke stolu.
Autor: Anthony Devlin/PA Images/Profimedia