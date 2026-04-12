Sklenka vína denně: Prospívá skutečně zdraví, nebo jde o nebezpečný mýtus?

Ivana Vaňkátová
  4:00
Ten rituál zná snad každý rodič. Děti konečně spí, v domě zavládl relativní klid a jedinou cestou, jak nepodlehnout tichému šílenství, se zdá být vychlazená sklenice alkoholu. Dlouhá léta nás studie konejšily, že mírná konzumace prospívá srdci a čistí cévy. Jenže nejnovější data z roku 2026 i varování WHO mluví jasně: nic jako „bezpečná dávka“ neexistuje a alkoholový lék na nervy má svou odvrácenou tvář.
Sklenka vína se vám může zdát jako dobrý nápad. Pozor ale! Pokud se vám...

Sklenka vína se vám může zdát jako dobrý nápad. Pozor ale! Pokud se vám rozjíždí bolest hlavy, dejte si raději vodu.

Právě ve chvíli, kdy se vytrácí schopnost odpočívat bez alkoholu, je podle...
ilustrační snímek
ilustrační snímek
Sklenku vína denně? Proč ne

V české kultuře je sklenka vína denně vnímána téměř jako součást zdravého životního stylu. Argumentujeme francouzským paradoxem, antioxidanty a tím, že trocha červeného je přece dobrá na krev. Jenže zatímco my vidíme relaxaci, naše játra a buňky vidí ethanol – látku, kterou Světová zdravotní organizace (WHO) bez obalu řadí mezi karcinogeny první třídy.

Co je to ten „francouzský paradox“?

Pojem se zrodil v 80. letech, kdy si vědci všimli, že Francouzi mají nečekaně nízký výskyt srdečních chorob, přestože jejich strava je bohatá na nasycené tuky (sýry, máslo, paštiky) a pravidelně pijí víno.

  • Původní vysvětlení: Za vše může resveratrol – silný antioxidant obsažený v červeném víně, který chrání cévy.
  • Moderní pohled: Novější studie naznačují, že šlo o souhru více faktorů. Francouzi tehdy jedli více čerstvých potravin, menší porce a celkově žili méně stresujícím životním stylem.
  • Tvrdá realita: Abyste do těla dostali účinné množství resveratrolu, museli byste vypít zhruba 100 až 1000 litrů vína denně. To už by vám srdce pravděpodobně moc nepoděkovalo. Francouzský paradox byl tedy spíše důkazem o kvalitním životním stylu než o zázračné moci alkoholu.
Právě ve chvíli, kdy se vytrácí schopnost odpočívat bez alkoholu, je podle...

Sklenka červeného vína: Srdce v bezpečí, ale co zbytek

Dřívější optimismus ohledně prospěšnosti alkoholu byl často založen na pozorování, že mírní pijáci žijí déle než úplní abstinenti. Moderní meta-analýzy, například ta publikovaná v JAMA Network Open, však ukázaly metodickou chybu: mezi „abstinenty“ v dřívějších studiích byli často započítáni i lidé, kteří pít přestali kvůli podlomenému zdraví.

Pokud se na data podíváme přísněji, zjistíme, že:

  • Kardiovaskulární systém: Malá dávka může mít mírně pozitivní vliv na cévy, ale tento benefit je vykoupen vyšším rizikem jinde.
  • Onkologie: Podle NZIP neexistuje žádná dávka, která by nezvyšovala riziko rakoviny. U žen je už jedna sklenice alkoholu denně spojena s vyšším rizikem rakoviny prsu.
  • Spánek: Možná po ní rychleji usnete, ale kvalita spánku je mizerná. Alkohol narušuje REM fázi, takže se ráno budíte jako vzteklá maminka, i když jste večer měla pocit, že si léčíte nervy. Svou významnou roli ale zaručeně hraje i to, že nastává další kolečko buzení, mytí, oblékání a tahání dětí do školy a do školky.
Kdy se z člověka stává alkoholik

Hranice mezi „zaslouženou odměnou“ a problémem je v Česku velmi rozostřená. Otázka, kdy se z člověka stává alkoholik, totiž nesouvisí jen s množstvím, ale i s funkcí, kterou alkohol plní. Pokud je pro vás pití jedinou cestou, jak zvládnout stres nebo emoce, zbystřete.

Adiktologové varují před tzv. „nízkoprahovým pitím“. Problém nastává, když:

  1. Tolerance roste: Jedna sklenička už k pocitu uvolnění nestačí.
  2. Plánování: Přistihnete se, že se už odpoledne těšíte na to, až si večer nalijete.
  3. Absence kontroly: Slíbíte si jeden den pauzu, ale u večeře si stejně nalijete, protože „dnešek byl fakt náročný“.
Pivo, víno, nebo tvrdý alkohol

Liší se riziko podle toho, co máte ve sklenici? Z biologického hlediska příliš ne. Rozhodující je celkové množství přijatého ethanolu. Sklenka vína obsahuje zhruba stejné množství čistého lihu jako půllitr piva nebo malý panák.

Mýtus o „zdravějším“ víně přežívá hlavně díky obsahu resveratrolu. Jenže abyste z něj získali terapeutické množství, museli byste vypít desítky litrů vína denně, což by vás pravděpodobně zabilo dřív, než by se vaše cévy stihly vyčistit.

Nealko pivo: Cesta k záchraně, nebo cukrová past

Jako rozumná alternativa se dnes nabízí nealkoholické varianty. Ty vás sice zbaví toxinů v podobě etanolu, ale pozor na etikety. Mnohá ochucená nealko piva obsahují velké množství cukru, což znamená zbytečné kalorie a výkyvy glykémie. Čisté nealko pivo je však pro tělo nesrovnatelně menší zátěží a pomáhá udržet společenský rituál „skleničky po práci“ bez ranní kocoviny a zdravotních rizik.

Takže? Sklenička vína sice může zachránit vaši momentální náladu, ale vaše zdraví za ni platí daň. Pokud už pijete, dělejte to pro chuť, nikoliv pro „léčbu“ stresu. Jak říkají adiktologové: Méně je vždy lépe a nulová tolerance je pro tělo nejbezpečnější volbou.

5 signálů, že vaše „sklenička na nervy“ začíná být problém

Někdy je těžké poznat, kdy končí relax a začíná závislost. Pokud se poznáváte ve více bodech, je čas na krátkou abstinenci:

  1. Plánování odměny: Už v poledne se těšíte, až si večer nalijete, a tato myšlenka vás drží nad vodou během celého dne.
  2. Rostoucí tolerance: Zatímco dřív vám stačila „dvojka“, dnes automaticky saháte po druhé (nebo třetí) sklenici, abyste pocítili stejné uvolnění.
  3. Lék na emoce: Alkohol nepoužíváte k jídlu nebo pro chuť, ale jako primární nástroj na zvládání vzteku, smutku nebo úzkosti.
  4. Výčitky svědomí: Ráno si slíbíte, že dnes pít nebudete, ale večer si najdete „pádný“ důvod, proč slib porušit.
  5. Zhoršená regenerace: Budíte se unavení, podráždění a máte pocit, že vaše trpělivost s dětmi nebo kolegy je ještě tenčí než včera.

Sklenka vína denně: Prospívá skutečně zdraví, nebo jde o nebezpečný mýtus?

