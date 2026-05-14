Skladujete okurku v lednici vedle rajčat? Odsuzujete ji k trestu smrti a ještě navíc ohrožujete své zdraví

Petra Burgrová
  1:30
Když se řekne hydratace, většina lidí si představí obyčejnou sklenici vody. Existuje ale zelenina, která dokáže tělo osvěžit ještě efektivněji a zároveň dodá vitamíny, minerály i vlákninu. Řeč je o okurce. Jenže právě s ní často děláme jednu zásadní chybu. Často ji totiž skladujeme v lednici vedle rajčat. Proč je to problém?

Na co je zdravá okurka

Okurka není jen tak obyčejná dietní zelenina, kterou si dáváme do salátu. Ve skutečnosti má mnoho zdravotních benefitů, díky kterým je velmi cennou součástí zdravého jídelníčku.

  • Podporuje hydrataci organismu: Obsahuje totiž velmi vysoký podíl vody, což pomáhá tělu doplňovat tekutiny přirozenou cestou. Pravidelná konzumace okurky může zmírnit pocit únavy, který často souvisí s dehydratací, a zároveň pomáhá při bolestech hlavy způsobených nedostatkem tekutin.

Okurka je geniální „vyprošťovák“

Pokud jste to přehnali s alkoholem, snězte pár plátků okurky ještě předtím, než půjdete spát.

Obsahuje totiž dostatek cukru, vitamínů skupiny B a elektrolytů na to, aby tělo zvládlo hydrataci a doplnilo základní živiny, které alkohol vyplavil. Ráno pak bude hlava bolet mnohem méně.

  • Má pozitivní vliv na trávení: Díky obsahu vlákniny podporuje správnou činnost střev a pomáhá udržovat pravidelné vyprazdňování. To přispívá ke zdravému zažívání a celkové lehkosti organismu. Okurka tak může být vhodnou volbou pro lidi, kteří mají problémy se zpomaleným trávením nebo chtějí podpořit zdraví svého střevního mikrobiomu.
  • Je oblíbená při hubnutí: Sto gramů okurky obsahuje přibližně jen patnáct kalorií, což z ní dělá ideální nízkokalorickou potravinu. Dokáže zasytit, osvěžit a přitom organismus téměř nezatěžuje. Díky tomu je skvělá jako součást redukční diety nebo lehkých jídel během dne.
  • Je zdravá pro pokožku: Obsahuje vodu a antioxidanty, které pomáhají udržovat pleť hydratovanou a svěží. Pravidelná konzumace může přispět k lepší pružnosti pokožky a také ke zmírnění otoků, například v oblasti obličeje. Právě proto se okurka často používá i v kosmetice nebo domácích pleťových maskách.
  • Prospívá zdraví: Obsahuje draslík, který pomáhá regulovat krevní tlak a podporuje správnou činnost kardiovaskulárního systému. Díky tomu může přispívat k celkovému zdraví srdce a cév, pokud je součástí vyvážené stravy. Kromě hydratace obsahuje lignany, které jsou spojovány se snižováním rizika některých druhů rakoviny.

V dobrých podmínkách poskytují okurky dlouhou a vyrovnanou úrodu a rostou jako z vody. Sklízet je potřeba takřka každý den.

Kdy je okurka jedovatá

Pozor na hořkost! Pokud okurka chutná výrazně hořce, vyhoďte ji. Obsahuje totiž kukurbitaciny. Tyto látky rostlina produkuje jako obranu proti škůdcům. V malém množství nevadí, ale silně hořká okurka může způsobit křeče v břiše, průjem a nevolnost. U moderních odrůd se to stává málokdy, ale jistota je jistota.

Některé potraviny se mohou na vašem letním jídelníčku objevovat často, pochutnáte si a vaše tělo nezatíží.

Jaké vitamíny jsou v okurce

Nejvíce jich najdete v tmavě zelené slupce, tak ji rozhodně neloupejte!

  • Vitamín K: Klíčový pro srážlivost krve a zdravé kosti.
  • Vitamín C: Antioxidant pro silnou imunitu.
  • Biotin (B7): Známý jako „vitamín krásy“ pro pevné nehty a lesklé vlasy.
  • Křemík: Minerál, který posiluje pojivové tkáně.

Jeden z nejlepších pomocníků na unavenou pleť je okurka.

Proč se dávají okurky na oči

Není to jen filmové klišé. Okurka obsahuje kyselinu kávovou a vitamín C, které mají protizánětlivé účinky. Navíc je přirozeně chladivá.

      1. Zatahuje cévy (zmírňuje otoky a tmavé kruhy).
      2. Zklidňuje podrážděnou kůži (např. po slunění).
      3. Hydratuje jemné oční okolí lépe než drahé gely.
Kolik jíst okurky denně

Žádný striktní limit neexistuje, ale půlka až jedna celá střední okurka denně je ideální dávka pro doplnění tekutin a vitamínů. Pokud to ale přeženete, počítejte s tím, že budete běhat častěji na toaletu, její močopudné účinky jsou opravdu znát.

Proč nesmí okurka sousedit s rajčetem

Možná je to vaše oblíbená kombinace v salátu, ale v lednici si okurka a rajče příliš nerozumí. Důvodem je ethylen – neviditelný plyn, který některé druhy ovoce a zeleniny přirozeně uvolňují a který funguje jako jakýsi urychlovač zrání.

Právě rajčata, ale i jablka, banány nebo meruňky patří mezi největší producenty ethylenu. Okurka je naopak na tento plyn velmi citlivá. Jakmile se k ní ethylen dostane, začíná se rozpadat chlorofyl – zelené barvivo, které jí dává její typickou barvu. Výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.

Během 24 až 48 hodin okurka žloutne, ztrácí pevnost a postupně přichází o svou vyhlášenou křupavost.

Jak tedy okurku správně skladovat

  • Oddělte ji od rajčat a dalších „ethylenových agresorů“.
  • Uložte ji do lednice samostatně, ideálně do horní části, kde je o něco vyšší teplota.
  • Rajčata skladujte raději mimo lednici, v ošatce při pokojové teplotě si zachovají lepší chuť.
  • Spotřebujte okurku ideálně do několika dnů, pokud chcete maximum křupavosti a svěžesti.
