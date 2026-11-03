Skladujete dýni špatně? Kvůli téhle chybě shnije dřív, než ji stihnete uvařit

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Některé dýně vydrží až do února. Neplatí to ale pro všechny
Dýňová polévka, pečená dýně nebo sladký koláč. Na podzim se dýně v českých kuchyních objevují v nejrůznějších podobách. Pokud jste si ale na zahradě vypěstovali větší úrodu nebo nakoupili několik kusů do zásoby, nemusíte je všechny zpracovávat hned. Správně uložené dýně totiž mohou vydržet i několik měsíců.
Co připravit z dýně?
Podle sezonního kalendáře Ministerstva zemědělství, se dýně v Česku sklízejí především od srpna do října. U některých druhů, například hokkaida či máslových dýní, přitom kalendář počítá s možností skladování až do února. Výslovně však dodává, že záleží na druhu.
Neznamená to tedy, že každá dýně vydrží až do konce zimy. Některé odrůdy mají skladovatelnost přibližně jeden až dva měsíce, jiné mohou vydržet i půl roku. Velkou roli hraje také to, v jakém stavu jste dýně sklidili nebo koupili.
Největší šanci na dlouhé skladování mají plně vyzrálé dýně s pevnou, nepoškozenou slupkou a zachovanou stopkou. Naopak plody s otlaky nebo prasklinami je lepší zpracovat přednostně, protože poškozenými místy mohou snadněji pronikat mikroorganismy způsobující kažení.
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Dýně do lednice nepatří. A pozor i na vlhký sklep
Možná vás překvapí, že dýně nepotřebují stejný chlad jako například mrkev. Příliš nízká teplota jim může naopak uškodit. Pro dlouhodobé skladování je vhodné prostředí s teplotou přibližně 12 až 15 stupňů Celsia, přiměřenou vlhkostí a dobrým prouděním vzduchu.
Vhodným místem tak může být chladnější komora, spíž nebo suchý sklep. Jenže ani správná teplota není zárukou, že dýně vydrží. Důležitá je také vlhkost. Pokud se v místnosti drží příliš mnoho vlhkosti nebo se na stěnách sráží voda, mohou dýně začít hnít mnohem dřív.
|Na co si dát pozor
|Co dýním prospívá
|Teplota
|Přibližně 12–15 °C, bez mrazu
|Vlhkost
|Zhruba 50–70 %, bez kondenzující vody
|Místo
|Suchá, chladnější komora nebo dobře větraný sklep
|Uložení
|Na suché polici, nejlépe vedle sebe s mezerami
|Kontrola
|Alespoň jednou týdně prohlédnout všechny plody
Celé dýně určené k dlouhodobému skladování nepatří ani do běžné lednice. Teploty kolem čtyř stupňů jsou pro ně příliš nízké. Při delším skladování mohou způsobit poškození chladem, které se projevuje například propadlými skvrnami na slupce a zvyšuje riziko následné hniloby.
Které dýně ještě skladovat a které už raději zpracovat?
- Pevné dýně s neporušenou slupkou můžete dál skladovat, pokud jsou plně vyzrálé a nevykazují známky kažení.
- Dýně s otlaky nebo prasklinami raději co nejdříve zpracujte, pokud se na nich neobjevila plíseň nebo hniloba.
- Plesnivé či zahnívající dýně už nekonzumujte a vyhoďte, i když je viditelně poškozená jen část plodu.
Když dýně nevydrží, zachraňte zásoby v mrazáku
Pokud doma nemáte vhodné místo ke skladování nebo jste už dýni rozkrojili, nemusíte ji zpracovat všechnu najednou. Rozkrojená dýně však na rozdíl od celého neporušeného plodu patří do lednice. Řeznou plochu zakryjte potravinářskou fólií a dýni spotřebujte během několika dní.
Pro dlouhodobé uchování je praktičtějším řešením mrazák. Zdravou dýni stačí upéct nebo uvařit doměkka, rozmixovat na pyré a po rychlém zchlazení rozdělit do menších nádob či sáčků vhodných k mražení. Takto připravené pyré se později hodí nejen do polévky, ale také do omáček, lívanců nebo domácího pečení.
A právě v tom spočívá jedna z výhod dýní. Pokud jim dopřejete vhodné podmínky, mohou vám dělat radost ještě dlouho po skončení podzimu. A když nemáte možnost uchovat je celé, můžete si jejich sezonu prodloužit pomocí mrazáku.
Recept Zapékaná dýně s čedarem a žampiony
Zapečená máslová dýně plněná žampiony, hráškem a výrazným čedarem je skvělou podzimní večeří. Rozmarýn a muškátový oříšek jí dodají příjemnou vůni, zatímco rozpečený sýr vytvoří lahodnou krémovou náplň.
- 1 máslová dýně
- olivový olej
- 50 g čerstvých žampionů
- 30 g hrášku
- 1 snítka rozmarýnu
- 200 g čedaru
- sůl podle chuti
- mletý pepř podle chuti
- 1 špetka nastrouhaného muškátového oříšku
- Dýni omyjeme, podélně rozpůlíme a vydlabeme semínka. Obě poloviny položíme na plech vyložený pečicím papírem, dužinu zakápneme olivovým olejem a pečeme v troubě předehřáté na 200 °C přibližně 30 minut doměkka.
- Z upečených polovin opatrně vydlabeme část dužiny tak, aby zůstaly dostatečně pevné pro naplnění. Dužinu vložíme do mísy, přidáme očištěné žampiony nakrájené na plátky, hrášek, část nasekaného rozmarýnu a polovinu čedaru nakrájeného na kostičky. Osolíme, opepříme, ochutíme muškátovým oříškem a důkladně promícháme.
- Připravenou směsí naplníme vydlabané poloviny dýně, posypeme zbylým čedarem, který nastrouháme a vrátíme do trouby. Zapékáme přibližně 30 minut, dokud se sýr nerozpustí a povrch nezezlátne. Hotovou dýni ozdobíme zbylým rozmarýnem a podáváme ještě teplou.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: přibližně 70 minut