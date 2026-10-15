Šípky proti citronu: 8 : 1
Ve 100 gramech čerstvých šípků naměřili rumunští vědci 416 miligramů vitaminu C. Citron má na stejné váze podle americké databáze USDA FoodData Central 53 miligramů. Šípek tedy vyhrává skoro osmkrát.
V kuchyni to vypadá ještě výmluvněji. Kdybyste chtěli z citronu dostat tolik vitaminu C jako z jedné stogramové hrsti šípků, museli byste ho sníst skoro 800 gramů. Bez cukru a bez šklebení.
Odkud se berou násobky 10× i 45×
Osm ku jedné přitom patří spíš ke skromnějším výsledkům. Proč jinde vychází desetinásobek, pětačtyřicetinásobek nebo i víc? Nikdo si nemusel nic vymýšlet. Stačí, že každý vážil trochu jiný šípek.
Šípek totiž není jeden. Turečtí vědci porovnávali tři druhy planých růží: růže šípková se v jejich měření zastavila pod 500 miligramy na 100 gramů, příbuzná Rosa dumalis se vyšplhala přes 1 300 miligramů. Na České zemědělské univerzitě vyšlo u různých druhů a odrůd růží rozpětí od 300 do 900 miligramů.
Velké rozdíly jsou přitom i uvnitř jednoho druhu. Rumunská studie změřila osm forem růže šípkové ze Sedmihradska a ta nejbohatší měla vitaminu C víc než trojnásobek té nejchudší. Stejný druh, jiný kopec, trojnásobný rozdíl.
Roli hraje i to, kdy kdo plody natrhal, a ani tady nemají vědci jasno. Podle turecké studie vitaminu C s dozráváním přibývá. Jiné studie naopak naměřily koncem října méně vitaminu C než v září. Zato přibylo jeho oxidované podoby, kyseliny dehydroaskorbové.
Pak je tu voda. Sušený šípek o většinu z ní přijde, takže se vitamin C ve 100 gramech nahustí. Studie, která uvádí hodnotu v sušině, tedy po odečtení vody, dojde k mnohem vyššímu číslu než ta, která vážila čerstvé plody.
Velkou neznámou je i laboratoř. Některé metody měří jen kyselinu askorbovou, jiné připočítají i její oxidovanou podobu, která se rovněž počítá jako vitamin C. Záleží i na tom, co přesně skončí ve zkumavce. Autoři studie o osmi formách růže šípkové rozbírali zmraženou dužninu, kdežto tým, od kterého máme číslo pro šípky, celé plody i se semínky.
Na druhé straně váhy přitom stojí citron, a ani ten nemá v tabulkách jedno číslo. Uváděné hodnoty se pohybují od 40 do 80 miligramů. Dosaďte 80 a vyjde pětinásobek, dosaďte 40 a máte desetinásobek. Přesně ten, který koluje po webu.
Ovoce a zelenina s nejvíc vitaminem C
Šípek je na podzimní zahradě jasný král. Za ním se ovšem tlačí pár kandidátů, u kterých byste vitamin C možná nečekali. Tučně jsou vyznačené suroviny podzimní sklizně.
|Pořadí
|Potravina
|Vitamin C (mg na 100 g)
|1
|Šípky, čerstvé
|416
|2
|Černý rybíz
|181
|3
|Petrželová nať
|133
|4
|Paprika červená
|128
|5
|Kadeřavá kapusta
|93
|6
|Kiwi
|93
|7
|Brokolice
|89
|8
|Růžičková kapusta
|85
|9
|Paprika zelená
|80
|10
|Jahody
|59
|11
|Červené zelí
|57
|12
|Pomeranče
|53
|13
|Citron
|53
Hodnota u šípků pochází z rumunské studie, ostatní z databáze USDA FoodData Central.
Citron se do tabulky vešel až na poslední místo, které sdílí s dalším vyhlášeným zdrojem vitaminu C – pomerančem. Kdo hledá podzimní vitamin C, najde ho spíš na zahradě než v regálu s jižním ovocem.
Kdy šípky sbírat
Šípky dozrávají v září a babičky radí sbírat je až po prvních mrazících, kdy změknou a zesládnou. Na marmeládu je to dobrá rada, pro vitamin C ne: plody, které přešly mrazem, už o většinu z něj přišly. Na čaj a sušení proto trhejte tvrdé, sytě červené šípky ještě před prvním mrazem.