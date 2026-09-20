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Šimlena s halečkami: Babičky starý recept na studenou švestkovou omáčku s knedlíky

Petra Burgrová

Šimlena | foto: chat gpt

Šimlena s halečkami možná na první pohled zní jako jídlo z pohádky, ve skutečnosti jde o jednoduchý pokrm, kde je základem studená omáčka z povidel a mléka, která se podává k bramborovým knedlíčkům.

Obsah

Co je šimlena

Šimlena je označení pro studenou povidlovou omáčku, která se připravovala hlavně ve Slezsku. Na Opavsku se podle regionálních pramenů dělala ze smažených švestek, které se rozmíchaly v mléce a osladily. Jedla se s halečkami, případně také s chlebem.

V jednodušší podobě si můžeme šimlenu představit jako směs povidel, studeného mléka a cukru. Poměr není úplně pevně daný a záleží především na tom, jak sladká a hustá jsou použitá povidla. Někde se místo mléka nebo společně s ním používá také smetana, přidává se skořice, perník nebo trochu soli.

Důležitá je přitom právě její teplota. Zatímco halečky se vaří a podávají teplé, šimlena zůstává studená. Právě spojení teplých bramborových knedlíčků a vychlazené povidlové omáčky dává tomuto jídlu jeho typickou podobu.

Bramborové makové šišky se švestkovou omáčkou

Makové bramborové šišky se švestkovou omáčkou

Recept

Střední

60 min

Základem je studená omáčka ze švestek a mléka.

Co jsou halečky

Jsou to jednoduché bramborové knedlíčky. Připravují se ze syrových nastrouhaných brambor, které se zbaví přebytečné vody. Ke škrobu, který se během odstátí usadí na dně, se brambory znovu vrátí a směs se zahustí moukou. Z těsta se potom vytvarují menší knedlíčky a uvaří se ve vroucí vodě.

Podoba haleček se ale v jednotlivých částech Slezska mohla lišit. Je známá také varianta z ječmenné mouky a vařených nastrouhaných brambor. Halečky se tam jedly nejen se šimlenou, ale také s máslem, tvarohem nebo ovocem.

Zapomeňte na škubánky. Slovácké pěry s povidly a perníkem jsou lepší

Šimlena

Recept Šimlena s halečkami

Na halečky

  • 5 středně velkých brambor
  • asi 5 lžic hrubé mouky
  • sůl
  • voda na vaření

Na šimlenu

  • 400 ml studeného mléka
  • 3 lžíce švestkových povidel
  • 1–2 lžíce cukru podle chuti a kyselosti povidel
  • strouhaný perník na posypání
  1. Brambory oloupeme a najemno nastrouháme. Přendáme je do cedníku nebo čisté utěrky a dobře z nich vymačkáme vodu do misky. Tekutinu necháme několik minut stát, aby se na dně usadil škrob. Vodu potom opatrně slijeme a usazený škrob vrátíme k nastrouhaným bramborám.
  2. K bramborám postupně přisypáváme hrubou mouku a směs osolíme. Množství mouky upravíme podle toho, jak jsou brambory vodnaté – těsto by mělo být dostatečně pevné, aby z něj šly tvarovat malé knedlíčky.
  3. Z těsta mokrýma rukama vytvoříme menší halečky a postupně je vhazujeme do vroucí osolené vody. Po chvíli je opatrně uvolníme ode dna a vaříme přibližně 20 minut.
  4. Mezitím připravíme šimlenu. Do studeného mléka přidáme povidla a cukr a všechno důkladně rozmícháme. Pro hladší omáčku můžeme použít tyčový mixér. Šimlenu už nevaříme, podává se studená.
  5. Uvařené horké halečky rozdělíme na talíře, přelijeme je studenou povidlovou šimlenou a nakonec posypeme strouhaným perníkem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut

Trhanec se švestkovou omáčkou

Trhanec se švestkovou omáčkou

Recept

Střední

45 min
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