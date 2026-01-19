Sezóna pomela a grepu vrcholí v lednu a únoru. Přidejte je do zimních salátů

Klára Pěnkavová
  18:00
Citrusové plody, jako je pomelo a grep, mají právě teď sezónu. Poradíme, jak je využít trochu kreativněji než je jen vyloupat na talíř nebo pocukrovat. Citrusy v létě totiž dodají tělu tolik potřebné vitamíny a jídlu svěží chuť.

Grep je ideální ovoce při dietě (ilustrační fotografie) | foto: Profimedia.cz

Obsah

Proč je právě sezóna citrusů?

Citrusy jsou plody subtropických stromů a keřů, mezi které patří pomeranče, mandarinky, citrony, limetky, grepy i pomelo. Typická je pro ně šťavnatá dužina, vyšší obsah kyselin a aromatická kůra plná silic. Do Evropy se dovážejí hlavně z oblastí, kde dozrávají právě v zimních měsících, proto je jejich chuť v lednu a únoru nejvýraznější.

Z nutričního hlediska jsou cenným zdrojem vitamínu C, antioxidantů a vlákniny. Pokud právě potřebujete podpořit svou imunitu nebo lehce odlehčit svůj jídelníček po náročnějším konci roku, zařaďte právě citrusy. Díky své kyselosti skvěle vyváží hutnější jídla, luštěniny nebo kořenovou zeleninu, což jsou v zimě také oblíbené suroviny.

Citronový cheesecake

Oživte zimní menu s pomelem a grepem

Mezi nejznámější citrusy pomelo a grep úplně nepatří, což je ale velká škoda, protože si místo v našem zimním jídelníčku rozhodně zaslouží.

Praktické tipy

  • Skladujte při pokojové teplotě, citrusy si tak déle zachovají chuť i šťavnatost.
  • Používejte šťávu i kůru, ideálně z bio plodů.
  • Odstraňte bílé blány, důkladně hlavně u grepu a pomela – chuť bude jemnější.
  • Vyvažte kyselost sladko-slanou kombinací.

Pomelo je jemnější, méně kyselé a lehce nasládlé. Hořkosladká chuť grepu pak skvěle stimuluje trávení, což je právě teď na začátku roku ideální.

Oba plody se dají využít mnohem kreativněji než jen jako odpolední svačinka. Skvěle fungují v salátech – třeba s pečenou řepou, mrkví a čekankou, kde dodají svěží kontrast k zemitosti zeleniny.

Šťáva z grepu nebo pomela se hodí i k dochucení polévek, omáček či dušené zeleniny. V kombinaci s medem, zázvorem a bylinkami pak tvoří ideální základ marinád pro ryby nebo kuřecí maso. V moderní gastronomii se pomelo i grep kombinují třeba s avokádem, olivovým olejem nebo vyzrálými sýry, které jejich kyselost krásně zjemní.

Jahodovo-grepový salát s kozím sýrem a ořechy

Témata: pomelo, Citrus, salát

