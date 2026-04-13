Seznam potravin, které po padesátce nekupovat. Na bůček a pivo zapomeňte

Petra Kašparová
  4:00
Nikdo nemládne, čas měří všem stejně. V 50 uspořádáme velkou oslavu a vydáme se do druhé poloviny života. Na co se zaměřit ve stravě, aby i nyní tělo fungovalo, jak má?

Alkoholu se po 50. narozeninách spíše vyhněte. Zato se zaměřte na zdravou stravu.

Obsah

Proč se po 50 více zaměřit na to, co jíme

Naše tělo v druhé polovině života čelí mnoha změnám. Metabolismus se zpomaluje, kosti oslabují a riziko vzniku chronických onemocnění, jako jsou cukrovka nebo srdeční problémy, roste. Možná víc než doposud se proto zaměřujeme na správnou stravu. Určité potraviny mohou negativně ovlivnit zdraví, zejména pokud je konzumujeme ve vyšším množství. U kterých potravin bychom měli poté, co sfoukneme padesát svíček na dortu, rozhodně zpozornět?

Středomořská strava je přesně to, co organismus po 50. přivítá.

1. Živočišné tuky a nasycené tuky

Živočišné tuky jsou jedním z hlavních viníků vysokého cholesterolu a s tím souvisejících srdečních problémů. Po 50. roce života byste měli omezit příjem nasycených tuků. Tyto tuky zvyšují hladinu „špatného“ LDL cholesterolu v krvi, což může vést k zúžení cév a vysokému krevnímu tlaku. Jsou obsaženy především v tučném mase, uzeninách a plnotučných mléčných výrobcích.

Tipy, jak se vyhnout živočišným a nasyceným tukům

  • Nejezte tučné maso. Prostě si místo vepřového bůčku dejte kuřecí prsa.
  • Omezte konzumaci uzenin. Buřty, klobásy a salámy mohou být lákavé, ale nejezte je každý den.
  • Vybírejte nízkotučné mléčné výrobky. Plnotučné si dopřejte pouze výjimečně.
  • Místo živočišných tuků volte rostlinné – například olivový olej.
Senioři by se více než kdo jiný měli zaměřit na správné složení stravy.

2. Smažená jídla

Smažená jídla nejsou vhodná pro nikoho – od dětí po seniory. Jsou plná nezdravých trans tuků a akrylamidů, což jsou látky vznikající při smažení při vysokých teplotách. Tyto látky mohou přispět k rozvoji rakoviny a kardiovaskulárních problémů. Smažené potraviny navíc mohou zvýšit riziko cukrovky a obezity, přičemž věk nad 50 let je sám o sobě rizikovým faktorem.

Tipy na stravování bez smažení:

  • Zvolte jinou úpravu potravin – pečení, grilování nebo vaření v páře.
  • Pokud už smažíte, používejte zdravější olej. Pro smažení jsou vhodný olej avokádový (který má extrémně vysoký tzv. kouřový bod) a olej olivový (ne panenský, nýbrž rafinovaný), případně olej řepkový.
  • Pokud musíte tuto kuchyňskou úpravu použít, smažte při nižší teplotě.
Patří dortík k důchodu? Cukry je naopak třeba omezit!

3. Rafinované cukry

Rafinovaný cukr je ten, který prošel průmyslovým čištěním (rafinací), při němž se odstraní téměř všechny přirozené složky kromě sacharózy. Je bílý. Rafinované cukry, které se nacházejí v cukrovinkách, sladkých nápojích a pečivu, jsou hlavním faktorem při vzniku cukrovky 2. typu a obezity. Po 50. roce života je tělo méně schopné efektivně zpracovávat cukry, což může vést k problémům s váhou a metabolismem.

Tipy, jak snížit příjem cukrů:

  • Místo sladkostí sáhněte po ovoci, které vám poskytne přírodní cukry a vlákninu.
  • Omezte konzumaci slazených nápojů. Nepijte limonády, energetické nápoje, přislazované džusy, neslaďte čaj.
  • Pokud prostě sladkou chuť potřebujete, zvolte přírodní sladidla, jako jsou stévie nebo med. A i zde ale myslete na to, že je třeba sladit s mírou.
Alkoholu se po 50. narozeninách spíše vyhněte. Zato se zaměřte na zdravou stravu.

4. Produkty z bílé mouky

Bílé pečivo, těstoviny a další výrobky z bílé mouky obsahují málo vlákniny a mají vysoký glykemický index. Po jejich konzumaci rychle stoupá hladina cukru v krvi. Po 50. roce je důležité zaměřit se na potraviny, které zvyšují hladinu cukru postupně.

Tipy na stravu bez bílé mouky:

  • Místo bílého pečiva si vyberte celozrnný chléb nebo žitné pečivo. V dnešní době i tmavé pečivo dokáže být velmi chutné.
  • Nahraďte bílé těstoviny celozrnnými nebo těstovinami speciálními, například těmi, které jsou vyrobeny z luštěnin.
  • Zkuste kváskové pečivo, které je výživnější a má nižší glykemický index než pečivo vyrobené s pomocí kvasnic.
Ryby jsou ve stravě starších lidí důležité. Je třeba ale dát pozor na určitě druhy ryb.

5. Polotovary a fast food

Je to lákavé, rychlé, bez práce. Buď si jídlo rychle ohřejeme, nebo jen přibrzdíme a do okýnka auta si necháme „hodit“ hamburger a jedeme dál. Jenže polotovary a fast food jsou plné nezdravých tuků, soli, cukrů a umělých přísad. Tyto potraviny mají většinou obsahují velké množství kalorií, a velmi málo živin. Když je jíme, přibíráme na váze, máme zažívací problémy a zaděláváme si na další a další zdravotní potíže. Zkuste to bez nich. Připravujte si jídlo doma z čerstvých surovin.

Alkohol po 50 jen s mírou

Alkohol je často vnímán jako běžná součást společenského života, ale jeho pravidelná konzumace může negativně ovlivňovat zdraví. To asi není třeba připomínat. Možná ale nevíte, že po 50. roce se snižuje schopnost těla alkohol zpracovávat. Je tedy čím dál těžší se s případným alkoholovým excesem vyrovnat, kocoviny mohou být bolavější a celkově příhody s alkoholem tam nějak hůře zvládáme. Nadměrné pití navíc může přispívat ke zvýšení krevního tlaku, přibírání na váze nebo zhoršení kvality spánku. Pokud si alkohol dopřejete, pak opravdu s mírou. I padesátka se dá oslavit bez bolavé kocoviny.

Aktivní stáří? Jezte zdravě a zajistěte si ho.

Co jíst po padesátce

Nejde jen o to, co ze stravy vyřadit. Po 50. roce života je stejně důležité vědět, co naopak tělu dopřát. Zaměřte se na pestrou stravu bohatou na kvalitní bílkoviny, vlákninu, zdravé tuky a důležité vitaminy a minerály. Pravidelně zařazujte zeleninu, ovoce, luštěniny, ryby, ořechy a celozrnné produkty. Právě tyto potraviny pomáhají udržet stabilní hladinu cukru v krvi, podporují trávení a přispívají k celkovému zdraví.

Důležitější než striktní pravidla je dlouhodobá rovnováha a pestrost. Máte do 50. narozenin ještě daleko? I tak začněte s rozumným stravováním hned. V tomto případě platí víc než kdy jindy ono známé: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“

