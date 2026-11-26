Co je ševcovský mls
Jedná se o studený lahůdkový salát z měkkého salámu, cibule, sterilovaných okurek a majonézy, který se dochucuje hořčicí, kečupem, octem a worcesterskou omáčkou. Podle konkrétního receptu se suroviny krájí na kostičky, strouhají nebo melou, takže výsledná směs může mít podobu klasického salátu i pomazánky.
Připravuje se z měkkého salámu, nejčastěji z gothaje nebo junioru. V některých receptech se také přidávají vejce natvrdo, sýr nebo paprika, základ ale zůstává stejný. Charakteristickou chuť mu dodává sladkokyselá a lehce pikantní zálivka, která se někdy před přidáním do salátu krátce povaří.
Podoba ševcovského mlsu a sloního žrádla
Ševcovský mls se chuťově i složením podobá pomazánce známé jako sloní žrádlo. Obě pochoutky mají základ v měkkém salámu, cibuli, kyselých okurkách a dochucovací směsi, často také v majonéze.
Rozdíl bývá především v konkrétním receptu a způsobu zpracování. Ševcovský mls se častěji připravuje jako salát s kousky salámu a okurek, zatímco sloní žrádlo mívá jemnější, pomazánkovou konzistenci. V domácnostech se však názvy i recepty mnohdy prolínají.
Recept Ševcovský mls
- 500 g měkkého salámu, například gothaje nebo junioru
- 1 větší cibule
- 3 sterilované okurky
- 100 g majonézy
Na zálivku
- 2 lžíce plnotučné hořčice
- 2 lžíce kečupu
- 2 lžíce worcesterské omáčky
- 2 lžíce octa
- 2 lžíce oleje
- 1 lžička cukru
- Salám, sterilované okurky a oloupanou cibuli nakrájíme na drobné kostičky. Pokud chceme jemnější pomazánku, salám a okurky nastrouháme nahrubo.
- V menším hrnci smícháme hořčici, kečup, worcesterskou omáčku, ocet, olej a cukr. Směs krátce zahřejeme a necháme přejít varem. Poté ji odstavíme a necháme vychladnout.
- Nakrájený salám, cibuli a okurky dáme do mísy. Přilijeme vychladlou zálivku a důkladně promícháme.
- Přidáme majonézu, znovu promícháme a podle chuti dochutíme pepřem, případně solí.
- Ševcovský mls uložíme do lednice a necháme několik hodin odležet, ideálně přes noc.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut bez doby odležení