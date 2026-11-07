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KVÍZ: Poznáte 50 tradičních i světových jídel? U třicáté otázky určitě začnete chybovat
Myslíte si, že vás na talíři nic nepřekvapí? Otestujte své gurmánské znalosti v našem velkém kvízu, který prověří všechno od české klasiky až po exotické světové recepty.
Kam na levný oběd v Praze? Tyto tradiční jídelny přežily dodnes
Samoobslužné pulty, tácy v ruce a hotová jídla, která připomínají starou Prahu. Vybrali jsme pražské jídelny a bufety, které nezmizely ani v době moderních bister a drahých restaurací. Některé možná...
KVÍZ: Havajská pizza není z Havaje. Uhodnete, odkud pochází 80 slavných jídel?
Havajská pizza z Havaje? Sushi z Japonska? Tak jednoduché to není. Mnoho slavných jídel vzniklo úplně jinde, než by napovídal jejich název. Otestujte se v 80 otázkách a zjistěte, jestli víte, odkud...
Co jsou kozí cecky? Zapomenutý valašský recept, který je hotový za 25 minut
Ve valašské lidové kuchyni má tento lehce lechtivý název hlubokou tradici. A co víc, pokud jste v posledních letech zaznamenali obrovský celosvětový trend pečených palačinek Dutch Baby, možná vás...
Zedníček vsadil na bagely, Nedvěd na hospodu. 16 českých hvězd s podniky
Známé osobnosti se vedle své hlavní profese často pouštějí i do podnikání v gastronomii. Některé otevřely restaurace, jiné hospody, bistra nebo vinařství. Podívejte se, které české hvězdy mají...
Česneková polévka: Lahodný krém s křupavými krutony
Střední
50 min
Vychutnejte si sametově jemnou česnekovou polévku, která v sobě snoubí sílu poctivého vývaru,...
Pečená kachna na jablkách s medem a domácími lokšemi: Dokonalá sváteční hostina
Náročné
180 min
Vychutnejte si dokonalé spojení křehkého kachního masa, pečených jablek, medu a tradičních...
Co z brambor při hubnutí? 20 receptů na syté obědy i lehké večeře bez smažení
Nevíte, co uvařit z brambor, když se snažíte zhubnout? Nemusíte se jich vzdávat ani je jíst pořád jen vařené. Zapečené brambory se zeleninou, lehčí bramborové saláty, pečené placičky nebo brambory s...
Černý, nebo zelený čaj? Velká studie ukázala, který vyšel pro srdce lépe
Černý nebo zelený čaj? Kdo chce pít ten zdravější, sáhne obvykle po zeleném. Velká čínská studie s více než 485 tisíci dospělými ovšem s nižším rizikem onemocnění srdce a cév spojila konzistentněji...
KVÍZ: Havajská pizza není z Havaje. Uhodnete, odkud pochází 80 slavných jídel?
Havajská pizza z Havaje? Sushi z Japonska? Tak jednoduché to není. Mnoho slavných jídel vzniklo úplně jinde, než by napovídal jejich název. Otestujte se v 80 otázkách a zjistěte, jestli víte, odkud...
Rychlá čína s kuřecím masem a rýžovými nudlemi: Křupavá asijská večeře za pár minut
Lehké
20 min
Toužíte po voňavém a dokonale vyváženém jídle, které máte na stole během chvilky? Tato rychlá čína...
Banánový chlebíček s čokoládou a mandlemi: Vláčný moučník plný chuti
Střední
40 min
Máte doma přezrálé banány? Proměňte je v moučník, který provoní celý dům skořicí a čokoládou. Tento...
Husa vs. kachna: Která je lepší na svatomartinský oběd a kdy můžete ušetřit
Za svatomartinskou husu můžete zaplatit i více než tisíc korun, zatímco kachna vás může vyjít jen na pár stovek. Na první pohled je tedy levnější volba jasná. Jenže samotná cena ještě neprozradí,...
Jak připravit houskový knedlík? Recepty jako od babičky k huse nebo ke svíčkové
Domácí houskový knedlík je neodmyslitelnou součástí české kuchyně. Ať už ho podáváte ke guláši nebo jiné oblíbené omáčce, základem úspěchu je správně připravené kynuté těsto. Poradíme, jakou mouku...
Šedesát vzorků z českých obchodů, ani jedna pravá skořice. Jak ji poznat
Přichází čas skořice. Provoní cukroví, svařák i ranní kaši, jenže pod jedním názvem se prodávají čtyři různé druhy. Ty levnější obsahují výrazně víc kumarinu, který ve větším množství zatěžuje játra....
Modřany, Pískařská, 1+kk, 42.9 m2, novostavba, cihla, lodžie, garáž. stání, zařízený
Pískařská, Praha 4 - Modřany
16 000 Kč/měsíc
Skořice místo cukru: Jak s ní vařit a péct, aby pomáhala při hubnutí
Jedno z těch koření, které máme doma všichni, a na podzim ho používáme ještě častěji. Spojujeme si ji se sladkým a zároveň se o ní mluví jako o pomocníkovi při hubnutí. Pravda je méně bombastická,...
Croque monsieur sendvič s bešamelem: Recept na legendární francouzský sendvič
Lehké
40 min
Croque Monsieur je gastronomický zážitek, který povyšuje zapékaný chleba na úplně novou úroveň....