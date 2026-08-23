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Se zeleninou na grilu to nepřehánějte. Tohle se skrývá v černých okrajích

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  4:50

Grilovaná zelenina může v černých okrajích skrývat nezdravé látky. Jak dlouho ji grilovat a kdy už není zdravá? | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Grilovaná zelenina bývá v létě neodmyslitelnou součástí jídelníčku. Grilování se navíc považuje za jeden z nejzdravějších způsobů úpravy masa. Dlouhý čas na grilu však zelenině neprospívá, protože se v černých okrajích mohou tvořit nezdravé látky. Jak dlouho zeleninu grilovat a kdy už není zdravá?

V článku se dále dozvíte

Co se skutečně skrývá v černých okrajích?

To, že při letním grilován zelenina zhnědne a mění tvar, není samo o sobě nic neobvyklého. Při vysokých teplotách totiž probíhá tzv. Maillardova reakce, tedy chemický proces mezi cukry a aminokyselinami, který stojí za vznikem typické barvy, vůně a chuti pečeného jídla. Současně při nich ale za určitých podmínek mohou vznikat látky, jejichž množství je lepší omezovat.

V souvislosti s grilováním bývají často zmiňovány heterocyklické aminy (HCA), které vznikají při dlouhodobém vystavení potravin teplotám nad 150 stupňů a potenciálně mohou být karcinogenní. Ty se však tvoří především při vysokoteplotní přípravě masa a při tepelné úpravě jiných potravin se nevyskytují ve větším množství.

U grilované zeleniny jsou naopak klíčové:

  • Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) – souvisejí především s kouřem a vysokým žárem. Podle odborných studií vznikají při nedokonalém spalování a tepelném rozkladu organických látek a následně se usazují na povrchu masa i zeleniny a rovněž mohou být rakovinotvorné.
  • Akrylamid – vzniká u brambor a škrobových potravin, a to při vysokých teplotách nad 120 stupňů. Během tzv. Maillardovy reakce, chemický děj mezi cukry a aminokyselinami (bílkovinami) při zahřívání. Vzniká při ní hnědá barva a nová chuť i vůně jídla.
Grilovaná zelenina

Grilovaná zelenina s omáčkou

Recept

Lehké

30 min

Brambora není cuketa: U které zeleniny je potřeba největší opatrnost?

Černý okraj tedy sám o sobě není „jedovatý“ a není namístě tvrdit, že jedna připálená brambora způsobí rakovinu. Tmavá barva především upozorňuje, že potravina byla vystavena intenzivnímu zahřívání a zejména u brambor je třeba větší opatrnosti.

Čím déle a při vyšší teplotě se brambory připravují, tím více akrylamidu se tu může vytvořit. U grilovaných brambor proto odborníci doporučují mířit spíše na zlatožlutou než tmavě hnědou barvu, protože tmavší oblasti mohou zpravidla obsahovat více akrylamidu, a silně zhnědlé a černé části nejíst.

Jak tvorbu nežádoucích látek omezit?

  • Brambory nepřipalujte. Výsledná barva by měla být spíše zlatavá než tmavě hnědá nebo černá.
  • Nakrájené syrové brambory lze před přípravou namočit, což může podle některých studií pomoci snížit následnou tvorbu akrylamidu.
  • Nenechávejte jídlo zbytečně v hustém kouři a nad vysokými plameny.
  • U jemné zeleniny volte krátkou přípravu a hlídejte ji. Cuketa nebo tenké plátky lilku nepotřebují dlouhé opékání, u hutnější zeleniny lze využít nepřímý žár nebo ji předem částečně tepelně upravit.
  • Sladké marinády nepřidávejte příliš brzy. Cukernaté marinády mají při grilování větší sklon k rychlému připálení, odborníci proto doporučují sladké omáčky hlídat a nenechat je zuhelnatět.
  • Není důvod černé a hořké části dojídat.

Jak dlouho grilovat zeleninu, aby byla opečená, ale ne spálená?

Na otázku, jak dlouho zeleninu grilovat, neexistuje jedna univerzální odpověď ani toxikologická hranice, která rozhoduje, po kolika minutách začíná být grilovaná zelenina škodlivá. Vždy záleží na druhu zeleniny, velikosti a tloušťce kusů, teplotě grilu i vzdálenosti od zdroje tepla.

Obecně platí, že vodnaté a rychle měknoucí druhy, jako jsou cuketa, paprika nebo houby, se hodí k rychlejšímu grilování. U měkkých druhů nakrájených na tenčí plátky jde zpravidla jen o několik minut, u cukety se uvádí přibližně čtyři až šest minut při přímém středním žáru. Naproti tomu silnější kusy a škrobové potraviny potřebují delší a mírnější přípravu.

Lepší než stopky je ale sledovat výsledek. Zelenina má být měkká nebo „na skus“ podle konkrétního druhu a může mít výrazné opečené proužky. Cílem ale není vytvořit souvislou černou, hořkou krustu.

Grilovaná zelenina s balkánským sýrem

Grilovaná zelenina s balkánským sýrem

Recept

Lehké

40 min

Jak často jíst grilovanou zeleninu?

Pro grilovanou zeleninu není stanoven doporučený maximální ani doporučený počet porcí, které by člověk měl sníst za týden. Praktičtější otázka proto zní nikoli jak často zeleninu grilujeme, ale jak často ji necháváme silně připálit a vystavujeme ji hustému kouři.

Je důležité jíst pravidelně zeleninu, ale především syrovou, dušenou nebo opečeouá, ale ne pravidelně konzumovat černé, zakouřené a zuhelnatělé kusy.

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