Scrollujete na TikToku a všude chleba? Generace Z propadla kvásku, ale tohle už je moc

Natálie Brabcová
  15:59
Otevřete TikTok kvůli zábavě a během chvíle sledujete jedno video s chlebem za druhým. Kvásek bublá, kůrka praská a lidé nadšeně ukazují, co vytáhli z trouby. Jenže tentokrát nejde o obyčejné bochníky.

Kváskový chleba, který si spletl pekárnu s oslavou narozenin. | foto: instagramový účet: @sourdoughbrandon

Je to trochu déjà vu. Trend domácího pečení, který vystřelil během covidu v roce 2020, je zpátky. Jenže tentokrát si ho vzala do ruky generace Z a podle toho to taky vypadá.

Pizza v chlebu? Ano prosím

Salám, sýr, námořnická omáčka a horký med zapečené přímo v kváskovém těstě.

Little Bbang House @littlebbanghouse

Pepperoni Pizza Sourdough Reveal! �� I topped it with a drizzle of hot honey on top because I forgot to add it in the bread while shaping. Oops! #sourdough #sourdoughbread #pizza #sourdoughtok #bread

5. května 2026 v 11:43, příspěvek archivován: 5. května 2026 v 11:43

Narozeninový dort nebo chleba

Funfetti verze kváskového chleba vypadá spíš jako dort než pečivo. Barevné posypy a sladké těsto podpořila i Taylor Swift, která v podcastu mluvila o svém „rainbow sourdough“, a tím rozjela vlnu duhového pečení.

CrustByCarson @crustbycarson

FUNFETTI SOURDOUGH!!! THIS IS THE BEST THING IVE BAKED IN 2026 #baking #sourdough #bread

5. května 2026 v 11:47, příspěvek archivován: 5. května 2026 v 11:47

Jahody v kvásku? TikTok říká ano

Jahody, máslo a nadýchaný kváskový chleba. Tenhle trend patří k nejvirálnějším na TikToku, některá videa mají desítky milionů zhlédnutí. A ano, vypadá to přesně tak dobře, jak to zní.

Jesha @jeshastevens

Strawberry sourdough AND homemade whipped brown honeycomb butter �� #bread #sourdough #strawberry #honey #baking

5. května 2026 v 11:47, příspěvek archivován: 5. května 2026 v 11:47

Newyorská snídaně uvnitř chleba

Kváskový chleba si můžete dát kdykoliv během dne, ale co když se z něj stane pocta jedné z nejikoničtějších snídaňových klasik? Slaninový sendvič s vejcem a sýrem, který znáte z newyorských bister, tentokrát v podobě jednoho bochníku.

Kirtyyy @kirtyyys

Taste test time! 100/10�� #sourdough #sourdoughbread #sourdoughtok #sourdoughclub #sourdoughbaking #sourdoughtiktok #sourdoughrecipe #baconeggandcheese #baconeggandcheesesourdough #yummy #breakfast #breakfastideas #sourdoughinclusions

5. května 2026 v 11:48, příspěvek archivován: 5. května 2026 v 11:48
