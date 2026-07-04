Sbohem zácpě a těžkému žaludku: Tohle letní ovoce funguje jako přírodní projímadlo

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Jak se říká angreštu
Angrešt je lidový název pro srstku obecnou. V různých koutech naší země, zejména na Moravě, pro něj ale najdete celou řadu malebných lidových označení. Říká se mu například chlupáč, mechelníček, chundelka nebo písečník.
Jaký je nejlepší angrešt
Na zahradách se nejčastěji setkáte se dvěma základními variantami:
- Bílý/zelený angrešt: Bývá kyselejší, má pevnější slupku a je naprosto ideální na další zpracování (džemy, kompoty). Mezi oblíbené odrůdy patří např. Invicta.
- Červený/tmavý angrešt: V plné zralosti je sladší, měkčí a skvělý na přímou konzumaci „z keře“. Populární je odrůda Karat nebo Captivator.
Jaké vitamíny angrešt obsahuje
Angrešt je doslova nabitý živinami, které naše tělo v létě potřebuje. Jeho kyselá chuť napovídá, že je obrovskou zásobárnou vitaminu C (obsahuje srovnatelné množství jako citrony). Mimo to v něm najdeme:
- Vitamín E (silný antioxidant pro mladistvou pleť)
- Vitamíny skupiny B (pro zdravé nervy a metabolismus)
- Minerály: Draslík, křemík, zinek, hořčík a vápník.
Na co je angrešt nejlepší
Funguje jako jemný, ale vysoce efektivní „kartáč“ na střeva. Podporuje peristaltiku, pomáhá při zácpě, čistí trávicí trakt od toxinů a stimuluje vylučování žluči, což oceníte zejména po těžších letních jídlech z grilu. Tajemství tkví ve vysokém obsahu pektinů (rozpustné vlákniny) a organických kyselin.
Je angrešt vhodný pro diabetiky?
Rozhodně ano. Angrešt má velmi nízký glykemický index a minimum kalorií (cca 44 kcal na 100 g). Obsahuje málo cukru, ale zato hodně vody a vlákniny, která zasytí. Je to ideální parťák do redukčního jídelníčku i pro lidi, kteří si musí hlídat hladinu cukru v krvi.
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3 tipy, jak nejlépe zpracovat angrešt
Kvůli jeho specifické chuti a bubáku (suchému zbytku květu) na konci každé kuličky si lidé občas lámou hlavu, co s ním. Zde jsou nejlepší způsoby zpracování:
- Za čerstva: Do letních salátů (skvěle ladí s kozím sýrem a ořechy), do ranních kaší nebo smoothie.
- K masu: Díky své kyselosti je geniální jako omáčka k rybám, tučnějším masům (kachna, vepřové) nebo ke grilovanému hermelínu.
- Zamrazení: Očištěné kuličky zamrazte. V zimě budou skvělé do koláčů.
Recepty s angreštem Snídaně
- Jogurtový krém s angreštem
- Exotická ovesná kaše s kokosem, zázvorem a angreštem
- Dokonalé pikantní vaječné sendviče se slaninou a česnekem
Recepty s angreštem Hlavní jídla
Recepty s angreštem Dezerty
- Angreštový koláč s pistáciemi
- Angreštový sorbet se sněhem
- Tvarohový koláč s angreštem
- Kakaové řezy s angreštem
Recepty s angreštem Zavařeniny
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