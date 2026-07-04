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Sbohem zácpě a těžkému žaludku: Tohle letní ovoce funguje jako přírodní projímadlo

Petra Burgrová
  4:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Když se řekne letní ovoce, většina z nás si představí sladké jahody, šťavnaté třešně nebo voňavé maliny. Zatímco tyto sladké plody lákají na první kousnutí, v jejich stínu neprávem stojí nenápadný, lehce pichlavý keř s proužkovanými kuličkami – angrešt.

Obsah

Jak se říká angreštu

Angrešt je lidový název pro srstku obecnou. V různých koutech naší země, zejména na Moravě, pro něj ale najdete celou řadu malebných lidových označení. Říká se mu například chlupáč, mechelníček, chundelka nebo písečník.

Kynuté koláče s angreštem

Kynuté koláče s angreštem

Recept

Střední

60 min

Šťavnaté kuličky zralého červeného angreštu překvapí svou sladkou chutí.

Jaký je nejlepší angrešt

Na zahradách se nejčastěji setkáte se dvěma základními variantami:

  1. Bílý/zelený angrešt: Bývá kyselejší, má pevnější slupku a je naprosto ideální na další zpracování (džemy, kompoty). Mezi oblíbené odrůdy patří např. Invicta.
  2. Červený/tmavý angrešt: V plné zralosti je sladší, měkčí a skvělý na přímou konzumaci „z keře“. Populární je odrůda Karat nebo Captivator.
Rybízovo-angreštový nákyp s tvarohem

Rybízovo-angreštový nákyp s tvarohem

Recept

Střední

70 min

Bohatě obsypaný keř angreštu je ozdobou každé české zahrady a slibuje bohatou letní sklizeň.

Jaké vitamíny angrešt obsahuje

Angrešt je doslova nabitý živinami, které naše tělo v létě potřebuje. Jeho kyselá chuť napovídá, že je obrovskou zásobárnou vitaminu C (obsahuje srovnatelné množství jako citrony). Mimo to v něm najdeme:

  • Vitamín E (silný antioxidant pro mladistvou pleť)
  • Vitamíny skupiny B (pro zdravé nervy a metabolismus)
  • Minerály: Draslík, křemík, zinek, hořčík a vápník.
Angreštové muffiny

Angreštové muffiny

Recept

Lehké

30 min

Správný řez a péče o keř srstky obecné zajistí, že budou plody velké, šťavnaté a plné chuti.

Na co je angrešt nejlepší

Funguje jako jemný, ale vysoce efektivní „kartáč“ na střeva. Podporuje peristaltiku, pomáhá při zácpě, čistí trávicí trakt od toxinů a stimuluje vylučování žluči, což oceníte zejména po těžších letních jídlech z grilu. Tajemství tkví ve vysokém obsahu pektinů (rozpustné vlákniny) a organických kyselin.

Křehké angreštové tartaletky se sněhovou čepicí

Křehké angreštové tartaletky se sněhovou čepicí

Recept

Střední

50 min

Je angrešt vhodný pro diabetiky?

Rozhodně ano. Angrešt má velmi nízký glykemický index a minimum kalorií (cca 44 kcal na 100 g). Obsahuje málo cukru, ale zato hodně vody a vlákniny, která zasytí. Je to ideální parťák do redukčního jídelníčku i pro lidi, kteří si musí hlídat hladinu cukru v krvi.

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Trnitý keř angreštu sice vyžaduje při sběru trochu trpělivosti, ale odmění vás hotovým vitaminovým pokladem.

3 tipy, jak nejlépe zpracovat angrešt

Kvůli jeho specifické chuti a bubáku (suchému zbytku květu) na konci každé kuličky si lidé občas lámou hlavu, co s ním. Zde jsou nejlepší způsoby zpracování:

  1. Za čerstva: Do letních salátů (skvěle ladí s kozím sýrem a ořechy), do ranních kaší nebo smoothie.
  2. K masu: Díky své kyselosti je geniální jako omáčka k rybám, tučnějším masům (kachna, vepřové) nebo ke grilovanému hermelínu.
  3. Zamrazení: Očištěné kuličky zamrazte. V zimě budou skvělé do koláčů.
Angreštový džem s badyánem

Angreštový džem s badyánem

Recept

Lehké

40 min

Domácí angreštový džem vyniká svou dokonale vyváženou chutí a díky přirozenému pektinu i skvělou konzistencí.

Recepty s angreštem Snídaně

Pečená makrela s omáčkou z angreštu

Recepty s angreštem Hlavní jídla

Kakaové řezy s angreštem

Recepty s angreštem Dezerty

Angreštové želé s vanilkou

Recepty s angreštem Zavařeniny

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Témata: angrešt, Ovoce, džem, koláč

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Sbohem zácpě a těžkému žaludku: Tohle letní ovoce funguje jako přírodní projímadlo

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Když se řekne letní ovoce, většina z nás si představí sladké jahody, šťavnaté třešně nebo voňavé maliny. Zatímco tyto sladké plody lákají na první kousnutí, v jejich stínu neprávem stojí nenápadný,...

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