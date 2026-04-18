Satay s arašídovou omáčkou: Thajský street food, který vás dostane svou plnou chutí

Thajské satay – špízy definující místní street food
Co je satay?
Satay je oblíbené pouliční jídlo (nejen) jihovýchodní Asie. Jde o marinované maso napíchané na špejli, které se griluje nad žhavým uhlím.
Marináda obvykle obsahuje kokosové mléko, kurkumu, česnek, citronovou trávu a další aromatické suroviny, které dávají masu typickou chuť.
Satay se podává jako předkrm i hlavní chod – a to vždy se satay omáčkou.
Cestování po jihovýchodní Asii je kulinářským zážitkem plným lákavého street foodu. Možností je nekonečně a kdybych neměla žádné zábrany, rozhodně bych ochutnala úplně všechno! Jedním z mých nejoblíbenějších pouličních jídel jsou právě satay špízy.
Kuřecí satay? V Thajsku spíš rarita
Původem z Indonésie se dnes rozšířily po celé jihovýchodní Asii – zejména do Malajsie a Singapuru, Vietnamu, Kambodže, Laosu a samozřejmě i do Thajska. Thajské satay využívá místní suroviny, aby vynikla jejich jedinečná chuť i pikantnost.
Zatímco v západním světě (hlavně v Severní Americe) je velmi rozšířené kuřecí satay, v samotném Thajsku se připravuje překvapivě zřídka. Nejčastější variantou je hovězí, vepřové nebo jejich mix.
Proč thajské satay funguje
Jsou naprosto návykové. Nejen svou chutí, ale i jejich samotná příprava a způsob servírování je prostě sexy. Špízy jsou jednoduché, rychlé a ideální jako finger food. A navíc když se podávají s tou krémově snovou arašídovou satay omáčkou? Je rozhodnuto. Sladké, kyselé, slané i pikantní. Thajské satay má prostě všechno!
Satay doma a co k přípravě budete potřebovat
Příprava satay je jednoduchá. Stačí marináda a pak gril. A naštěstí ta marináda neobsahuje žádný nekonečný seznam surovin. Tady je, co budete potřebovat na thajské satay.
- Maso – vepřové, hovězí nebo kuřecí. Nakrájejte ho na tenké plátky silné asi 1,5 cm. Pokud použijete hovězí, sáhněte po roštěnci, ribeye nebo hanger steak a nakrájejte ho najemno. U vepřového vybírejte kousek s trochou tuku, aby maso při přípravě nevyschlo. Na kuřecí použijte prsa.
- Česnek – pro vůni.
- Thajské chilli papričky – používám jen dvě, dodají jemnou pálivost, ale nepřebijí chuť špízů.
- Koření a dochucení – bílý pepř, hnědý cukr (pro sladkost), sójová omáčka (pro slané umami) a rybí omáčka (výrazná slaná chuť).
- Olej – na potírání špízů, ideálně arašídový.
- Špejle na satay – kupte krátké dřevěné špejle, což je pro satay typické (cca 15–20 cm).
Satay špízy: Postup krok za krokem
- Rozmixujte všechny ingredience na marinádu a nalijte do sáčku. Přidejte maso.
- Špejle namočte na hodinu do teplé vody.
- Napíchejte maso (4–6 kousků na špejli).
- Grilujte 3–4 minuty, otočte, potřete olejem a grilujte další 2–3 minuty.
- Podávejte horké. S typickou arašídovou omáčkou a lehkým salátkem. Přidat můžete rýži a připravit jako satay bowl.
Tip: Maso v marinádě vydrží v mrazáku až 3 měsíce. Hotové satay vydrží v lednici 1–2 dny, ale nejlepší jsou samozřejmě čerstvé.
Co je satay omáčka
Satay omáčka patří mezi nejvýraznější chutě celé thajské kuchyně. Je tak dobrá, že ji můžete použít na cokoliv, dokáže oživit maso, závitky i saláty. V Thajsku se ale podává výhradně k satay.
Tento můj recept na arašídovou satay omáčku je autentický, tedy bez arašídového másla a sójové omáčky. A je to přesně ta dokonalá plná chuť, která mě v Thajsku učarovala.
Co budete na satay omáčku potřebovat
Na rozdíl od některých jiných verzí může, ale nemusí obsahovat kokosové mléko.
- arašídy
- cukr (sladkost)
- limetová šťáva (kyselost)
- rybí omáčka (slanost)
- chilli (pálivost)
Tip: Pro veganskou verzi můžete použít tofu nebo tempeh. Místo rybí omáčky zvolte variantu z řas kombu nebo domácí směs sójové omáčky, řas a umami dochucovadel.
Satay omáčka: Postup krok za krokem
Satay omáčku můžete připravit dvěma způsoby: v hmoždíři nebo pomocí mixéru.
Hmoždíř
- Pokud ji chcete připravit co nejtradičnějším způsobem, vezměte si velký hmoždíř a začněte tlouct suché ingredience.
- U tohoto receptu začínám chilli papričkami, potom postupně přidávám další suché suroviny a vše drtím, dokud směs není úplně hladká.
- Nakonec vmíchám tekuté ingredience.
Pomocí mixéru
- Na přípravu omáčky můžete použít tyčový mixér, food processor nebo klasický stolní mixér.
- Já nejčastěji sahám po tyčovém mixéru, protože nadělá nejméně nepořádku.
- V tomto případě dám všechny ingredience najednou do nádoby a mixuji dohladka. Jak jednoduché!
Tip: Omáčku si připravte předem. V lednici vydrží několik dní, lze ji i zamrazit a míru pálivosti si snadno upravíte množstvím chilli.
Recept Kuřecí satay s arašídovou omáčkou
Tradičně se satay připravuje z hovězího a vepřového masa, ale upřímně, doma nejčastěji saháme po kuřecím, protože je lehčí a zdravější. Marináda ale funguje skvěle na jakýkoli druh masa.
Kuřecí satay špízy
- 8 stroužků česneku (oloupaných)
- 2 thajské chilli papričky (nasekané)
- 1 lžíce bílého pepře
- 100 g třtinového cukru
- 15 ml světlé sójové omáčky
- 30 ml rybí omáčky
- 450 g vepřové panenky (nakrájené na kostky cca 2,5 cm)
- 450 g hovězího ribeye steaku (nakrájeného na kostky cca 2,5 cm)
- cca 120 ml vody
Arašídová omáčka
- 6 stroužků česneku (oloupaných)
- 8 thajských chilli papriček (hrubě nasekaných)
- 150 g arašídů (pražených, nesolených)
- 100 g zlatého třtinového cukru
- šťáva z ½ limetky (cca 15 ml)
- 30 ml rybí omáčky
- 3 stonky koriandru
- V mixéru nebo pomocí tyčového mixéru rozmixujeme česnek, chilli, pepř, cukr, sójovou a rybí omáčku s asi 120 ml vody do hladké marinády.
- Maso rozdělíme do dvou misek (nebo sáčků), marinádu mezi ně rovnoměrně rozdělíme, promícháme, zakryjeme a dáme do lednice marinovat na 24 hodin (minimálně 4 hodiny – 24 hodin ale zajistí nejlepší chuť).
- V mezidobí si připravíme satay omáčku. Pomocí tyčového mixéru rozmixujeme všechny ingredience dohladka. Pokud je směs příliš hustá, postupně přidáváme po lžících vodu, dokud nezískáme krémovou konzistenci, která dobře drží na namáčeném jídle.
- Před přípravou špízů namočíme asi 15 cm dlouhé dřevěné špejle na 2–3 hodiny do vody, aby se na grilu nespálily.
- Maso napícháme na špejle a grilujeme na rozpáleném grilu asi 3–4 minuty z každé strany, dokud není propečené a lehce opečené.
Doba přípravy: 20-30 minut
Počet porcí: 4
