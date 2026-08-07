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Salmonela na vás číhá i v čínských nudlích. Na jaké potraviny si dát pozor

Petra Burgrová
  4:00

Velmi rizikové je kuřecí maso. Salmonela může přežít v nedostatečně tepelně upraveném mase. | foto: Canva

Vysoké teploty ale vytvářejí ideální podmínky pro množení bakterií, mezi nimiž patří k nejnebezpečnějším salmonela. Ta může způsobit silné průjmy, zvracení, horečky a dehydrataci. U malých dětí, seniorů nebo lidí s oslabenou imunitou může mít infekce i závažnější průběh. Přestože se salmonela nejčastěji spojuje s vejci a drůbežím masem, rizikových potravin je mnohem více. Některé se navíc v létě objevují na našem jídelníčku téměř každý den.

Obsah

1. Nebezpečný fenomén: Instantní čínské nudle

Nedávno se objevila informace o stažení některých instantních čínských nudlí z prodeje kvůli nálezu salmonely. Přestože nejde o běžný problém všech výrobků tohoto typu, kauza připomněla, že riziko se netýká jen čerstvých potravin.

Pokud Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo výrobce oznámí stažení konkrétní šarže, rozhodně ji nekonzumujte ani po tepelné úpravě. Sledujte informace o stahovaných výrobcích a zkontrolujte číslo šarže doma uložených potravin.

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Riziko představuje kontaminace v suchých kořenicích směsích, ze kterých se bakterie nezničí, pokud nudle konzumujete křupavé bez zalití vroucí vodou.

2. Točená a řemeslná zmrzlina

Zmrzlina k létu neodmyslitelně patří, ale u stánků u vody nebo na poutích představuje jedno z nejsledovanějších rizik. Tradiční receptury mohou využívat mléko nebo vejce. Pokud zmrzlinová směs neprojde dostatečnou pasterizací nebo je skladována při neadekvátní teplotě, bakterie se v ní bleskově pomnoží. Velkým zdrojem kontaminace bývají i špatně vyčištěné zmrzlinové stroje a náčiní v nevyhovujících hygienických podmínkách.

Nebezpečí spočívá v nepasterizované směsi nebo špatně vyčištěných strojích, kde se bakterie v letním teplu velmi rychle množí.

3. Majonézy a salátové dresinky

Caesar salát je stálicí letních zahrádek. Málokdo ale ví, že původní recept na dresink obsahuje syrový vaječný žloutek. Pokud vejce pocházejí z neprověřeného zdroje nebo dresink leží delší dobu mimo lednici, riziko salmonelózy prudce stoupá. To samé platí pro jakékoliv nebalené domácí majonézy, tatarky, holandské omáčky nebo krémové dezerty např. tiramisu.

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Dresinky a omáčky z nevařených žloutků podávané mimo chladničku představují přímý zdroj nákazy.

4. Vejce

Salmonela je s vejci spojována dlouhodobě. Největší riziko představují syrová vejce a vejce naměkko. V létě vejce nikdy nenechávejte dlouho mimo lednici.

Rizikové jsou především pokrmy ze surových či nedovařených vajec, kde teplota nepřesáhla bod nutný k usmrcení bakterií.

5. Maso a grilování

Venkovní grilování skýtá hned dvě kritická úskalí… nedostatečnou tepelnou úpravu a přerušení chladicího řetězce. Kuřecí a mleté maso jsou přirozenými přenašeči salmonely. Na grilu se snadno stane, že je maso na povrchu zprudka spálené, ale uvnitř zůstane syrové, takže bakterie přežijí.

Stejný problém nastává, když naložené maso leží několik hodin na slunci vedle grilu, než na něj přijde řada. Nikdy nepokládejte upečené maso zpět na talíř nebo prkénko, kde předtím leželo maso syrové, a nepoužívejte stejné náčiní.

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Špatně propečené maso nebo suroviny nechané delší dobu na slunci u grilu vytvářejí ideální prostředí pro přežití bakterií.

6. Tatarský biftek

Tatarský biftek je připravován ze syrového hovězího masa a často se podává se syrovým vejcem. Nejde jen o riziko salmonely z vajec, ale také dalších bakteriálních infekcí. V horkých dnech je vhodnější tuto pochoutku raději vynechat.

Surové hovězí maso v kombinaci s netepelně upraveným žloutkem představuje dvojité riziko nákazy, pokud nepochází z absolutně čerstvých a přísně kontrolovaných surovin.

7. Nepasterizované mléčné výrobky a čerstvé sýry

Syrové mléko může obsahovat různé patogeny včetně salmonely. Vyšší opatrnost je vhodná také u některých čerstvých sýrů vyráběných z nepasterovaného mléka, pokud nejsou správně skladované.

Čerstvé sýry a mléka z farmářských trhů bez tepelného ošetření snadno přenesou bakterie z infekčního chovu přímo ke spotřebiteli.

8. Mořské plody

Především krevety, mušle nebo ústřice vyžadují nepřerušený chladicí řetězec. Pokud nejsou správně skladované nebo dostatečně tepelně upravené, mohou být zdrojem různých bakteriálních infekcí včetně salmonely.

Jemné maso mořských živočichů podléhá v teplu podchladených stánků bleskové zkáze a namnožení nebezpečných patogenů.

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Dodržování několika jednoduchých pravidel výrazně snižuje riziko nákazy.

  1. Uchovávejte potraviny při teplotě do 5 °C.
  2. Nenechávejte jídlo na slunci.
  3. Syrové maso oddělujte od hotových pokrmů.
  4. Používejte samostatná prkénka a nože.
  5. Po manipulaci se syrovým masem si důkladně umyjte ruce.
  6. Kuřecí maso vždy dobře tepelně upravte.
  7. Při grilování používejte jiný talíř na syrové a jiný na hotové maso.
  8. Kupujte potraviny pouze z ověřených provozoven.

Základem ochrany je důkladná tepelná úprava potravin nad 70 °C, nepřerušený chladicí řetězec a striktní hygiena při manipulaci se surovým masem a vejci.

Jak poznat salmonelózu

První příznaky se obvykle objeví za 6 až 72 hodin po požití kontaminované potraviny. Mezi typické projevy patří průjem, zvracení, bolesti břicha, horečka, zimnice, bolesti hlavy a celková slabost.

Ve většině případů onemocnění odezní během několika dnů. Nejdůležitější je dostatečný příjem tekutin. Pokud jsou průjmy silné, objeví se krev ve stolici, vysoké horečky nebo známky dehydratace, je nutné vyhledat lékaře.

Nákaza se ohlásí náhlými vodnatými průjmy, silnými křečemi v břiše, zvracením a vysokou horečkou vedoucí k rychlé dehydrataci.

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