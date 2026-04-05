Salátový mix za 40 korun je zlodějina. Jedlá zeleň roste všude kolem nás

Na co jsou dobré kopřivy
Kopřivy jsou doslova přírodní multivitamín. Obsahují vitamíny A, C, K, železo, vápník a další minerály. Pomáhají čistit krev, podporují imunitu a celkově posilují organismus. Mají detoxikační a protizánětlivé účinky, podporují činnost ledvin a pomáhají při únavě.
Pozor by si ale měli dát lidé s onemocněním ledvin, těhotné ženy nebo ti, kdo užívají léky na ředění krve. V těchto případech je lepší poradit se s lékařem. V kuchyni se mladé výhonky chovají podobně jako špenát, stačí je krátce spařit, aby nepálily, a pak je přidat do nádivky, polévky nebo z nich udělat skvělý jarní čaj, který vám prozáří pleť.
Kopřiva jako jarní superpotravina: 5 receptů, které z plevele udělají večeři
Recept Kopřivový čaj
- 2 lžičky čerstvých kopřiv
- 250 ml vody
Dvě lžičky čerstvých kopřiv zalijeme vodou a necháme asi 5 minut vylouhovat.
Počet porcí: 1 porce
Doba přípravy: 6 minut
Recept Velikonoční nádivka s uzeným masem a kopřivami
- 400 g uzeného masa
- 10 ks den starých rohlíků
- 50 g másla (+ máslo na vymazání misky)
- 6 ks vajec
- 2 hrsti nasekaných kopřiv
- 50 g mandlí
- sůl dle chuti
- muškátový oříšek
- Uzené maso povaříme asi 20 minut, vývar scedíme a schováme na později. Maso nakrájíme na menší kousky.
- Rohlíky nakrájené na kostičky smícháme v míse s rozpuštěným máslem, žloutky a kopřivami. Přidáme uzené maso, nasekané oloupané mandle, ochutíme solí, muškátovým oříškem a zvlhčíme vývarem. Nakonec přidáme ušlehaný sníh z bílků.
- Nádivku naplníme do zapékací misky vymazané máslem a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 30 minut.
Počet porcí: 8 porcí
Doba přípravy: 55 minut
Na co je dobrý polníček
Nenápadný listový salát jehož největší předností je vysoký obsah vitamínu C, kterého má v sobě víc než klasický salát, takže skvěle posiluje imunitu. Zároveň v něm najdete důležité železo a kyselinu listovou, což je ideální kombinace proti jarní únavě a pro podporu krvetvorby.
Díky hořčíku působí jako balzám na pocuchané nervy, pomáhá se soustředěním a celkově uklidňuje. Je extrémně lehce stravitelný, nezatěžuje žaludek a díky své jemné oříškové chuti se skvěle hodí do salátů, smoothies nebo jen tak na ozdobu jarních polévek.
Jak si doma vypěstovat polníček?
Recept Svěží salát s polníčkem
- 10 menších brambor
- 200 g zelených fazolek
- 100 g polníčku
- 100 g salátového mixu mesclun
- 1 svazek ředkviček
Na zálivku
- 5 lžic olivového oleje
- 2 lžíce čerstvé citronové šťávy
- 2 lžičky dijonské hořčice
- 2 lžičky hrubozrnné hořčice
- 2 lžíce sekané pažitky
- sůl a pepř dle chuti
- Omyté brambůrky i se slupkou uvaříme v osolené vodě doměkka. Pět minut před koncem přidáme fazolové lusky, pak vše scedíme a necháme vychladnout.
- V misce smícháme polníček a salátový mix, přidáme omyté a na plátky nakrájené ředkvičky.
- Poté přimícháme uvařené fazolové lusky a na plátky nakrájené uvařené brambůrky.
- V misce smícháme ingredience na zálivku, dle chuti osolíme a opepříme. Zálivku zamícháme do salátu a servírujeme.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 35 minut
Na co jsou dobré pampelišky
Smetánka lékařská je doslova jarní lékárna v jednom květu. Její největší síla spočívá v hořčinách, které fungují jako přírodní restart pro naše játra a žlučník, protože podporují tvorbu žluči a zrychlují metabolismus.
Kromě toho působí močopudně, takže pomáhá tělu zbavit se přebytečné vody a čistit ledviny. Je plná vitamínů A, C a K, obsahuje draslík pro zdravé srdce a vápník pro kosti. V kuchyni ji využijete celou, mladé listy chutnají v salátu podobně jako rukola a z květů připravíte tradiční jarní sirup nebo med, který je skvělý při nachlazení.
Recept Pampeliškový med
- 400 plně rozvinutých květů pampelišek (sbírejte je za slunečného dne, kdy jsou nejvíce otevřené a plné pylu)
- 2 litry vody
- 2 kg cukru krupice
- 2 bio citrony (nebo dobře omyté)
- Květy rozprostřeme na plech nebo noviny a necháme je venku, aby vylezl hmyz (květy nepereme, abychom nepřišli o pyl).
- Poté dáme květy do hrnce, zalijeme je 2 litry vody, přidáme citrony nakrájené na plátky a necháme projít varem.
- Hrnec odstavíme a necháme směs 24 hodin odpočívat při pokojové teplotě.
- Druhý den přecedíme směs přes jemné plátno a květy pořádně vymačkáme.
- Nasypeme do cukr a za občasného míchání vaříme na mírném ohni, dokud sirup nezhoustne
Počet porcí: na cca 10 sklenic
Doba přípravy: 30 minut bez odležení
Na co jsou dobré sedmikrásky
Největším přínosem těchto dvouděložních rostlin je schopnost podporovat látkovou výměnu v játrech a pomáhat při čištění krve, což z nich dělá ideálního parťáka pro jarní detoxikační kúry. Obsahují cenné třísloviny, hořčiny a minerální látky, které účinně pomáhají při zahlenění dýchacích cest a usnadňují vykašlávání. Díky obsahu vitamínu C a flavonoidů navíc posilují imunitu a mají protizánětlivé účinky.
V kuchyni jsou sedmikrásky naprostým vizuálním hitem, jejich květy i mladé lístky mají jemně oříškovou chuť a dokážou proměnit obyčejný chleba s tvarohem, jarní salát nebo krémovou polévku v umělecké dílo, které navíc skvěle chutná.
Recept Sedmikráskový sirup
- 75 g květů sedmikrásek
- 2 ks citrony
- 1000 ml vody
- 500 g cukru
- 1 ks limetka
- Očištěné květy sedmikrásek vložíme do vyvařené nádoby a důkladně omyté citrony zbavíme vrchní části kůry, nakrájíme je na kostičky a přidáme k sedmikráskám. Oloupané horní vrstvy kůry pak nakrájíme na nudličky. Mezitím přivedeme 1000 ml vody k varu, zalijeme květy a citrony, zamícháme, přikryjeme a necháme louhovat 24 hodin. Následně vše přecedíme přes jemné plátýnko do hrnce.
- Do tekutiny vmícháme cukr a asi 60 minut vaříme, dokud sirup nemá správnou konzistenci. Hotový sirup přelijeme do vyvařených a vysušených sklenic, přidáme nudličky citronové kůry a plátek limetky. Sklenice uzavřeme, otočíme dnem nahoru a uskladníme.
Počet porcí: 1 lahev
Doba přípravy: 90 minut
Na co je dobrá řeřicha
Tuto rychle rostoucí vitamínovou bombu si můžete dopřát, ikdyž nemáte zahradu. Její největší silou je obrovské množství vitaminu C, železa a hořčíku, díky čemuž funguje jako okamžitý životabudič při jarní únavě a skvělá podpora imunity. Obsahuje také glukosinoláty, které jí dodávají typickou pálivou chuť připomínající ředkvičky a mají silné antibakteriální účinky. Čistí krev i ledviny a pomáhá s trávením těžších jídel.
V kuchyni se používá výhradně v syrovém stavu, protože teplem ztrácí své léčivé látky. Nejlepší je jen tak na chlebu s máslem, v tvarohových pomazánkách nebo jako pikantní tečka na jarním salátu.
Jak si doma vypěstovat řeřichu?
Recept Řeřichová pomazánka s ořechy
- 40 g vlašských ořechů
- 4 hrsti řeřichy
- 100 g másla
- 1 lžíce olivového oleje
- 250 g měkkého tvarohu
- sůl a pepř dle chuti
- 4 ks rajčátka na ozdobení
- Ořechy nasekáme nahrubo. Řeřichu opláchneme a necháme v cedníku okapat - asi polovinu odložíme stranou na pozdější zdobení, zbylou nasekáme.
- Máslo nakrájíme na kousky, dáme je do misky a necháme při pokojové teplotě změknout. Pak ho s olejem a tvarohem utřeme do hladkého krému.
- Do krému zlehka vmícháme ořechy a nasekanou řeřichu. Pomazánku dochutíme solí a pepřem. Mažeme ji na plátky chlebíčkové veky nebo krajíčky bílého chleba. Zdobíme řeřichou, kterou jsme si nechali stranou, a rajčátky.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 20 minut
Medvědí česnek už roste. Proč na něj vyrazit a k čemu se hodí?
Přírodní detox pro vaše játra: Tato bylinka je účinnější než měsíc bez alkoholu