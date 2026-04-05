Salátový mix za 40 korun je zlodějina. Jedlá zeleň roste všude kolem nás

Petra Burgrová
  5:00
Venku to konečně začíná žít a byla by škoda toho nevyužít. Stačí vyrazit na krátkou procházku a uvidíte, kolik dobrot se dá nasbírat přímo u cesty nebo na zahradě. Pojďme se podívat, co všechno se dá vykouzlit z kopřiv, pampelišek, sedmikrásek nebo polníčku.

Mladé kopřivy sbírejte pouze do května, kdy jsou na účinné látky nejbohatší. | foto: Getty Images

Obsah

Na co jsou dobré kopřivy

Kopřivy jsou doslova přírodní multivitamín. Obsahují vitamíny A, C, K, železo, vápník a další minerály. Pomáhají čistit krev, podporují imunitu a celkově posilují organismus. Mají detoxikační a protizánětlivé účinky, podporují činnost ledvin a pomáhají při únavě.

Pozor by si ale měli dát lidé s onemocněním ledvin, těhotné ženy nebo ti, kdo užívají léky na ředění krve. V těchto případech je lepší poradit se s lékařem. V kuchyni se mladé výhonky chovají podobně jako špenát, stačí je krátce spařit, aby nepálily, a pak je přidat do nádivky, polévky nebo z nich udělat skvělý jarní čaj, který vám prozáří pleť.

Kopřiva jako jarní superpotravina: 5 receptů, které z plevele udělají večeři

Kopřivový čaj uděláte z natrhaných kopřiv raz dva. Sbírejte hlavně mladší kopřivy.

Recept Kopřivový čaj

  • 2 lžičky čerstvých kopřiv
  • 250 ml vody

Dvě lžičky čerstvých kopřiv zalijeme vodou a necháme asi 5 minut vylouhovat.

Počet porcí: 1 porce
Doba přípravy: 6 minut

Recept Velikonoční nádivka s uzeným masem a kopřivami

  • 400 g uzeného masa
  • 10 ks den starých rohlíků
  • 50 g másla (+ máslo na vymazání misky)
  • 6 ks vajec
  • 2 hrsti nasekaných kopřiv
  • 50 g mandlí
  • sůl dle chuti
  • muškátový oříšek
  1. Uzené maso povaříme asi 20 minut, vývar scedíme a schováme na později. Maso nakrájíme na menší kousky.
  2. Rohlíky nakrájené na kostičky smícháme v míse s rozpuštěným máslem, žloutky a kopřivami. Přidáme uzené maso, nasekané oloupané mandle, ochutíme solí, muškátovým oříškem a zvlhčíme vývarem. Nakonec přidáme ušlehaný sníh z bílků.
  3. Nádivku naplníme do zapékací misky vymazané máslem a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 30 minut.

Počet porcí: 8 porcí
Doba přípravy: 55 minut

Obsahuje vysoké množství vitamínu C, dokonce více než citrony.

Na co je dobrý polníček

Nenápadný listový salát jehož největší předností je vysoký obsah vitamínu C, kterého má v sobě víc než klasický salát, takže skvěle posiluje imunitu. Zároveň v něm najdete důležité železo a kyselinu listovou, což je ideální kombinace proti jarní únavě a pro podporu krvetvorby.

Díky hořčíku působí jako balzám na pocuchané nervy, pomáhá se soustředěním a celkově uklidňuje. Je extrémně lehce stravitelný, nezatěžuje žaludek a díky své jemné oříškové chuti se skvěle hodí do salátů, smoothies nebo jen tak na ozdobu jarních polévek.

Jak si doma vypěstovat polníček?

  1. Stačí truhlík, květináč nebo libovolná nádoba.
  2. Semínka vysejme do hlíny.
  3. Udržujeme mírně vlhké prostředí.
  4. Za pár týdnů můžeme sklízet čerstvé lístky.

Jarní bramborový salát s polníčke a fazolkami.

Recept Svěží salát s polníčkem

  • 10 menších brambor
  • 200 g zelených fazolek
  • 100 g polníčku
  • 100 g salátového mixu mesclun
  • 1 svazek ředkviček

Na zálivku

  • 5 lžic olivového oleje
  • 2 lžíce čerstvé citronové šťávy
  • 2 lžičky dijonské hořčice
  • 2 lžičky hrubozrnné hořčice
  • 2 lžíce sekané pažitky
  • sůl a pepř dle chuti
  1. Omyté brambůrky i se slupkou uvaříme v osolené vodě doměkka. Pět minut před koncem přidáme fazolové lusky, pak vše scedíme a necháme vychladnout.
  2. V misce smícháme polníček a salátový mix, přidáme omyté a na plátky nakrájené ředkvičky.
  3. Poté přimícháme uvařené fazolové lusky a na plátky nakrájené uvařené brambůrky.
  4. V misce smícháme ingredience na zálivku, dle chuti osolíme a opepříme. Zálivku zamícháme do salátu a servírujeme.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 35 minut

Pampeliška (smetánka lékařská) kvete nejvíce od dubna do června.

Na co jsou dobré pampelišky

Smetánka lékařská je doslova jarní lékárna v jednom květu. Její největší síla spočívá v hořčinách, které fungují jako přírodní restart pro naše játra a žlučník, protože podporují tvorbu žluči a zrychlují metabolismus.

Kromě toho působí močopudně, takže pomáhá tělu zbavit se přebytečné vody a čistit ledviny. Je plná vitamínů A, C a K, obsahuje draslík pro zdravé srdce a vápník pro kosti. V kuchyni ji využijete celou, mladé listy chutnají v salátu podobně jako rukola a z květů připravíte tradiční jarní sirup nebo med, který je skvělý při nachlazení.

Med je blahodárný pro vaši pokožku.

Recept Pampeliškový med

  • 400 plně rozvinutých květů pampelišek (sbírejte je za slunečného dne, kdy jsou nejvíce otevřené a plné pylu)
  • 2 litry vody
  • 2 kg cukru krupice
  • 2 bio citrony (nebo dobře omyté)
    1. Květy rozprostřeme na plech nebo noviny a necháme je venku, aby vylezl hmyz (květy nepereme, abychom nepřišli o pyl).
    2. Poté dáme květy do hrnce, zalijeme je 2 litry vody, přidáme citrony nakrájené na plátky a necháme projít varem.
    3. Hrnec odstavíme a necháme směs 24 hodin odpočívat při pokojové teplotě.
    4. Druhý den přecedíme směs přes jemné plátno a květy pořádně vymačkáme.
    5. Nasypeme do cukr a za občasného míchání vaříme na mírném ohni, dokud sirup nezhoustne

Počet porcí: na cca 10 sklenic
Doba přípravy: 30 minut bez odležení

Do salátů je sedmikráska chudobka skvělá, využijete ji ale i na čaj, tinkturu nebo sirup.

Na co jsou dobré sedmikrásky

Největším přínosem těchto dvouděložních rostlin je schopnost podporovat látkovou výměnu v játrech a pomáhat při čištění krve, což z nich dělá ideálního parťáka pro jarní detoxikační kúry. Obsahují cenné třísloviny, hořčiny a minerální látky, které účinně pomáhají při zahlenění dýchacích cest a usnadňují vykašlávání. Díky obsahu vitamínu C a flavonoidů navíc posilují imunitu a mají protizánětlivé účinky.

V kuchyni jsou sedmikrásky naprostým vizuálním hitem, jejich květy i mladé lístky mají jemně oříškovou chuť a dokážou proměnit obyčejný chleba s tvarohem, jarní salát nebo krémovou polévku v umělecké dílo, které navíc skvěle chutná.

Recept Sedmikráskový sirup

  • 75 g květů sedmikrásek
  • 2 ks citrony
  • 1000 ml vody
  • 500 g cukru
  • 1 ks limetka
  1. Očištěné květy sedmikrásek vložíme do vyvařené nádoby a důkladně omyté citrony zbavíme vrchní části kůry, nakrájíme je na kostičky a přidáme k sedmikráskám. Oloupané horní vrstvy kůry pak nakrájíme na nudličky. Mezitím přivedeme 1000 ml vody k varu, zalijeme květy a citrony, zamícháme, přikryjeme a necháme louhovat 24 hodin. Následně vše přecedíme přes jemné plátýnko do hrnce.
  2. Do tekutiny vmícháme cukr a asi 60 minut vaříme, dokud sirup nemá správnou konzistenci. Hotový sirup přelijeme do vyvařených a vysušených sklenic, přidáme nudličky citronové kůry a plátek limetky. Sklenice uzavřeme, otočíme dnem nahoru a uskladníme.

Počet porcí: 1 lahev
Doba přípravy: 90 minut

řeřicha

Na co je dobrá řeřicha

Tuto rychle rostoucí vitamínovou bombu si můžete dopřát, ikdyž nemáte zahradu. Její největší silou je obrovské množství vitaminu C, železa a hořčíku, díky čemuž funguje jako okamžitý životabudič při jarní únavě a skvělá podpora imunity. Obsahuje také glukosinoláty, které jí dodávají typickou pálivou chuť připomínající ředkvičky a mají silné antibakteriální účinky. Čistí krev i ledviny a pomáhá s trávením těžších jídel.

V kuchyni se používá výhradně v syrovém stavu, protože teplem ztrácí své léčivé látky. Nejlepší je jen tak na chlebu s máslem, v tvarohových pomazánkách nebo jako pikantní tečka na jarním salátu.

Jak si doma vypěstovat řeřichu?

  1. Dno misky nebo talířku vysteleme vrstvou vaty nebo papírových ubrousků.
  2. Podklad navlhčíme vodou tak, aby byl mokrý, ale nestála v něm hladina.
  3. Hustě posypeme semínky řeřichy a umístíme na světlé okno.
  4. Rosíme každý den rozprašovačem, aby vata nikdy úplně nevyschla.
  5. Sklízíme nůžkami zhruba po týdnu, jakmile vyroste do 5 cm.
Řeřichová pomazánka s ořechy

Recept Řeřichová pomazánka s ořechy

  • 40 g vlašských ořechů
  • 4 hrsti řeřichy
  • 100 g másla
  • 1 lžíce olivového oleje
  • 250 g měkkého tvarohu
  • sůl a pepř dle chuti
  • 4 ks rajčátka na ozdobení
  1. Ořechy nasekáme nahrubo. Řeřichu opláchneme a necháme v cedníku okapat - asi polovinu odložíme stranou na pozdější zdobení, zbylou nasekáme.
  2. Máslo nakrájíme na kousky, dáme je do misky a necháme při pokojové teplotě změknout. Pak ho s olejem a tvarohem utřeme do hladkého krému.
  3. Do krému zlehka vmícháme ořechy a nasekanou řeřichu. Pomazánku dochutíme solí a pepřem. Mažeme ji na plátky chlebíčkové veky nebo krajíčky bílého chleba. Zdobíme řeřichou, kterou jsme si nechali stranou, a rajčátky.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 20 minut

