„Sakra, ta je dobrá.“ Jakmile ochutnáte sakrajdu, štrúdl už chtít nebudete

Jak sakrajda vyhrála nad štrúdlem
Po dlouhé době jsem se pustila do pečení něčeho jiného než klasického štrúdlu. Tentokrát padla volba na sakrajdu – staročeský perníkový závin se švestkovými povidly a ořechy. Upřímně, je mi trochu líto, že jsem na tento recept nenarazila už na Vánoce, protože je to přesně ten typ moučníku, po kterém se jen zapráší a ke kterému se člověk rád vrací.
Dokonce i slavný cukrář Josef Maršálek označuje sakrajdu za jednu z korun adventního pečení a doporučuje ji jako zajímavou alternativu ke klasické vánočce nebo štrúdlu.
Tip: Sakrajda je na rozdíl od jablečného štrúdlu trvanlivější. Bez problémů vydrží přibližně týden i déle, aniž by ztratila na chuti nebo kvalitě.
Co přesně je sakrajda
Sakrajda neboli perníkový závin je tradiční staročeský moučník původem z Krkonoš. Dnes se jí někdy říká také krkonošská sakrajda, a v některých regionech ji můžete znát pod jinými názvy, například habešan, oukotě nebo trnky brnky. Vždy jde ale o totéž: měkké perníkové těsto plněné švestkovými povidly a vlašskými ořechy.
Dříve se sakrajda pekla při slavnostních příležitostech – na poutě, posvícení nebo během adventu. Postupem času trochu upadla v zapomnění, ale dnes se opět vrací na výsluní. Není divu. Kombinace medového těsta, perníkového koření, sladkokyselých povidel a ořechů je totiž neodolatelná.
Recept Staročeská sakrajda – perníkový závin s povidly a ořechy
- 350 g hladké mouky
- 90 g cukru krupice
- 1 vejce (velikost M)
- 60 g rozpuštěného másla (nebo 50 ml oleje)
- 100 ml mléka
- 1 lžíce medu
- 1 lžička jedlé sody
- 1 lžička perníkového koření
- špetka soli
- 300–400 g švestkových povidel
- 150–200 g mletých vlašských ořechů
- V míse smícháme mouku, cukr, sůl, jedlou sodu a perníkové koření. Přidáme vejce, med, rozpuštěné máslo a mléko. Vypracujeme hladké těsto, které zbytečně nepřepracováváme, stačí, aby se suroviny spojily.
- Na lehce pomoučeném vále těsto vyválíme na obdélník silný asi 3 mm. Potřeme ho povidly (okraje necháme volné) a rovnoměrně posypeme mletými ořechy. Pevně stočíme do závinu a přeneseme na plech vyložený pečicím papírem, spojem dolů.
- Pečeme při 175 °C přibližně 30 minut. Závin by měl zůstat spíše světlejší a krásně vláčný.
- Po upečení ho můžeme lehce potřít rozpuštěným máslem nebo po vychladnutí poprášit moučkovým cukrem a posypat ořechy.
Počet porcí: 8 porcí
Doba přípravy: 45 minut