„Sakra, ta je dobrá.“ Jakmile ochutnáte sakrajdu, štrúdl už chtít nebudete

Klára Pěnkavová
  10:33
Sakrajda možná nezní nijak vznešeně, ale tenhle perníkový závin z podhůří Krkonoš stojí rozhodně za pozornost. Medové těsto, švestková povidla a ořechy tvoří zajímavou až návykovou kombinaci.

Sakrajda, perníkový závin se švestkovými povidly a ořechy | foto: Canva

Obsah

Jak sakrajda vyhrála nad štrúdlem

Po dlouhé době jsem se pustila do pečení něčeho jiného než klasického štrúdlu. Tentokrát padla volba na sakrajdu – staročeský perníkový závin se švestkovými povidly a ořechy. Upřímně, je mi trochu líto, že jsem na tento recept nenarazila už na Vánoce, protože je to přesně ten typ moučníku, po kterém se jen zapráší a ke kterému se člověk rád vrací.

Dokonce i slavný cukrář Josef Maršálek označuje sakrajdu za jednu z korun adventního pečení a doporučuje ji jako zajímavou alternativu ke klasické vánočce nebo štrúdlu.

Tip: Sakrajda je na rozdíl od jablečného štrúdlu trvanlivější. Bez problémů vydrží přibližně týden i déle, aniž by ztratila na chuti nebo kvalitě.

Co přesně je sakrajda

Sakrajda neboli perníkový závin je tradiční staročeský moučník původem z Krkonoš. Dnes se jí někdy říká také krkonošská sakrajda, a v některých regionech ji můžete znát pod jinými názvy, například habešan, oukotě nebo trnky brnky. Vždy jde ale o totéž: měkké perníkové těsto plněné švestkovými povidly a vlašskými ořechy.

Dříve se sakrajda pekla při slavnostních příležitostech – na poutě, posvícení nebo během adventu. Postupem času trochu upadla v zapomnění, ale dnes se opět vrací na výsluní. Není divu. Kombinace medového těsta, perníkového koření, sladkokyselých povidel a ořechů je totiž neodolatelná.

Po tomhle receptu se ke klasickému perníku nevrátíte. Co je to bacouch?
Perníkový závin se švestkovými povidly a ořechy

Perníkový závin se švestkovými povidly a ořechy

Recept

Střední

45 min

Perníkový závin s povidly a ořechy

Recept Staročeská sakrajda – perníkový závin s povidly a ořechy

  • 350 g hladké mouky
  • 90 g cukru krupice
  • 1 vejce (velikost M)
  • 60 g rozpuštěného másla (nebo 50 ml oleje)
  • 100 ml mléka
  • 1 lžíce medu
  • 1 lžička jedlé sody
  • 1 lžička perníkového koření
  • špetka soli
  • 300–400 g švestkových povidel
  • 150–200 g mletých vlašských ořechů
  1. V míse smícháme mouku, cukr, sůl, jedlou sodu a perníkové koření. Přidáme vejce, med, rozpuštěné máslo a mléko. Vypracujeme hladké těsto, které zbytečně nepřepracováváme, stačí, aby se suroviny spojily.
  2. Na lehce pomoučeném vále těsto vyválíme na obdélník silný asi 3 mm. Potřeme ho povidly (okraje necháme volné) a rovnoměrně posypeme mletými ořechy. Pevně stočíme do závinu a přeneseme na plech vyložený pečicím papírem, spojem dolů.
  3. Pečeme při 175 °C přibližně 30 minut. Závin by měl zůstat spíše světlejší a krásně vláčný.
  4. Po upečení ho můžeme lehce potřít rozpuštěným máslem nebo po vychladnutí poprášit moučkovým cukrem a posypat ořechy.

Počet porcí: 8 porcí
Doba přípravy: 45 minut

Perníkový závin s povidly a ořechy

Perníkový závin s povidly a ořechy

Recept

Střední

60 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Co všechno můžete udělat v horkovzdušné fritéze? 5 receptů hotových za 30 minut

Hovězí burger z grilu s domácími hranolky + stepy

Horkovzdušná trouba je skvělý pomocník v každodenní kuchyni. Díky cirkulaci horkého vzduchu připraví jídlo rychle, rovnoměrně a křupavě, aniž byste museli stát hodiny u plotny. Ukážeme vám, jak během...

Inspekce objevila potravinu, kterou výrobci falšují. Která to je a jak jim nenaletět?

Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?

Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v českých obchodech falšované medy. Nešlo přitom o drobnou chybu v označení – laboratorní testy prokázaly látky, které do pravého medu vůbec...

Nová pravidla EU radikálně změní vaše dovolené i kávu v restauraci

Kostky cukru

Patří to k rituálu každé ranní kávy v kavárně nebo hotelové snídani – malý pytlíček cukru, plastová vanička se smetanou nebo mini džem k čerstvému pečivu. Brzy se s těmito drobnostmi budeme muset...

Peče celá země je zpět se 4. řadou a posouvá úroveň amatérských pekařů o stupeň výš

Peče celá země IV

Čtvrtá řada Peče celá země je tady a už od prvních minut je jasné, že půjde o výjimečnou sezonu. Dvanáct amatérských pekařů předvádí výkony, které berou dech i zkušené porotě. Kdo se stane letošním...

„Začínám se nudit,“ řekl Maršálek. Fondanty šokovaly porotu Peče celá země

Peče celá země, 8. díl

Osmý díl čtvrté řady Peče celá země patřil čokoládě. Technická výzva s čokoládovým fondantem i kreativní výzva s čokoládovými dorty přinesly nečekaně vysokou úroveň i historický moment sezony.

Peče celá země je zpět se 4. řadou a posouvá úroveň amatérských pekařů o stupeň výš

Peče celá země IV

Čtvrtá řada Peče celá země je tady a už od prvních minut je jasné, že půjde o výjimečnou sezonu. Dvanáct amatérských pekařů předvádí výkony, které berou dech i zkušené porotě. Kdo se stane letošním...

2. března 2026  14:28

Šokující semifinále Peče celá země 2026: Mont Blanc nezdolal poslední muž v soutěži

Peče celá země, semifinále, Mont Blanc

Semifinalisté Peče celá země měli za úkol upéct obří šneky, technicky náročný Mont Blanc a zmrzlinové dorty v cukrové vatě. Jak jejich snažení dopadlo?

2. března 2026  14:02

Koprová omáčka s pošírovaným vejcem: Recept na poctivou omáčku se smetanou a čerstvým koprem

Koprová omáčka s pošírovaným vejcem
Recept

Střední

90 min

Zapomeňte na moučné omáčky bez chuti – poctivá koprovka musí být sametově jemná, s vyváženým...

„Sakra, ta je dobrá.“ Jakmile ochutnáte sakrajdu, štrúdl už chtít nebudete

Sakrajda, perníkový závin se švestkovými povidly a ořechy

Sakrajda možná nezní nijak vznešeně, ale tenhle perníkový závin z podhůří Krkonoš stojí rozhodně za pozornost. Medové těsto, švestková povidla a ořechy tvoří zajímavou až návykovou kombinaci.

2. března 2026  10:33

Cookies muffiny: Recept na extra vláčné těsto s kousky čokolády, které děti milují

Cookies muffiny
Recept

Střední

40 min

Představte si vysoký, nadýchaný muffin, který se uvnitř krásně táhne díky rozpuštěné čokoládě,...

Míry v kuchyni: Jak správně odměřit lžičku, lžíci, hrnek i špetku

Z droždí, lžíce cukru, poloviny vlažného mléka a lžíce mouky připravíme kvásek

Každý, kdo někdy pekl podle receptu, to zná: „Přidejte jednu lžíci cukru, špetku soli a půl hrnku mouky.“ Jenže co když nemáte váhu po ruce? A kolik vlastně ta špetka opravdu je? Přesné kuchyňské...

2. března 2026  4:40

Značkové a privátní mléko se příliš neliší. Takřka jediným rozdílem je obal a logo

Mlékárna Klíč: „Ruční zpracování je pro nás klíčové“

Už dlouho neplatí, že výrobky privátních značek obchodních řetězců dohánějí nízkou cenu pochybnou kvalitou. Mléka jsou často jen přejmenované produkty zavedených mlékáren a běžnému zboží tak dokážou...

2. března 2026

Makovec s pomerančem: Recept, který vypadá jako z cukrárny

Makovec s pomerančem
Recept

Střední

80 min

Představte si vláčný makový korpus, na kterém leží vrstva hedvábného tvarohového krému, a celou tu...

Pórková polévka s červenou řepou: Netradiční recept, který vás nadchne barvou i chutí

Pórková polévka s červenou řepou
Recept

Střední

35 min

Jemná chuť pórku se krásně snoubí se sladkou zemitostí řepy a vytvoří krém, který je sytý, výživný...

Jarní závitky: Recept na zdravý oběd plný barev

Jarní závitky
Recept

Lehké

45 min

Příprava je skoro až meditativní – stačí si nachystat barevné proužky zeleniny, namočit rýžový...

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Nenápadná superpotravina, kterou mám vždycky doma a používám ji každý den

Chia

Chia semínka jsem si poprvé koupila na vysoké škole a byly spíš takovým experimentem se superfood. Neuměla jsem s nimi připravit nic moc jiného, než chia pudink, který se mi ale rychle přejedl a chia...

1. března 2026  6:20

Nová pravidla EU radikálně změní vaše dovolené i kávu v restauraci

Kostky cukru

Patří to k rituálu každé ranní kávy v kavárně nebo hotelové snídani – malý pytlíček cukru, plastová vanička se smetanou nebo mini džem k čerstvému pečivu. Brzy se s těmito drobnostmi budeme muset...

1. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.