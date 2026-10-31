Proč je v rýži arsen
Rýže roste na zaplavených polích, a proto snáz přijímá arsen, který je přirozeně v půdě a ve vodě. Nahromadí ho tak zhruba desetkrát víc než jiné obiloviny Anorganický arsen, který takto rýže nahromadí, je přitom řazený mezi karcinogeny.
Nejvíc ho má natural rýže, méně parboiled rýže a nejméně bílá. Arsen se totiž drží hlavně ve vnějších vrstvách zrna, o které bílá rýže při loupání přichází.
Kolik arsenu sníte v jedné porci
EFSA pracuje s referenční hodnotou 0,06 mikrogramu anorganického arsenu na kilogram tělesné hmotnosti a den. Tento limit platí pro dlouhodobý každodenní příjem ze všech potravin dohromady, takže jedna porce nad něj neznamená otravu.
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Pro výpočet jsme převzali průměrný obsah arsenu ze zprávy EFSA, která shrnuje vzorky rýže z celé EU. Jako porci pro dospělého jsme předpokládali 75 gramů syrové rýže a dospělého vážícího 70 kilogramů. Natural rýže, která se vaří tak, že všechnu vodu vsákne, má v takové porci necelých 10 mikrogramů arsenu. To je víc než dvojnásobek denní referenční hodnoty. Jde přitom o horní odhad, protože počítá s tím, že rýži nepropláchnete a všechen arsen v ní zůstane.
Když stejnou natural rýži před vařením propláchnete a uvaříte ve větším množství vody, kterou slijete, klesne množství arsenu zhruba na úroveň referenční hodnoty. Bílá a parboiled rýže se dostanou pod ni.
|Rýže
|Arsenu v suché rýži
|Vařeno tak, aby se voda vsákla do rýže
|Vařeno ve větším množství vody
|Bílá
|5,5–5,9 µg
|132–141 %
|61–65 %
|Natural
|9,6–9,8 µg
|229–234 %
|105–108 %
|Parboiled
|7,3–7,7 µg
|175–182 %
|88–91 %
Rozpětí odpovídá spodnímu a hornímu odhadu obsahu arsenu podle EFSA
Hodnota přitom udává dlouhodobý denní průměr, pokud si dáte dvakrát týdně rýži vařenou v takovém množství vody, které se do rýže celé vsákne, rozpočítá množství přijatého arsenu do sedmi dní. U bílé rýže se pak dostane přibližně na 40 procent referenční hodnoty denně, u parboiled na polovinu a u natural na dvě třetiny. Kdo jí rýži každý den, zůstává na hodnotách z tabulky.
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Děti jsou na tom hůř
Rýže pro děti vychází v přepočtu hůř, protože dítě sní na kilogram své váhy víc rýže než dospělý. Pro dítě vážící 20 kilogramů jsme předpokládali porci 40 gramů syrové rýže. Natural rýže, která vodu vsákne, mu dá víc než čtyřnásobek referenční hodnoty. Ani po vaření ve větším množství vody neklesne pod dvojnásobek a nad referenční hodnotou zůstane i bílá rýže.
|Rýže
|Arsenu v porci
|Vařeno tak, aby se voda vsákla
|Vařeno ve větším množství vody
|Bílá
|3,0–3,2 µg
|247–263 %
|113–121 %
|Natural
|5,1–5,2 µg
|427–437 %
|196–201 %
|Parboiled
|3,9–4,1 µg
|327–340 %
|163–170 %
Vaření ve větším množství vody ubere zhruba polovinu
Pokud vaříte rýži tak, aby všechnu vodu vsákla, zůstane v ní i arsen, který se do vody uvolní. Když ji naopak vaříte ve větším množství vody a tu pak slijete, zbavíte se tak přibližně poloviny arsenu.
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Jak uvařit rýži: Kolik vody použít, jak dlouho vařit a jaký postup je správný
Tým z Univerzity v Sheffieldu porovnal ve studii z roku 2024 dva postupy. Při prvním se rýže vaří v přebytku vody, kterou na konci slijete. Při druhém se rýže předvaří, voda se vylije a rýže se dovaří v čerstvé.
U bílé i natural rýže ubraly oba postupy více než polovinu anorganického arsenu. U parboiled rýže fungovalo lépe vaření v přebytku vody, které ubralo polovinu. Předvaření jen necelé dvě pětiny. Na způsobu vaření záviselo také to, kolik rýže ztratí draslíku, železa, mědi a molybdenu.
Jak na předvaření
Postup, se kterým tým ze Sheffieldu pracuje, zvládnete v běžném hrnci. Na jeden hrnek rýže přiveďte k varu čtyři hrnky vody. Rýži vsypte do vroucí vody a vařte ji pět minut.
Pak vodu slijte a přilijte dva hrnky čerstvé. Rýži dovařte pod pokličkou na mírném až středním ohni, dokud vodu nevsákne.
Ve starší studii z roku 2021 ubral tento postup z bílé rýže 73 procent arsenu a z natural 54 procent. Novější měření stejného týmu vyšlo u bílé rýže nižší, 54 až 58 procent. I s menším z obou čísel však předvaření ubere z bílé rýže víc než polovinu arsenu.
Co hlídá Evropská unie
Obsah anorganického arsenu v rýži omezují limity, které stanovila Evropská komise. Bílá rýže smí mít nejvýš 150 mikrogramů na kilogram, parboiled a natural rýže 250 mikrogramů a rýžové chlebíčky a křupky 300 mikrogramů. Nejpřísnější limit, 100 mikrogramů, platí pro rýži určenou do dětské výživy.
Rýžové chlebíčky mají podle dat EFSA v průměru 146 až 148 mikrogramů arsenu na kilogram, tedy zhruba dvakrát víc než bílá rýže. Průměrná natural rýže má 128 až 131 mikrogramů na kilogram, a do svého limitu se tedy vejde. Nad hranicí, kterou EU stanovila pro rýži do dětské výživy, je však i ona.