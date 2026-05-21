S nákupem prvních jahod ještě raději počkejte. V Česku ještě jahody nezrají

Petra Kašparová
  4:20
Kdy začíná v Čechách sezóna jahod? Nebo už začala? Vyrazte letos na samosběr jahod, vyplatí se to, protože jahody uzrálé na sluníčku jsou ty nejlepší.

Prodej českých jahod

Dávno nepotřebujeme 12 měsíčků na to, abychom si uprostřed zimy dali čerstvé jahody. Ale platí, že „není jahoda jako jahoda“. Na pohled vypadají jahody v obchodech hezky, jsou krásně červené, často velké a pravidelné, ale chuťově bývají zklamáním. Důvod je jednoduchý: musejí zvládnout delší cestu, skladování i manipulaci, a proto se často sklízejí dřív, než by jim prospělo.

Jahoda přitom není jablko. Nedá se dlouho skladovat a nejlepší je ve chvíli, kdy dozraje na rostlině a dostane se ke spotřebiteli co nejrychleji. I sezónní kalendář českého ovoce uvádí u jahod sklizeň od května do září, zároveň ale počítá s tím, že se neskladují.

Test jahod (2026). Kde nekupovat farmářské jahody? Tyhle jahody dopadly bezkonkurenčně nejhůř

Jahody z Čech už někde koupit můžete, jsou to ale jahody z fóliovníků a skleníků, ne ty uzrálé na slunci.

Kdy začíná sezóna jahod

V současnosti, článek píšeme v polovině května, je dobré být opatrný hlavně u nápisů typu „čerstvé jahody“ nebo „jahody jako od farmáře“. To, že mají tuto nálepku, ještě automaticky neznamená, že jde o jahody z českých polí.

Podle aktuálních informací oslovených pěstitelů začne část samosběrů už ve druhé polovině května. Například v Praze se v reportáži na ČT24 mluvilo o zahájení po 20. květnu. Řada dalších jahodáren ale počítá spíš s přelomem května a června. Jinými slovy: první české jahody se už mohou objevit, ale na skutečně plnou sezonu čerstvých, nejsladších, nejvoňavějších a nejchutnějších jahod je ještě brzy.

Letos může být sezona jahod kratší

Letošní rok navíc pěstitelům situaci neusnadnil. Část jahodníků zasáhly jarní mrazy a sucho, kvůli čemuž někteří producenti čekají menší nebo drobnější plody. Termíny samosběrů se tak mohou ještě měnit podle počasí, jak také ve své reportáži uvedla Česká televize. To neznamená, že jahody nebudou. Spíš se může stát, že opravdu dobré české jahody budou dostupné kratší dobu.

Vyplatí se rozhodně sledovat weby a sociální sítě konkrétních farem, které znáte ve svém okolí a na které chodíte na samosběry. Se samosběrem každá farma začíná trochu jiný den. Počítejte s tím, že u samosběrů platí, že první dny bývá obvykle největší zájem. Některé farmy mají dokonce omezený počet návštěvníků, které v konkrétní vypsané dny na pole pustí, někde je třeba rezervace.

Kdy jsou jahody nejlepší

Nemůžete se dočkat a jahody chcete koupit již nyní? Jak poznat, že jahody za nákup stojí?

  • Barva: U jahod se vyplatí neřídit se jen barvou. Krásně červená jahoda ještě nemusí být sladká. Všímejte si hlavně vůně, stopky a stavu plodů.
  • Vůně: Dobrá jahoda by měla příjemně vonět už přes obal. Stopka má být svěží, zelená a neoschlá. Plody by neměly být pomačkané, vodnaté ani plesnivé. Pokud jsou jahody vespod vaničky mokré nebo se lepí k sobě, doma dlouho nevydrží.
  • Původ: U jahod se také vyplatí sledovat původ. Nestačí jen nápis na ceduli u regálu. Původ by měl být uvedený přímo na etiketě nebo u volně prodávaného zboží jasně u ceny.
Co dělat s jahodami

První jahody sezony si nejlépe užijete jen tak, případně s jogurtem, tvarohem nebo na jednoduchý dezert. Pokud ale plánujete větší pečení, jahodové knedlíky nebo marmeládu, vyplatí se počkat na vrchol sezony.

Tehdy bývají jahody nejen chutnější, ale často i cenově výhodnější. Jahody jsou u nás oblíbené ovoce pro samosběr a lidé si tak mohou pořídit kvalitní české plody levněji než v obchodech nebo na tržnici.

Chuť dětství a prázdnin: Jak zpracovat jahody na maximum a jaké vybrat nejlepší odrůdy?
