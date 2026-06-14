Ráno v Česku má často docela jasný scénář: rohlík nebo chleba, máslo, šunka, sýr, případně sladké pečivo či cereálie s mlékem. Snídaně bývá rychlá, studená a často založená na rafinovaných obilovinách.
Stačí se ale podívat na druhý konec světa a ranní rutina dostává úplně jiný rozměr. Japonsko patří dlouhodobě mezi země s nejvyšší délkou života na světě. V současné době tam žije sto tisíc stoletých a starších lidí. Tamní stravovací návyky jsou často zmiňovány jako jeden z faktorů, které k tomu přispívají. Sází na vyváženost, pestrost a přirozené suroviny. První jídlo dne bývá teplé a překvapivě „obědové“.
Jedna polévka, tři přílohy
Tradiční japonská snídaně stojí na principu ichiju sansai, tedy „jedna polévka a tři přílohy“. Jde o promyšlenou skladbu menších porcí, které dohromady tvoří nutričně vyvážený celek.
Základem je miska dušené rýže, která nahrazuje naše pečivo. K ní se podává nejčastěji miso polévka a několik menších chodů. Typicky jde o grilovanou rybu, například losos, dále nakládanou zeleninu (tsukemono) a vaječnou omeletu známou jako tamagoyaki. Důležitá je i střídmost: porce jsou menší, ale rozmanité.
Energie, trávení i stabilní hladina cukru
Z nutričního hlediska dává tento model smysl. Rýže jako základní příloha poskytuje stabilní zdroj energie bez prudkých výkyvů hladiny cukru v krvi. Neobsahuje přidaný cukr ani tuky a je snadno stravitelná.
Miso polévka, připravovaná z fermentované sójové pasty, přináší do jídelníčku přirozené mikroorganismy, které podporují střevní mikrobiom. Zároveň obsahuje minerály a malé množství bílkovin. Fermentace obecně hraje v japonské kuchyni zásadní roli. Nejen kvůli chuti, ale i kvůli trávení.
Grilovaná ryba dodává kvalitní bílkoviny a omega-3 mastné kyseliny, které jsou spojovány se zdravím srdce a mozku. Nakládaná zelenina zase přispívá enzymy a vlákninou.
Celkově jde o snídani bez rafinované mouky a přidaných cukrů, tedy přesný opak toho, co často konzumujeme v Evropě.
Realita dnešního Japonska
Je ale fér dodat, že obraz každodenní japonské snídaně bývá idealizovaný. V moderních městech se životní styl rychle mění a mladší generace přebírají západní návyky.
Mnoho Japonců dnes snídá rychle, například z obchodů typu konbini (malé samoobsluhy otevřené 24/7), kde si koupí sendvič, rýžovou kouli „onigiri“ nebo sladké pečivo. Část lidí snídani úplně vynechává.
Tradiční snídaně ve stylu ichiju sansai se tak častěji objevuje o víkendech, v rodinném prostředí nebo v hotelech. To, co turisté zažívají jako „typickou japonskou snídani“, není vždy každodenní realitou.
Co si z toho vzít? Malé změny, velký efekt
Přesto může být japonský přístup inspirativní i pro českou kuchyni. A není nutné hned vařit miso polévku každé ráno. Stačí dodržet základní principy.
Prvním z nich je teplé jídlo na začátku dne. Místo studeného pečiva může posloužit například vývar nebo ovesná kaše. Druhým principem je zařazení fermentovaných potravin – v českém prostředí jde o kefír, jogurt nebo kysané zelí.
Důležitá je také kvalita sacharidů: celozrnné obiloviny mohou nahradit bílé pečivo a přinést více vlákniny. Bílkoviny, například vejce, tvaroh nebo ryba, pomohou zasytit a stabilizovat energii na celé dopoledne.
Inspirace, ne kopie
Japonská snídaně není univerzální recept na dlouhověkost. Je ale ukázkou toho, jak může vypadat vyvážené a promyšlené jídlo na začátku dne. Principy, na kterých stojí – pestrost, střídmost a důraz na kvalitu surovin – fungují bez ohledu na to, jestli snídáte rýži, nebo chleba.
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