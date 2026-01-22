Anežka Nováková @anezka_n
Aktuálně můžete Anežku Novákovou vídat v pořadu Peče celá země. Kromě pečení také moc ráda vaří a stará se o stravu pro profesionálního sportovce, a právě to je jedna z mnoha věcí, kterou můžete vidět na jejích sociálních sítích. Miluje sport, přírodu a hlavně dobré jídlo!
Čím je pro vás tento koláč výjimečný?
Určitě rychlostí a obrovskou variablitou receptu. Když vám má přijít návštěva a nemáte moc času péct něco složitého, tak tenhle koláč určitě zachrání situaci a je chuťově skvělý. Často si tenhle recept měním – do těsta přidám skořici nebo kakao, pod ovoce dám trochu tvarohu s cukrem a samozřejmě měním ovoce podle sezony. Prostě super univerzální koláč!
Máte nějaký tip nebo trik, který dělá tento koláč dokonalým?
Tip mám: dejte si pozor, ať v těstě nemáte hrudky, byla by to škoda. A trik? Vymazávat formu sádlem!
Jak koláče nejlépe skladovat a jak dlouho vydrží čerstvé?
Tenhle koláč se určitě skladovat nemusí, protože zmizí rychle. Ale kdyby přeci jenom, tak vám postačí obyčejná utěrka, kterou koláč přikryjete.
