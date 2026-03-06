Proč mizí rychlovarná konvice z českých kuchyní? Nahrazuje ji baterie s vroucí vodou

Klára Pěnkavová
  4:00
Rychlovarná konvice patří k nejběžnějším spotřebičům v domácnosti. Přesto ji některé domácnosti nahrazují jinými způsoby ohřevu vody – od klasického sporáku až po moderní baterii s funkcí vroucí vody.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Je rychlovarná konvice skutečně nezbytná?

Rychlovarná konvice je rychlá, cenově dostupná a snadno použitelná. Má však několik limitů – zabírá místo na kuchyňské lince, potřebuje samostatnou zásuvku a na ohřev vody vyžaduje určitý čas, i když krátký.

Není tedy divu, že v malých kuchyních či domácnostech, kde se klade důraz na minimalismus, se její nezbytnost začíná zpochybňovat.

Hlavní důvody, proč lidé rychlovarnou konvici nepoužívají:

  • potřeba uvolnit místo na pracovní ploše
  • minimalistický vzhled kuchyně
  • snaha o přesnější dávkování vody, aby se neohřívalo zbytečně více, než je potřeba
  • důraz na moderní a energeticky úsporné technologie
Malé čajové koláčky s čokoládou

Malé čajové koláčky s čokoládou

Recept

Střední

50 min

Moka konvička

Jak ohřát vodu bez konvice

Existuje několik způsobů, jak získat horkou vodu bez rychlovarné konvice:

  • Ohřev na sporáku – vaření vody v hrnci nebo jiné nádobě na plynové či indukční varné desce. Výhodou je kontrola množství i teploty, nevýhodou delší čas a nutnost dohledu.
  • Tradiční metody – samovar nebo jiné historické ohřívače vody, vhodné spíše do tematických kuchyní či čajoven. Kávu a čaj si pak můžete připravit přímo z takto ohřáté vody, například ve french pressu. Kávu lze připravit i v moka konvičce nebo džezvě na sporáku, v překapávači či samozřejmě v espresso kávovaru.
  • Mikrovlnná trouba – vhodná pro malé objemy, například jeden hrnek. Je nutné hlídat přehřátí vody a používat vhodnou nádobu (rozhodně ne plastovou).
  • Baterie s funkcí vroucí vody – moderní řešení, kdy voda teče přímo z kohoutku a zásobník pod dřezem udržuje teplotu 98–100 °C. Přináší okamžitou dostupnost horké vody, méně spotřebičů na lince a úsporu místa.
Irská káva

Irská káva

Recept

Lehké

10 min

Multifunkční baterie s funkcí vroucí vody

Moderní baterie s funkcí vroucí vody

Multifunkční baterie s funkcí vroucí vody dodávají okamžitě horkou vodu přímo z kohoutku a představují tak alternativu ke klasické rychlovarné konvici. Zásobník umístěný pod dřezem udržuje vodu na stabilní teplotě 98–100 °C, takže odpadá čekání i nutnost ohřívat více vody, než potřebujete. Díky tomu šetří místo na pracovní ploše a přinášejí praktický komfort zejména v menších či minimalistických kuchyních.

Výhody baterie s vroucí vodou

  • okamžitě k dispozici horká voda bez čekání
  • přesné dávkování šetří energii i vodu
  • méně spotřebičů na pracovní ploše, čistší vzhled kuchyně
  • povrch baterie zůstává chladný – bezpečné řešení pro domácnosti s dětmi (dvoukrokové ovládání a dětské pojistky)
  • odpadá manipulace s těžkou naplněnou konvicí – výhodné pro osoby s omezenou hybností

Omezení a nevýhody

  • vyšší pořizovací cena oproti běžné rychlovarné konvici
  • instalace vyžaduje odborný zásah a připojení k elektřině
  • zásobník zabírá prostor pod dřezem (objem nádrže se obvykle pohybuje mezi 2 a 7 litry, u některých modelů až 11 litrů)
  • nutná pravidelná údržba – výměna filtrů každých 6–12 měsíců a odvápňování v oblastech s tvrdou vodou
Pečený citrusový čaj

Pečený citrusový čaj

Recept

Střední

40 min

Multifunkční baterie s funkcí vroucí vody

Která varianta je pro vás nejvhodnější?

Někoho může lákat minimalistický vzhled a méně spotřebičů na lince, jiného praktičnost okamžitě dostupné vroucí vody nebo snaha snížit spotřebu energie a vody. Někteří ocení bezpečnost a pohodlí moderní baterie, jiní dávají přednost jednoduchosti tradičního ohřevu na sporáku či v mikrovlnné troubě.

Neexistuje univerzální odpověď – důležité je najít řešení, které nejlépe odpovídá vašim zvyklostem, prostoru v kuchyni a každodenním potřebám. Kuchyň může fungovat naprosto bez problémů i bez rychlovarné konvice. Záleží jen na vás, jakou metodu ohřevu vody budete preferovat.

Jak často byste měli měnit houbičku na nádobí? Odpověď vás překvapí

Co všechno můžete udělat v horkovzdušné fritéze? 5 receptů hotových za 30 minut
6. března 2026

