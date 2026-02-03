Tohle byste nečekali! Sklenice vody po ránu zabere lépe než káva

Obsah
1. Sklenice vody hned po probuzení
Během noci naše tělo přirozeně ztrácí tekutiny (dýcháním i pocením), a ráno se proto probouzíme lehce dehydratovaní. Sklenice vody po probuzení je jednoduchý způsob, jak tělu pomoci plynule přejít z nočního režimu do denního.
Ranní voda navíc podporuje činnost trávicího traktu, pomáhá nastartovat peristaltiku střev, může zmírnit pocit únavy a často oddálí nebo sníží chuť na sladkou snídani.
Chutné varianty
Pokud vám čistá voda nechutná, tady jsou osvědčené způsoby, jak si ji vylepšit:
Kolik vody vypít?
Stačí 250–300 ml hned po probuzení, ideálně ještě před první kávou. Důležitější než samotné množství je pravidelnost.
Doporučuje se především vlažná nesycená voda, která nedráždí žaludek a tělo ji přijme nejlépe. Teplá voda se hodí při zácpě nebo pocitu nafouknutí, zatímco studená může u citlivějších lidí trávení zpomalit – není ale zakázaná.
2. Zelenina u každého hlavního jídla
Zelenina by měla být součástí každého hlavního jídla. Opticky ho zvětšuje, aniž by výrazně navyšovala kalorický příjem. Zároveň je důležitým zdrojem vitamínů, minerálů a především vlákniny. Právě ta pomáhá udržet pocit sytosti, stabilní hladinu cukru v krvi a podporuje zdravé trávení.
Cílem není sníst najednou hromady zeleniny. Důležité je ji zařazovat pravidelně tak, aby se stala přirozenou součástí jídelníčku – ideálně alespoň hrst ke každému hlavnímu jídlu. Nemusí být nutně čerstvá: plnohodnotně se počítá i mražená, pečená nebo krátce restovaná.
Tipy, jak přidat zeleninu ke snídani
Tipy, jak zeleninu zařadit k obědu nebo večeři
3. Jídlo nejpozději 3 hodiny před spaním
Pozdní jídlo zatěžuje trávení v té nejnevhodnější době – ve chvíli, kdy by se tělo mělo regenerovat. Výsledkem pak může být horší spánek, časté noční buzení, pálení žáhy nebo ranní únava. Zkuste to tento týden jinak a naplánujte si poslední jídlo nejpozději 2–3 hodiny před spaním.
Vyhněte se také tučným, smaženým jídlům a sladkostem. Naopak se nebojte zeleniny – v ideálním případě by měla zabrat až polovinu talíře. Kombinace zeleniny, bílkovin a menšího množství sacharidů pomůže snížit večerní (a noční) chutě, zabrání přejídání a přispěje k lepšímu usínání i kvalitnějšímu spánku.
Recept Krémová quinoa s halloumi a avokádem
Ingredience:
- 120 g quinoy
- 2 vejce
- 4–6 listů kapusty (bez košťálů)
- 1 balení sýra halloumi
- 2 lžíce másla
- 1 avokádo
- sůl
Na dresink:
- 2 lžíce tahini pasty
- 2 lžíce bílého jogurtu
- citronová šťáva podle chuti
Postup:
1. Quinou v kastrůlku zalijeme studenou vodou, přivedeme k varu, poté teplotu ztlumíme a vaříme asi 15 minut. Sundáme z ohně, zakryjeme a necháme dojít v teple.
2. Vejce vložíme do kastrůlku s horkou vodou a vaříme 6 minut. Poté je zchladíme studenou vodou a oloupeme.
3. Listy kapusty zbavíme košťálů, vložíme do vroucí osolené vody a vaříme přibližně 5 minut. Následně je zchladíme ve studené vodě, nakrájíme na drobné kousky a krátce prohřejeme v kastrůlku na lžíci másla.
4. Halloumi nakrájíme na plátky a opečeme z obou stran dozlatova na zbylém másle.
5. Na dresink smícháme tahini pastu s jogurtem a citronovou šťávou. Polovinu dresinku vmícháme do ještě teplé, měkké quinoy a rozdělíme ji na talíře. Přidáme opečené halloumi, rozkrojené vejce, polovinu avokáda a vše zakápneme zbylým dresinkem.
