Tohle byste nečekali! Sklenice vody po ránu zabere lépe než káva

Klára Pěnkavová
  15:30
Nemusíte držet drastickou dietu ani obracet jídelníček naruby, abyste se cítili lépe. Zaveďte tyto tři jednoduché kroky už tento týden do každého dne a rozdíl poznáte překvapivě brzy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

1. Sklenice vody hned po probuzení

Během noci naše tělo přirozeně ztrácí tekutiny (dýcháním i pocením), a ráno se proto probouzíme lehce dehydratovaní. Sklenice vody po probuzení je jednoduchý způsob, jak tělu pomoci plynule přejít z nočního režimu do denního.

Ranní voda navíc podporuje činnost trávicího traktu, pomáhá nastartovat peristaltiku střev, může zmírnit pocit únavy a často oddálí nebo sníží chuť na sladkou snídani.

Chutné varianty

Pokud vám čistá voda nechutná, tady jsou osvědčené způsoby, jak si ji vylepšit:

  • voda + plátek citronu nebo limetky
  • voda + okurka + pár lístků máty
  • voda + zázvor (jemně nastrouhaný nebo nakrájený na plátky)
  • voda + lžička jablečného octa

Kolik vody vypít?

Stačí 250–300 ml hned po probuzení, ideálně ještě před první kávou. Důležitější než samotné množství je pravidelnost.

Doporučuje se především vlažná nesycená voda, která nedráždí žaludek a tělo ji přijme nejlépe. Teplá voda se hodí při zácpě nebo pocitu nafouknutí, zatímco studená může u citlivějších lidí trávení zpomalit – není ale zakázaná.

Zelenina by měla být součástí ideálně každého jídla.

2. Zelenina u každého hlavního jídla

Zelenina by měla být součástí každého hlavního jídla. Opticky ho zvětšuje, aniž by výrazně navyšovala kalorický příjem. Zároveň je důležitým zdrojem vitamínů, minerálů a především vlákniny. Právě ta pomáhá udržet pocit sytosti, stabilní hladinu cukru v krvi a podporuje zdravé trávení.

Cílem není sníst najednou hromady zeleniny. Důležité je ji zařazovat pravidelně tak, aby se stala přirozenou součástí jídelníčku – ideálně alespoň hrst ke každému hlavnímu jídlu. Nemusí být nutně čerstvá: plnohodnotně se počítá i mražená, pečená nebo krátce restovaná.

Tipy, jak přidat zeleninu ke snídani

  • Rozmixujte špenát, cuketu nebo květák do smoothie,
  • přidejte rajčata, okurku nebo papriku k míchaným vajíčkům,
  • do sendviče použijte avokádo a listovou zeleninu,
  • nahraďte máslo či tavený sýr zeleninovou pomazánkou.

Tipy, jak zeleninu zařadit k obědu nebo večeři

  • Miska zeleninové polévky jako předkrm nebo plnohodnotné jídlo,
  • pečená zelenina (klidně připravená dopředu na více dní),
  • jednoduchý salátek s dresinkem jako příloha,
  • hrst rukoly, polníčku nebo mikrogreens přímo na hotové jídlo.
3. Jídlo nejpozději 3 hodiny před spaním

Pozdní jídlo zatěžuje trávení v té nejnevhodnější době – ve chvíli, kdy by se tělo mělo regenerovat. Výsledkem pak může být horší spánek, časté noční buzení, pálení žáhy nebo ranní únava. Zkuste to tento týden jinak a naplánujte si poslední jídlo nejpozději 2–3 hodiny před spaním.

Vyhněte se také tučným, smaženým jídlům a sladkostem. Naopak se nebojte zeleniny – v ideálním případě by měla zabrat až polovinu talíře. Kombinace zeleniny, bílkovin a menšího množství sacharidů pomůže snížit večerní (a noční) chutě, zabrání přejídání a přispěje k lepšímu usínání i kvalitnějšímu spánku.

Ingredience:

  • 120 g quinoy
  • 2 vejce
  • 4–6 listů kapusty (bez košťálů)
  • 1 balení sýra halloumi
  • 2 lžíce másla
  • 1 avokádo
  • sůl

Na dresink:

  • 2 lžíce tahini pasty
  • 2 lžíce bílého jogurtu
  • citronová šťáva podle chuti

Postup:

1. Quinou v kastrůlku zalijeme studenou vodou, přivedeme k varu, poté teplotu ztlumíme a vaříme asi 15 minut. Sundáme z ohně, zakryjeme a necháme dojít v teple.

2. Vejce vložíme do kastrůlku s horkou vodou a vaříme 6 minut. Poté je zchladíme studenou vodou a oloupeme.

3. Listy kapusty zbavíme košťálů, vložíme do vroucí osolené vody a vaříme přibližně 5 minut. Následně je zchladíme ve studené vodě, nakrájíme na drobné kousky a krátce prohřejeme v kastrůlku na lžíci másla.

4. Halloumi nakrájíme na plátky a opečeme z obou stran dozlatova na zbylém másle.

5. Na dresink smícháme tahini pastu s jogurtem a citronovou šťávou. Polovinu dresinku vmícháme do ještě teplé, měkké quinoy a rozdělíme ji na talíře. Přidáme opečené halloumi, rozkrojené vejce, polovinu avokáda a vše zakápneme zbylým dresinkem.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.