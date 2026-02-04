Obsah
Rychlé vaření neznamená, že musíme sahat po hotových jídlech, polotovarech nebo se spokojit s těstovinami s kečupem. Stačí zvolit suroviny, které se připravují rychle a dobře se kombinují.
Recept Quesadilla s rajčaty, čedarem a koriandrem
- 4 tortilly
- 3 větší rajčata
- 1 červená cibule
- 1 jarní cibulka
- 150 g čedaru
- 1 hrst koriandru
- 1 limetka
Salsa:
- 1 plechovka krájených rajčat
- 1 červená cibule
- 1 feferonka
- sůl dle chuti
- mletý černý pepř dle chuti
- koriandr dle chuti
- Nejdříve připravíme salsu. Rajčata i se šťávou vložíme do mísy a promícháme s najemno nakrájenou cibulí, feferonkou, solí, pepřem a koriandrem.
- Na polovinu každé tortilly rozložíme rajčata nakrájená na kolečka, najemno nakrájenou cibuli, jarní cibulku nasekanou na kolečka. Posypeme nastrouhaným čedarem a koriandrem pokrájeným nadrobno.
- Na závěr pokapeme šťávou z limetky a tortilly přehneme napůl.
- Opečeme tortilly na pánvi nasucho z obou stran, dokud nezískají zlatavou barvu a sýr se nerozpustí.
- Hotové quesadilly rozkrájíme na trojúhelníky a podáváme se salsou.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy: 20 minut
Recept Kuřecí kari s kokosovým mlékem a zeleninou
- 600 g kuřecích prsou
- 1 cibule
- 1 mrkev
- 2 červené papriky
- 2 chilli papričky
- citronová tráva podle chuti
- 1 limetka
- rostlinný olej na smažení
- 1/2 lžíce zelené kari pasty
- 200 ml kuřecího vývaru
- limetkové listy podle chuti
- 400 ml kokosového mléka
- 2 lžíce kvalitní sójové omáčky
- máta na dochucení a ozdobení
- sůl podle chuti
- Kuřecí prsa omyjeme, osušíme a nakrájíme na nudličky. Zeleninu očistíme, cibuli nakrájíme nadrobno, mrkev na tenké nudličky a papriku na kostičky. Chilli papričky a citronovou trávu nasekáme a limetku nakrájíme na osminky.
- Na rozpáleném oleji zprudka orestujeme maso spolu s kari pastou a citronovou trávou. Poté přimícháme cibuli, mrkev, papriku a restujeme do zesklovatění. Promícháme, přilijeme vývar a přidáme limetkové listy.
- Přiklopíme pokličkou, necháme dusit asi 10 minut, poté přilijeme kokosové mléko, sójovou omáčku, chilli papričku, mátu a dle potřeby osolíme. Směs důkladně provaříme a necháme zredukovat.
- Hotové kari ozdobíme limetkou, lístky máty a chilli papričkou a můžeme podávat například s pohankou ochucenou bylinkami.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy: 25 minut
Recept Zeleninové karbanátky s tvarohovým dipem
- 1/2 hlávky bílého zelí
- 1/4 brokolice
- 200 g ovesných vloček
- 2 vejce
- 3 stroužky česneku
- 1 lžička drceného kmínu
- 1 lžička majoránky
- sůl dle chuti
- mletý černý pepř dle chuti
- 2 lžíce strouhanky
- olej na smažení
Na tvarohový dip:
- 3 jarní cibulky
- 250 g měkkého tvarohu
- 1 lžička mleté papriky
- sůl dle chuti
- mletý černý pepř dle chuti
- Zelí očistíme a nakrájíme na kostičky. Brokolici rozebereme na malé růžičky, přičemž použijeme i drobné košťálovité stonky. Zeleninu vložíme do studené osolené vody, přivedeme k varu a asi 2-3 minuty povaříme. Poté ji scedíme, propláchneme studenou vodou a necháme okapat.
- Polovinu ovesných vloček propláchneme v sítu a necháme okapat. Do mísy vložíme zelí, brokolici, přidáme vejce, propláchnuté ovesné vločky, nesekaný česnek, kmín, majoránku a vše dle chuti osolíme a opepříme.
- Směs rukama promícháme, dokud se všechny ingredience nespojí, a necháme ji v lednici asi 1-2 hodiny odpočinout. Poté do mísy přidáme trochu strouhanky, zbylou polovinu nenamočených ovesných vloček a rukama tvarujeme karbanátky, které lehce obalíme ve strouhance.
- V pánvi na rozehřátém oleji karbanátky dozlatova osmažíme.
- Očištěnou jarní cibulku nakrájíme na kolečka. Do mísy dáme tvaroh, nakrájenou cibulku, přisypeme mletou papriku, promícháme a dochutíme solí a pepřem.
- Zeleninové karbanátky podáváme s tvarohovým dipem.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut (bez odležení těsta)