3 rychlé recepty pro každý den. Co vařit, když nemáte čas ani nápady

Petra Burgrová
  16:30
Polovina týdne je tu, a to znamená jediné – do víkendu zbývá ještě pár dní. Po návratu domů z práce se nám většinou nechce pouštět do složitého vaření, a právě v takových chvílích přijde vhod jídlo, které je hotové do třiceti minut, pořádně zasytí a ještě si ho můžete uchovat v krabičce na další den.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Rychlé vaření neznamená, že musíme sahat po hotových jídlech, polotovarech nebo se spokojit s těstovinami s kečupem. Stačí zvolit suroviny, které se připravují rychle a dobře se kombinují.

Recept Quesadilla s rajčaty, čedarem a koriandrem

  • 4 tortilly
  • 3 větší rajčata
  • 1 červená cibule
  • 1 jarní cibulka
  • 150 g čedaru
  • 1 hrst koriandru
  • 1 limetka

Salsa:

  • 1 plechovka krájených rajčat
  • 1 červená cibule
  • 1 feferonka
  • sůl dle chuti
  • mletý černý pepř dle chuti
  • koriandr dle chuti
  1. Nejdříve připravíme salsu. Rajčata i se šťávou vložíme do mísy a promícháme s najemno nakrájenou cibulí, feferonkou, solí, pepřem a koriandrem.
  2. Na polovinu každé tortilly rozložíme rajčata nakrájená na kolečka, najemno nakrájenou cibuli, jarní cibulku nasekanou na kolečka. Posypeme nastrouhaným čedarem a koriandrem pokrájeným nadrobno.
  3. Na závěr pokapeme šťávou z limetky a tortilly přehneme napůl.
  4. Opečeme tortilly na pánvi nasucho z obou stran, dokud nezískají zlatavou barvu a sýr se nerozpustí.
  5. Hotové quesadilly rozkrájíme na trojúhelníky a podáváme se salsou.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy: 20 minut

Recept Kuřecí kari s kokosovým mlékem a zeleninou

  • 600 g kuřecích prsou
  • 1 cibule
  • 1 mrkev
  • 2 červené papriky
  • 2 chilli papričky
  • citronová tráva podle chuti
  • 1 limetka
  • rostlinný olej na smažení
  • 1/2 lžíce zelené kari pasty
  • 200 ml kuřecího vývaru
  • limetkové listy podle chuti
  • 400 ml kokosového mléka
  • 2 lžíce kvalitní sójové omáčky
  • máta na dochucení a ozdobení
  • sůl podle chuti
  1. Kuřecí prsa omyjeme, osušíme a nakrájíme na nudličky. Zeleninu očistíme, cibuli nakrájíme nadrobno, mrkev na tenké nudličky a papriku na kostičky. Chilli papričky a citronovou trávu nasekáme a limetku nakrájíme na osminky.
  2. Na rozpáleném oleji zprudka orestujeme maso spolu s kari pastou a citronovou trávou. Poté přimícháme cibuli, mrkev, papriku a restujeme do zesklovatění. Promícháme, přilijeme vývar a přidáme limetkové listy.
  3. Přiklopíme pokličkou, necháme dusit asi 10 minut, poté přilijeme kokosové mléko, sójovou omáčku, chilli papričku, mátu a dle potřeby osolíme. Směs důkladně provaříme a necháme zredukovat.
  4. Hotové kari ozdobíme limetkou, lístky máty a chilli papričkou a můžeme podávat například s pohankou ochucenou bylinkami.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy: 25 minut

Recept Zeleninové karbanátky s tvarohovým dipem

  • 1/2 hlávky bílého zelí
  • 1/4 brokolice
  • 200 g ovesných vloček
  • 2 vejce
  • 3 stroužky česneku
  • 1 lžička drceného kmínu
  • 1 lžička majoránky
  • sůl dle chuti
  • mletý černý pepř dle chuti
  • 2 lžíce strouhanky
  • olej na smažení

Na tvarohový dip:

  • 3 jarní cibulky
  • 250 g měkkého tvarohu
  • 1 lžička mleté papriky
  • sůl dle chuti
  • mletý černý pepř dle chuti
  1. Zelí očistíme a nakrájíme na kostičky. Brokolici rozebereme na malé růžičky, přičemž použijeme i drobné košťálovité stonky. Zeleninu vložíme do studené osolené vody, přivedeme k varu a asi 2-3 minuty povaříme. Poté ji scedíme, propláchneme studenou vodou a necháme okapat.
  2. Polovinu ovesných vloček propláchneme v sítu a necháme okapat. Do mísy vložíme zelí, brokolici, přidáme vejce, propláchnuté ovesné vločky, nesekaný česnek, kmín, majoránku a vše dle chuti osolíme a opepříme.
  3. Směs rukama promícháme, dokud se všechny ingredience nespojí, a necháme ji v lednici asi 1-2 hodiny odpočinout. Poté do mísy přidáme trochu strouhanky, zbylou polovinu nenamočených ovesných vloček a rukama tvarujeme karbanátky, které lehce obalíme ve strouhance.
  4. V pánvi na rozehřátém oleji karbanátky dozlatova osmažíme.
  5. Očištěnou jarní cibulku nakrájíme na kolečka. Do mísy dáme tvaroh, nakrájenou cibulku, přisypeme mletou papriku, promícháme a dochutíme solí a pepřem.
  6. Zeleninové karbanátky podáváme s tvarohovým dipem.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut (bez odležení těsta)

